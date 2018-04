Lo bueno El Huawei Mate 10 Pro tiene un hermoso diseño que es resistente al agua y tiene biseles pequeños. Su batería es muy buena y lo hace sobresalir en el mercado, mientras que su cámara toma buenas fotos. Además, tiene 128GB de almacenamiento base.

Lo malo No tiene ranura para tarjeta microSD, no es compatible con carga inalámbrica, no tiene conector de audífonos y su software tiene campo para mejorar.

Conclusión El Huawei Mate 10 Pro no es necesariamente el celular más completo que puedes comprar, pero su duración de batería lo hace sobresalir y su diseño es de primera categoría.