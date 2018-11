Huawei lanzó a finales de 2018 dos teléfonos estrella: los Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro. Mientras que el segundo es uno de los celulares más importante de la empresa hasta la fecha -- gracias a la incorporación de un sensor de huellas en la pantalla --, el Huawei Mate 20 no se queda atrás.

Con una pantalla de 6.53 pulgadas, pocos biseles, una ceja más pequeña y una triple cámara, el Huawei Mate 20 se presenta como un teléfono "económico" en la gama alta, que es más barato que el iPhone XR -- el iPhone de 2018 más económico de Apple -- y que además cuesta igual que el Galaxy S9 Plus, aunque en nuestras pruebas de rendimiento ha superado al teléfono de Samsung.

César Salza / CNET

Características Huawei Mate 20

Pantalla: 6.53 pulgadas LCD, 2,244x1,080 pixeles, 381ppp

Procesador: Kirin 980, 2.6GHz, ocho núcleos

Almacenamiento: 128GB

RAM: 4GB, 6GB, según mercado

Expansión de almacenamiento: Mediante NM Card, tecnología propiedad de Huawei

Batería: 4,000mAH con carga rápida SuperCharge, sin carga inalámbrica

Resistencia al agua: No

NFC: Sí

Lector de huellas: Físico, en la parte trasera

Reconocimiento facial: Sí, no es 3D

Reconocimiento de iris: No

Cámara principal: 12 megapixeles, f/1.8; gran angular: 16 megapixeles f/2.2; telefoto: 8 megapixeles f/2.4

Cámara frontal: 24 megapixeles

Conectividad: 4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos

Sistema operativo: Android 9 Pie, interfaz EMUI 9

Peso: 188 gramos

Nota del editor: Para las pruebas que realizaremos en este análisis hemos utilizado una unidad del Huawei Mate 20 con 6GB de RAM.

Josh Miller/CNET

Huawei Mate 20 vs. Huawei Mate 20 Pro: Principales diferencias

El Huawei Mate 20 Pro tiene sensor de huellas en pantalla, y no físico como el Mate 20.

La pantalla del Huawei Mate 20 Pro es más pequeña, de 6.39 pulgadas.

La ceja del Huawei Mate 20 Pro es más grande porque incluye sensor 3D para identificación facial.

El Huawei Mate 20 tiene puerto para audífonos y el Mate 20 Pro no.

Ambos tienen carga rápida, pero sólo el Pro tiene Super Charge 2 y carga inalámbrica normal e inversa.

Ambos tienen triple cámara, pero la del Pro es ligeramente superior.

Opinión del Huawei Mate 20 después de 15 días de uso

El Huawei Mate 20 es un gran teléfono en todos los sentidos. Tiene una pantalla enorme que a pesar de ser LCD y no OLED como la de su hermano mayor, nos deja ver perfectamente los contenidos, ya sean videos o fotografías. En nuestras pruebas no hemos tenido mayores problemas de retraso de lo apps y el único apartado que encontramos débil en general es la identificación mediante tu rostro, que no es 3D y por lo tanto es menos segura, y además no funciona del todo bien.

A este pequeño problema debemos sumar que en ocasiones si dejas el teléfono boca abajo, este se mantiene intentado reconocer tu rostro, arrojando errores que hacen que se bloquee esa opción y tengas que introducir tu contraseña o patrón. El sensor de huellas por su parte funciona correctamente, y nos alegra que el conector para audífonos siga estando presente.

Mi uso diario ha estado más relacionado con correos electrónicos, mensajería e Instagram, así como la captura de fotos de forma imprevisible. Con ese ritmo de trabajo, logré que la batería me durara casi dos días, algo interesante sobre todo si no te gusta cargar tu teléfono a diario o se te olvida por una u otra razón.

Vamos a contarte ahora algunas de las novedades de este teléfono que debes conocer, nuestras estrictas pruebas de batería y las fotografías que hace, para que puedas sacar tus propias conclusiones.

Érika García/CNET

Diseño

Cuando se trata de diseño, Huawei ha utilizado de nuevo fibra de vidrio en este teléfono, algo que ya habíamos visto en el Huawei P20 Pro, y que cambia ligeramente este año, porque las carcasas lucen menos brillante, más sobrias y con un trazado de líneas traseras que es imperceptible al tacto, pero no a la vista.

El Huawei Mate 20 viene en cinco diferentes colores, aunque su disponibilidad depende del mercado. Azul medianoche, negro, verde esmeralda, rosa y Twilight son los tonos en los que puede comprarse. En particular este dispositivo tiene más curvas que su antecesor, aunque menos que el Mate 20 Pro.

Su parte trasera está hecha de forma cóncava, por lo cual los bordes derecho e izquierdo no tocan la superficie en ningún momento. Esto sucede en parte por la cámara principal cuadrada, que sobresale ligeramente del cuerpo, y el sensor de huellas apostado debajo de esta. En la parte frontal tenemos una pantalla casi completa, interrumpida únicamente por la cámara frontal en forma de gota en la parte superior y un bisel delgado casi imperceptible.

Este teléfono incluye puerto USB tipo C, puerto para audífonos y la posibilidad de utilizar dos tarjetas Nano SIM o una Nano SIM y una memoria NM Card, una nueva tecnología de Huawei que permite ampliar el almacenamiento del dispositivo mediante una tarjeta que cabe en la bandeja de la segunda SIM.

César Salza / CNET

Rendimiento del Huawei Mate 20

El Huawei Mate 20 se ha comportado bien en nuestras pruebas. En ningún momento hemos sufrido un retraso importante en el uso del teléfono, que incluye Android 9 Pie y además EMUI 9.0, que simplifica los pasos que realizas para ejecutar diferentes tareas.

Además de incorporar el último procesador Kirin 980 elaborado bajo el proceso de 7 nanómetros, este dispositivo incorpora una DUAL NPU o unidad de procesamiento especializada doble, que básicamente permite al dispositivo ejecutar las tareas de forma más rápida y procesar más órdenes relacionadas con la inteligencia artificial.

En nuestras pruebas el Huawei Mate 20 obtuvo muy buena calificación si lo comparamos con sus rivales más cercanos nuevos o lanzados en el último año.

Como puedes ver, en nuestras pruebas el Huawei Mate 20 y el Huawei Mate 20 Pro tiene un mejor procesamiento de gráficos que la versión regular, y aunque esta gana cuando se refiere a tareas y procesos comunes, la diferencia no es tan abismal. Lo mismo sucede si miramos los datos del Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, porque el Mate 20 es ligeramente superior, aunque tampoco es para tanto.

La calificación del Huawei P20 Pro, el primer teléfono con triple cámara de la empresa, también es ligeramente inferior, aunque este dispositivo parece seguir estando tan vivo como nunca en el ecosistema Android, dando competencia a nuevos teléfonos incluso de la misma empresa.