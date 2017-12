Huawei Honor View 10: Un media gama que aspira a ser parte de las ligas mayores

Autor facebook twitter google

Mariana es editora en CNET en Español. Se considera millennial, aunque lo sea por pocos años. Fan de Snapchat, Instagram y las redes sociales, pero su verdadera adicción es el mate (argentino, obvio). Vive en Estados Unidos desde hace 3 años. Primero en NY, donde estudió periodismo emprendedor en CUNY y luego hizo cosas divertidas para BuzzFeed. Después Miami, para jugar con las redes sociales de Univision. Y ahora (feliz) en San Francisco, donde cubre 'gadgets', lanzamientos y eventos (celulares, apps, videojuegos, 'you name it'). Le gusta tener una vida activa, entrenar (natación, gimnasio y yoga) y conversar mucho, sobre todo de cosas ñoñas como artículos, libros y series.