En medio de la vorágine del veto estadounidense, Huawei lanzó al mercado su último teléfono insignia, el Huawei Mate 30 Pro, que no tiene instalado ninguno de los servicios ni apps de Google, lo que cambia completamente la experiencia de uso del dispositivo respecto a otros teléfonos insignia de la compañía como el Mate 20 Pro o el P30 Pro.

8.4 Huawei Mate 30 Pro Lo que nos gusta Duración de batería

Excelente rendimiento

Excelentes cámaras

Un diseño que mantiene la esencia de la familia Mate Lo que no nos gusta No tiene servicios ni apps de Google

Carece de botones físicos de volumen

Disponibilidad un tanto limitada

He estado utilizando el Mate 30 Pro como mi móvil personal durante tres semanas y he conseguido instalar los servicios de Google en él de una forma completamente extraoficial y no del todo sencilla. Mis conclusiones generales son que el Mate 30 Pro es un teléfono excelente, con el mejor hardware que ha creado la compañía hasta la fecha pero que sin los servicios ni apps de Google pierde gran parte de su potencial.

Precio

El precio inicial del Huawei Mate 30 Pro se incrementó levemente frente al de su predecesor, pasando de 1,059 euros que costaba el Mate 20 Pro en su lanzamiento a los 1,099 euros que cuesta la versión de 8GB RAM y 256GB de almacenamiento interno. Si bien es cierto que este dispositivo tiene mejores prestaciones que la generación anterior, su precio es demasiado elevado si tenemos en cuenta que carece de los servicios de Google, algo esencial para la mayoría de los usuarios.

Mate 30 y Mate 30 Pro: Características técnicas

Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 Pro Pantalla 6.62 pulgadas OLED Curva 88 grados 6.53 pulgadas OLED Curva 88 grados Resolución 2,340 x 1,080 pixeles 2,400 x 1,176 pixeles Densidad de pixeles N/D N/D Sistema operativo Android 10 EMUI 10.0 Android 10 EMUI 10.0 Procesador Kirin 990 5G Kirin 990 5G Almacenamiento 128GB 256GB, 512GB Porsche Edition Expansión de almacenamiento Sí Sí Cámara trasera Tres: 40 megapixeles OIS + 16 + 8 megapixeles Cuatro: 40 megapixeles (f/1.6) OIS + 40 megapixeles (f/2.2) + 8 megapixeles +TOF Grabación en cámara lenta Sí, de 7,680 fps. Sí, de 7,680 fps. Cámara frontal 32 megapixeles 32 megapixeles RAM 8GB 8GB, 12GB Porsche Edition Batería 4,200m carga rápida Quick Charge 4,500mAh carga rápida Quick Charge Conectividad 4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos 5G/4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos NFC Sí Sí Resistente al agua IP68 IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Carga inalámbrica Sí y reversible Sí y reversible Características importantes No tiene Google Play Store ni apps de Google. No tiene Google Play Store ni apps de Google. Tamaño 160.8 x 76.1 x 8.4 mm 158.1 x 73.1 x 8.8 mm Peso 196 gramos 198 gramos Precio desde 799 euros desde 1,099 euros

Diseño: Sigue el legado de la familia Mate

El diseño del Mate 30 Pro sigue la línea del modelo anterior, que como dijimos al comienzo, ofrece un hardware excelente aunque con algunos cambios. Uno de estos cambios es la incorporación de sus cuatro cámaras traseras dentro de un módulo circular mientras que el Mate 20 Pro incorporaba sus tres cámaras en un módulo cuadrado.

Su cuerpo está acabado en cristal y su pantalla OLED es de 6.53 pulgadas con una curvatura del 88 por ciento y resolución Full HD+. Además, el celular integra controles virtuales dentro de la pantalla para algunas acciones como subir el volumen.

La experiencia de visualización de la pantalla es muy buena a pesar de que baja de resolución respecto al Mate 20 Pro donde encontrábamos una resolución QHD+. El Mate 30 Pro ofrece Full HD+ pero con unos niveles de brillo y nitidez a la altura de un teléfono insignia.

En la parte superior de la pantalla tiene un pequeño notch en forma de gota que contiene la doble cámara frontal y el sensor infrarrojo para el reconocimiento facial. En la parte trasera del teléfono se encuentra el flash LED situado en la parte izquierda y su cuádruple cámara trasera situada en la parte central superior dentro del marco circular.

