Huawei sigue sorprendiendo a propios y extraños.

La fabricante china no sólo está haciendo teléfonos inteligentes dignos (como el Mate 10) de competir con los reyes Galaxy Note 8 y iPhone X, sino que su oferta para la gama media sigue siendo muy buena y con cada teléfono nuevo esto se reafirma.

En esta ocasión, el teléfono que confirma esto es el Mate 10 Lite, un teléfono que fue presentado justo un par de semanas después del desvelo del Mate 10 y Mate 10 Pro en octubre. Sin embargo, hay grandes diferencias entre los Mate 10 y el Mate 10 Lite, sobre todo porque en el último encontramos una cámara trasera sin la ayuda de Leica, una cámara frontal doble y sin Android Oreo.

Pero esas no son todas las diferencias. Después de probar por varios días el Mate 10 Lite que llega a México a partir de esta semana, el celular deja un buen sabor de boca debido a una extraordinaria combinación de un buen hardware, software optimizado, lo mejor en componentes para su gama, cámaras —frontales y traseras— de alta calidad y un precio increíble.

Precio y disponibilidad

El Mate 10 Lite costará 7,199 pesos en México (unos US$378) y ya está disponible con AT&T en México y el 8 de febrero llegará a Telcel y Movistar. Huawei dijo que el celular llegará a otras partes de América Latina poco tiempo después de llegar a México, así que fanáticos de la marca en Latinoamérica, tengan un poco de paciencia.

Diseño: Algo que ya hemos visto, pero mejorado

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Huawei Mate 10 Lite es un teléfono diferente a la línea de los Mate 10 y sus diversas versiones para la gama alta — incluyendo el Porsche Edition. A pesar de la similitud en el nombre, el Lite es un teléfono con Android Nougat (a diferencia de sus hermanos mayores con Oreo), una cámara trasera protuberante, con un cuerpo metálico (y no de vidrio) y el lector de huellas en la parte trasera.

Pero quizá una de sus diferencias más grandes es la presencia de una cámara frontal doble, con un lente de 13 megapixeles y otro más de 2 megapixeles de los que hablaremos a fondo más adelante.

El cuerpo del Mate 10 Lite es delgado, muy atractivo y por su aspecto 18:9 se siente muy cómodo en la mano. De hecho y a pesar de que el contenido (como videos o fotos) está hecho para aspecto 16:9, el aspecto 18:9 se está convirtiendo en mi favorito para los celulares por ofrecer un agarre más fácil con una sola mano.

Dimensiones del Mate 10 Lite alto ancho grosor peso 156.2mm 75.2mm 7.5mm 164g

El cuerpo (unibody) de metal hacen que el Lite ofrezca también un aspecto premium en un teléfono para la gama media y a un precio envidiable. En la parte trasera encontramos dos antenas horizontales en la parte alta y baja del celular. La cámara es vertical y también doble, mientras que el lector de huellas está por debajo de ésta.

En la parte inferior está el logo de Huawei pero sin su peculiar flor; en la parte baja del celular está un puerto microUSB, una hilera de orificios para la bocina y un puerto de audífonos. En el lado derecho están los típicos botones de volumen y para despertar o dormir el celular. En la izquierda está la bandeja para la tarjeta SIM (en México se venderá la versión de un solo SIM y espacio para una tarjeta SD).

Al frente está una pantalla de 5.9 pulgadas y en su quijada está otra leyenda de la marca; arriba está el micrófono, los sensores de luminosidad y la doble cámara que es el distintivo de este teléfono. En este modelo no se pueden eliminar los botones en pantalla porque el lector de huellas está en la parte trasera, así que te tendrás que conformar con los tres botones al frente sin la opción de removerlos.

En general, el Mate 10 Lite es una delicia visual y táctil. Es un diseño que ya hemos visto en diferentes teléfonos (incluido el Huawei P10 Selfie) pero en el que se aplica el dicho de para qué cambiar algo que funciona bien — y más aún si se trata para un teléfono gama media. El teléfono también ofrece una sensación de rigidez y resistencia; además, no se siente pesado.

Desempeño: Sobresaliente

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Una de las ausencias en el Mate 10 Lite y que sí está en los otros modelos de la línea es el NPU (Neuronal Processing Unit), que se encarga de funciones de inteligencia artificial.

Pero tampoco es que se eche de menos y lo que ofrece el Lite en desempeño es más que suficiente para su rango.

