El Honor Play de Huawei podría ser el teléfono perfecto para jugar PUBG

El Honor Play de Huawei quiere que disfrutes los videojuegos y tiene lo necesario para cumplir su misión.

Por un lado, cuenta con una GPU Turbo, un nuevo ajuste que la gente de la submarca Honor, afirma que le dará más fotogramas por segundo en comparación con la competencia, esto específicamente en videojuegos como Battlegrounds en su versión móvil, así como las batallas multijugador de Mobile Legends.

Aparentemente, la GPU Turbo ofrece 60 por ciento más eficiencia mientras usa 30 por ciento menos energía, algo impresionante, sin duda, si es que es cierto. El Honor Play tiene un rendimiento de gama alta, gracias a su procesador Huawei Kirin 970.

Cuando se trata de su diseño, el Play comparte muchas similitudes con el Huawei Nova 3i, aunque el 3i tiene una parte trasera más bonita al ser de vidrio. El Play en cambio cuenta con un metal mate en color negro que ofrece mejor agarre para jugar videojuegos.

Otras características amigables para gamers, son el sonido envolvente 3D, un "shock inteligente 4D", que ofrece una sensación táctil bastante realista. Básicamente, el teléfono vibra de forma realista cada que disparas un arma, por ejemplo.

Aloysius Low/CNET

Actualmente, solo PUBG y Mobile Legends están optimizados para aprovechar las ventajas que ofrece la GPU Turbo, pero Honor (y Huawei) están trabajando en conseguir que más juegos se beneficien de su tecnología.

Si te estás preguntando qué tan bien funciona, te tengo malas noticias, ya que desafortunadamente la versión de Honor Play que tengo para probar no cuenta con la GPU Turbo, así que no podría decirte si funciona tan bien como presumen. Lo que sí es que probé una sesión de PUBG Mobile y mis manos bloqueaban el altavoz la mayor parte del tiempo, por lo que no podría decir si había sonido envolvente 3D (sin auriculares). Pronto llegará una actualización OTA, y actualizaré este artículo.

Las cámaras duales posteriores de 16 megapixeles y 2 megapixeles alimentadas por AI completan el paquete, así como su batería de 3.750mAh te mantendrá jugando por un tiempo.

Aloysius Low/CNET

El Honor Play se lanzará en Asia el próximo 7 de agosto, y todo parece indicar que el teléfono también estará presente en la feria IFA en Berlín a finales de agosto. La invitación de Honor para su evento tiene el mismo lema e imagen que en la invitación para su lanzamiento en Asia.

Los precios no se revelaron, aunque es probable que sea inferior a US$500, o alrededor de US$370. La mala noticia es que probablemente no esté disponible en Estados Unidos.