No hay rastro del sensor de huellas porque al igual que el Mate 30 Pro y el P30 Pro se encuentra en la pantalla. Sobre el rendimiento de este sensor hablaré más adelante pero como avance diré que ha mejorado considerablemente respecto al del Mate 20 Pro que era bastante lento y errático.

En el borde derecho se encuentra el botón de encendido, justo en una posición muy natural cuando lo sostenemos en la mano otro tema son los botones de volumen, que no existen de forma física sino que son virtuales dentro de la pantalla.

Para poder subir o bajar el volumen tienes que dar primero un doble toque en el borde derecho de la pantalla y entonces aparece el control de volumen. Si bien es cierto que para subir o bajar el volumen solo tienes que deslizar arriba o abajo dicho control, la mayoría de las veces era complicado hacerlo rápidamente, porque los toques en la pantalla no siempre se dan de forma precisa y tampoco puedes hacerlo si el teléfono móvil está bloqueado. En general es algo diferente pero que dificulta el uso del teléfono.

Como en los modelos anteriores el Mate 30 Pro tiene certificación de resistencia al agua y polvo IP68 y no cuentan con conector de audífonos clásico sino que el audio se transmite a través de puerto USB Tipo-C.

En líneas generales y a pesar de su tamaño, es un teléfono cómodo en mano, aunque algo resbaladizo debido al vidrio que compone su trasera y la curvatura de su pantalla hace que en ocasiones sea complicado agarrar el teléfono sin tocar su pantalla.

Rendimiento: A la altura de un teléfono insignia

El Mate 30 Pro incorpora un procesador Kirin 990 acompañado de una GPU Mali G76 de 16 núcleos y la unidad que hemos analizado es la que cuenta con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. En general, el Mate 30 Pro nos ha dejado un rendimiento excelente, libre de retrasos y completamente fluido tanto en tareas de alta demanda como la edición de fotos, la reproducción de videos en 4K o de juegos de gran carga gráfica.

Respecto al sensor de huellas integrado bajo la pantalla, Huawei al fin lo ha clavado. El primer teléfono en incorporar este tipo de desbloqueo biométrico, el Mate 20 Pro, era terriblemente errático, mientras que el P30 Pro lo mejoró aunque el área del sensor era algo pequeña y en ocasiones no reconocía bien la huella.

Sin embargo, el sensor del Mate 30 Pro no me ha dado ni el más mínimo error, en todos los casos ha sido preciso y rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Pero además de este sensor de huellas, el teléfono también incorpora un sistema de desbloqueo facial 3D que es realmente rápido, más que el del P30 Pro y funciona casi sin luz.

Pruebas de rendimiento Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,936 57,143 Google Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 OnePlus 7T 3,661 11,263 76,971 OnePlus 7 Pro 3,345 10.491 63,886 Galaxy S10E (Snapdragon 855) 3,520 11,088 64,705 Galaxy S10 (Snapdragon 855) 3,385 10,711 56,238 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon 855) 3,481 11,250 78,710 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 LG G8 ThinQ 3,504 11,085 66,978 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Software: Su talón de Aquiles

No cabe duda que el software de este teléfono es su gran debilidad. Como hemos visto hasta ahora, el Mate 30 Pro tiene todo lo que esperábamos ver en un gran teléfono para este año pero la carencia de los servicios de Google son su talón de Aquiles. Nada más recibir el teléfono y empezar a usarlos aparece una pantalla de la App Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei que nos sugiere que descarguemos algunas aplicaciones Booking, Aliexpress o TikTok pero no podemos descargar ni WhatsApp, Instagram, Facebook, Chrome, oogle Maps, etc, es decir las apps que usamos la mayoría en el día a día.

Tras unas horas viendo que no podría usar mucho el teléfono, instalé mediante un método extraoficial y algo enrevesado Google Play Store y durante las tres semanas lo he usado como si se tratara de un teléfono más. Sin embargo, este no es un método 100 por ciento seguro y Huawei no lo ha dado por válido por lo que no es algo que un usuario corriente y no habituado a realizar modificaciones a su teléfono pueda realizar fácilmente.

Autonomía: Uno de sus puntos fuertes

Si bien el teléfono pierde punch con el asunto del software, su autonomía sí es algo de lo que puede presumir. El Huawei Mate 30 Pro tiene una batería de 4,500mAh con una mejor duración que la de su predecesor (que ya era interesante) y que como este, te permite cargar otros dispositivos con él usándolo como una batería externa gracias al sistema de carga inversa.