Especificaciones del Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Lite Huawei Mate 10 Honor 8 Moto G5S Plus Pantalla 5.99 pulgadas 5.9 pulgadas 5.2 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 1,080x2,160 pixeles IPS 1,440x2,560 pixeles IPS 1,920x1,080 1920x1080 Densidad de pixeles 407ppp 499ppp 424ppp 401ppp Sistema operativo Android Nougat 7, interfaz EMUI 5.1 Android 8.0 Oreo (EMUI) Android 6.0 Marshmallow Android 7.1 Nougat Procesador 1.7GHz Kirin 659, ocho núcleos Kirin 970, ocho núcleos (2.4Ghz y 1.8GHz) 2.3GHz HiiSilicon Kirin 950 (ocho núcleos) 2.0GHz Snapdragon 625 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB 64GB 32GB, 64GB 32GB Expansión de almacenamiento MicroSD hasta 128GB MicroSD de hasta 256GB MicroSD de hasta 128GB MicroSD de hasta 128GB Cámara trasera Dual: 16 megapixeles y 2 megapixeles (estándar) Dual: 12 megapixeles y 20 megapixeles Doble de 12 megapixeles con láser de enfoque automático y apertura de f/2.2 Cámara doble de 13 megapixeles (ƒ/2.0) Cámara frontal Dual: 12 megapixeles y 2 megapixeles (estándar) 8 megapixeles 8 megapixeles 8 megapixeles RAM 4GB 4GB 3GB (versión de 32GB), 4GB (versión de 64GB) 3GB Batería 3,340mAh 4,000mAh 3,000mAh 3,000mAh Batería removible No No No No Conectividad Bluetooth 4.2, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 4G/LTE Bluetooth 4.2, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 4G/LTE 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) Bluetooth 4.2, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz y 5GHz) NFC No Sí Sí Sí Resistencia al agua No No No Repelente al agua Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Características importantes Cámara delantera doble, funciones bokeh, carga rápida, excelente precio Cámara Leica, Android Oreo, NFC, cuerpo de vidrio, USB tipo C Doble cámara con láser de enfoque, lector de huellas, Android Pay, USB-C Cámara doble, puerto tipo C, Android casi puro Tamaño 156,2x75,2x7,5mm 150.5x77.8x8.2mm 145.5x71x7.45mm 153,5x76.2x8-9.5mm Peso 164 gramos 186g 153g 168g Precio 7,199 pesos (unos US$370) 14,999 pesos (unos US$787) US$399 7,499 pesos (unos US$393)

Para el Lite, Huawei sigue prescindiendo de los chips ultrafamosos de Qualcomm y mantiene el uso de los Kirin hechos en casa. Para esta ocasión encontramos un poderoso Kirin 659 de ocho núcleos que hace todas las tareas en el celular de una forma sobresaliente.

El teléfono no se ralentiza en ningún momento (excepto cuando intento hacer cambios rápidos en la cámara, pero eso quizá sea a la exigencia de manejar dos lentes). Puedes usar la pantalla dividida con dos aplicaciones a la vez y el sistema será fluido.

Cuando uses juegos demandantes o cambies de aplicaciones con la multitarea, todo será muy rápido y fluido. A mí me gusta minimizar los efectos de Android (algo que puedes hacer entrado a los ajustes de desarrollador de todo teléfono con Android) pero en el caso del Lite toda la experiencia es tan fluida que no lo he tenido que hacer.

A pesar de que el teléfono me dio una pequeña desilusión al incorporar Android Nougat y no Oreo, el sistema operativo sigue siendo muy bueno y se siente fluido, además de que las modificaciones hechas por Huawei son muy buenas — como la de dividir la pantalla con el uso de los nudillos.

EMUI, las modificaciones hechas por Huawei, no termina de encantarme (de hecho no me gusta el bloatware o duplicación de software que hacen las fabricantes) y me parece molesto que existan aplicaciones de las compañías para música, calendario, correo, etcétera, teniendo la gran y vasta oferta de Google en esas mismas aplicaciones.

Pasando al tema de la pantalla, el Lite ofrece lo suficiente. Tiene un panel FHD bastante decente para todo lo que tengas que ver. Sin embargo, muchas aplicaciones no están optimizadas para su pantalla 18:9 y algunos apps muestran una leyenda de que las aplicaciones no están listas para este tipo de pantallas y terminan mostrando dos franjas negras (como sucede con el iPhone X). Huawei ofrece la alternativa de maximizar la pantalla a ese tamaño, una buena movida hasta que los desarrolladores mejoren sus apps para estos tamaños de pantalla.

Batería: Una de las fortalezas

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El teléfono tiene una enorme batería de 3,340mAh que está sobre otros teléfonos incluso de los gama alta y cerca de la batería de 4,000mAh del Mate 10. El Lite podrá no tener puerto USB tipo C, pero sí tiene carga rápida con el cargador incluido.