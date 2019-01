Lo bueno El Honor View 20 tiene un diseño bonito, una pantalla con pocos biseles que estrena un nuevo ojo y jubila la ceja, tiene una batería de buena duración, su cámara hace buenas fotografías y su rendimiento en general es bueno. Además mantiene el puerto para audífonos y tiene entrada de carga USB Tipo C.

Lo malo Este teléfono no tiene carga inalámbrica ni resistencia al agua, su reconocimiento facial no es 3D por lo cual no es del todo fiable, sus bocinas no son muy potentes y no tiene la posibilidad de añadir una tarjeta microSD.

Conclusión El Honor View 20 es un teléfono gama media con un buen diseño, que tiene una buena cámara y una buena batería y que cumple las expectativas. Y aunque no incorpora carga inalámbrica, posee el procesador más potente de Huawei hasta la fecha.