En el día a día el Mate 30 Pro pasó sin problema el día de uso con un rendimiento exhaustivo, permitiéndome llegar al final del día con un 30 por ciento de autonomía. En nuestra prueba de reproducción de video continuo el celular duró más de 23 horas. En comparación, el modelo anterior alcanzó 20 horas en la misma prueba. En comparación, el OnePlus 7 Pro logró 17 horas, el Galaxy Note 10 Plus 21 horas y el Pixel 4 XL 14 y 40 minutos en la misma prueba.

Respecto a los tiempos de carga, el teléfono tarda en alcanzar la carga completa desde cero (con el cargador de 40 vatios que se entrega en la caja) en menos de una hora.

Pruebas de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Mate 30 Pro 4,500mAh 23:11 Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 Galaxy Note 10 3,500mAh 18:15 Sony Xperia 1 3,330mAh 11:41 Galaxy Note 10 Plus 4,300mAh 21:00 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Huawei P30 Pro 4,2000mAh 20:20 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39

Las cámaras siguen siendo seña de identidad 'Mate'

El Mate 30 Pro cuenta con una cámara cuádruple formada por dos sensores de 40 megapixeles uno de ellos con lente gran angular, otro sensor de 8 megapixeles con teleobjetivo y un cuarto sensor ToF que permite mejorar las profundidades y ofrecer un efecto desenfoque más natural. El teléfono ofrece zoom óptico 3x, híbrido de 5x y digital de 30x. En comparación, el P30 Pro ofrecía zoom óptico 5x, híbrido de 10x y digital 50x, una diferencia que se nota bastante a la hora de realizar telefotos.

Con esta configuración de cámaras los resultados que hemos obtenido con buenas condiciones lumínicas son impecables, nítidas incluso con el zoom en 3x aunque estas sí que adquirían algo de ruido con ausencia de luz. Como su predecesor, el modo noche del teléfono es excelente, quizás en ocasiones algo artificial, bastante más que otros teléfonos como el Pixel 4 XL, pero sin duda cuenta con uno de los mejores modos nocturnos del mercado actual.

En interiores con luz artificial también cumple tanto en las cámaras traseras como en la frontal aunque, el modo retrato a veces es un tanto errático ante la ausencia parcial de luz, especialmente con texturas más complejas como los cabellos o las gafas con monturas delgadas. Sin embargo con buena luz el bokeh apenas comete errores; sin duda Huawei ha mejorado los resultados que ofrecían sus modelos anteriores gracias al nuevo sensor TOF capaz de medir distancias y que también incorpora el P30 Pro.

Si lo comparamos con algunos de los mejores celulares del mercado actual como el Samsung Galaxy S10 Plus o Note 10 Plus, el Mate 30 Pro sale ganando en puntos con el zoom y la luminosidad de sus fotos nocturnas. Sin embargo, en el efecto retrato del Pixel 4 XL sigue siendo vencedor e incluso el P30 Pro ofrece mejores resultados y un zoom mucho más versátil.

Conclusiones

El Mate 30 Pro es un teléfono muy interesante a tener en cuenta por sus especificaciones técnicas y su cámara pero que carezca de los servicios de Google y que Huawei no pueda ofrecer una mejor opción que App Gallery, es le hace perder puntos para el usuario medio de manera descabellada.

Dado que la única manera de instalar las aplicaciones más usadas y los servicios de Google es forma extraoficial, este teléfono se limita a un público de usuarios muy concreto, que sepa utilizar un dispositivo de manera más técnica y se atrevan a hacerlo porque también tiene sus riesgos. Esto quizás no sería un inconveniente si el teléfono no costase 1,099 euros, pero es una suma lo suficientemente alta como para pensárselo dos veces antes de comprarlo.

Además, a pesar de su excelente rendimiento, su impresionante cámara y su hardware de primera, la carencia del software hace que teléfonos rivales como el Note 10, el iPhone 11 Pro o el Pixel 4 XL tengan una gran ventaja frente a él.

En líneas generales, recomiendo este teléfono a aquellos usuarios que no quieran prescindir de las buenas características de la familia Mate y que estén dispuestos a investigar y arriesgar para poder instalar, siempre bajo su propia responsabilidad, los servicios de Google. Si no es el caso, hay otros teléfonos como el mismo P30 Pro, cuya cámara es incluso mejor y tiene acceso a los servicios y apps de Google, o el Pixel 4 XL que es más económico, que pueden ser buenas alternativas al Mate 30 Pro.