Huawei/Honor

Si el sonido 3D y la interfaz 4D del Honor Play te parecieron geniales, el Huawei Honor Note 10 te va a sonar como un hermoso dispositivo que podría convertirse en la próxima fiera entre los móviles para amantes de los videojuegos, gracias en particular a que posee la misma tecnología GPU Turbo, aunque agrega CPU Turbo con un nuevo sistema de enfriamiento llamado The Nine.

A todo esto debes sumar que el Honor Note 10 tiene una enorme pantalla de 7 pulgadas, 5,000mAh de batería y la habilidad de reproducir contenido HDR (aunque extrañamente su pantalla no es HDR).

Su enorme pantalla tiene 3.3 pulgadas de ancho, algo que algunos podrían considerar demasiado grande para sostenerlo en la mano como un teléfono más, aunque desde luego, para videojuegos es ideal. En comparación, el Galaxy Note 9 sería ligeramente más delgado, de 3 pulgadas.

De momento la empresa no ha anunciado disponibilidad en Estados Unidos, España o México. Su precio en China es de unos US$410 para la configuración de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. También puede comprarse en 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento por unos US$470 y por US$530 puedes comprarlo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Especificaciones Honor Note 10