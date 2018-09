Huawei no es una empresa tan consolidada en el mundo de computadoras como Dell, Lenovo o HP, pero la Matebook X Pro me sorprendió porque no tiene nada que envidiarle a esas empresas especializadas en laptops y hasta logra superarlas en este segmento.

Juan Garzon / CNET

La Huawei MateBook X Pro es una laptop destinada principalmente a competir con la MacBook Pro, un reto que también se puso con la Matebook X.

Sin embargo, en esta ocasión Huawei mejora prácticamente cada detalle de la computadora para convertirla en toda una ganadora. El diseño es uno de los mejores en el mercado, su duración de batería es relativamente confiable, tiene ahora una pantalla táctil y sus especificaciones le permiten ofrecer un buen desempeño.

Según Huawei, la Matebook X Pro es la computadora con los biseles o marcos más pequeños y más delgados en el mercado que le permite ser prácticamente sólo pantalla. Esto es probablemente lo que más admirarás de esta computadora la primera vez que la usas y es que es verdaderamente hermosa esta pantalla, no sólo gracias a sus pequeños bordes, sino a que tiene una alta resolución de 3,000x2,000 pixeles.

Es gracias a esos delgados biseles o bordes que la MateBook X Pro logra tener una pantalla de 13.9 pulgadas en un cuerpo de apenas 12 pulgadas, lo que es sorprendente. Y es que la computadora tiene una relación de pantalla a cuerpo del 91 por ciento.

Sin embargo, Huawei tuvo que realizar sacrificios para lograr esto, ya que no hubo espacio para colocar una cámara frontal. En esta ocasión, Huawei puso la cámara frontal en el teclado, justo en el centro de la hilera superior (área de función), en medio de F6 y F7.

Josh Miller/CNET

Huawei logró integrar un touchpad grande, teclado de buen tamaño (iluminado) con una profundidad de presión de 1.22mm que hace que se sienta bien al presionar las teclas y hasta tiene un lector de huellas integrado en el botón de encendido (al presionarlo una vez cuando enciendes la computadora, detecta tu huella, así que ingresas de inmediato).

Esta cámara oculta es una de las cosas más ingeniosas que he visto en una laptop, ya que permite que la pantalla sea tan impresionante, mientras que también ofrece seguridad al mantener oculta la cámara en todo momento, con excepción de cuando la estás usando.

Juan Garzon / CNET

Claro, esto no es perfecto. Por ejemplo, ese posicionamiento de la cámara hace que siempre nos esté mirando desde abajo y que sea difícil de mirar a la cámara directamente; las videollamadas pueden ser un poco extrañas, a menos de que decidas no usar la computadora mientras estás en la videollamada. Además, si estás usando la computadora mientras estás en la videollamada podrás ver tus dedos y hasta tapar a cámara.

No estoy seguro de qué tan frecuentemente quieras o necesites usar la cámara frontal, pero si la necesitas de manera frecuente, es probable que esa sea la única razón para no escoger esta computadora portátil.

Aún así, la Huawei Matebook X Pro tiene un cuerpo de metal muy delgado que tiene una capa protectora que ayuda a reducir la marca de los dedos y la suciedad. Además, Huawei dice que el material que constituye esta laptop se usa en la aeronáutica.

A pesar de que esta laptop de Huawei tiene un grosor de 14.6mm y pesa 2.93 libras, Huawei integra dos puertos USB-C y un puerto USB (tipo A) tradicional, y mantiene la posibilidad de usar el puerto regular de USB. Asimismo, la computadora se carga a través del puerto USB-C, así que puedes usar el cargador para cargar celulares como el Galaxy Note 9 ( ), LG G7 ( ) o el Honor 10 ( ), al igual que usar uno de esos cargadores para también cargar la Matebook X Pro, aunque se demorará mucho más tiempo en cargarse.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Además, Huawei incluye en la caja de la Matebook X Pro un adaptador que permite conectar a la computadora a un monitor u otro dispositivo a través de HDMI o VGA.

Vale la pena notar que la Huawei Matebook X Pro está copiando característica de las MacBook Pro. Por ejemplo, su cuerpo de metal es parecido y Huawei llama a uno de los colores en los que está disponible la laptop "gris espacial", igual que el nombre que usa Apple. La computadora Huawei Matebook X Pro también está disponible en color "plateado místico".

Por otra parte, la laptop Huawei Matebook X Pro integra cuatro bocinas con Dolby Atmos que ofrece una gran calidad de sonido y un buen nivel de volumen. Es uno de los mejores sistemas de sonido que he probado en una computadora portátil compacta.

En cuanto al desempeño, la Huawei Matebook X Pro no tiene problemas, ya que integra un procesador Intel Core i5 o Core i7 de octava generación, 8GB o 16GB de RAM y una tarjeta de video dedicada Nvidia GeForce MX150.

Esto significa que la mayoría de procesos son fluidos y es una buena experiencia jugar videojuegos. Claro, esta no es una computadora destinada a los gamers, así que aunque puede ejecutar juegos pesados con gran detalle, no ofrece la fluidez y calidad que las computadoras premium especializadas en videojuegos. Dicho esto, en el uso general, no considero que un usuario vaya a tener muchos problemas.