El Huawei Honor 9 ahora genera 'selfies' con fondos borrosos

Huawei Honor

Huawei insiste con los teléfonos de doble cámara, y no sólo reserva esa cualidad para los de más alta gama.

El Huawei Honor 9 de gama mediana ofrece dos cámaras, una de 12 y otra de 20 megapixeles, que parecen no tener nada que envidiarle a las cámaras dobles del Huawei P10 que cuesta más de US$700. Claro que el fabricante chino de celulares ya nos había acostumbrado a dos cámaras con exponentes de una categoría inferior, como el Huawei Honor 6X, de US$250, que venía con dos cámaras de 12 y 2 megapixeles.

Por alrededor de US$100 más (es lo que se espera que cueste en base al rango de precios de su teléfono anterior, el Huawei Honor 8), la calidad de las cámaras del Huawei 9, en papel, mejora (el Honor 8 solía tener dos de 12 megapixeles). Aún hay que probarla más en la práctica, pero según las especificaciones compartidas por la empresa y por los breves días en los que lo tuvimos en nuestras manos notamos excelentes imágenes de gran apertura, en tonos monocromáticos, HDR, con modo nocturno y la posibilidad de ajustar a gusto factores como la luz, apertura, balance de blancos, etc.

Una cámara con 'bokeh' por delante, y por detrás

La forma en que se complementan las cámaras dobles en los teléfonos Huawei es diferente a la de otras marcas: en general, una de las cámaras se concentra en colores RGB mientras que la otra se especializa en los blancos y negros. Esto hace factible cambiar el color de los fondos, o hasta jugar con la tonalidad general de una foto.

Mariana Marcaletti/CNET

Los colores son naturales, correctos y con una amplia gama de tonos. La cámara doble ofrece varias opciones, entre ellas, los modos automático y manual. También existe la opción de tomar fotos monocolor en blanco y negro.

Mariana Marcaletti/CNET

En el Honor 6X, de menor categoría, ya teníamos efecto bokeh de fondos borroneados, por lo que no nos extraña que también haya llegado al Honor 9. Es casi tan preciso como el del iPhone 7 Plus, y la persona que toma las fotos no tiene la necesidad de separarse demasiado del sujeto. Sin embargo, cuando hay varios sujetos en la escena, el foco se confunde un poco.

Mariana Marcaletti/CNET

Es que el efecto bokeh no es propiedad exclusiva de su cámara principal, sino también en su cámara frontal de 8 megapixeles. Como no tiene doble lente delantero, logra este efecto con software, pero sus resultados son algo precarios: borronea partes de las personas, como el cabello, y a veces hasta rostros completos.

Mariana Marcaletti/CNET

En interiores, las fotos se ven muy bien y, en este caso, admiramos su gran balance de blancos, que se aprecia bien en el color central de la crema.

Mariana Marcaletti/CNET

La mayor apertura de sus cámaras lograría, en teoría, mejores fotos de noche. Las imágenes que tomamos al caer el Sol no están del todo mal, pero se presenta algo de ruido en los extremos laterales que no se ven muy nítidos. Sin duda, el Pixel XL y el Samsung Galaxy S8 siguen haciendo maravillas nocturnas, pero esos teléfonos cuestan al menos US$200 más que el Honor 9.

Sus cámaras principales también graban video 4K a 30 fotogramas por segundo, que son agradables pero no del todo estables porque carece de estabilización de imagen óptica.

Primeras impresiones: Bellísimo, cumplidor, ¿pero supera al OnePlus 5?

Además de su cámara, el resto de características del Honor 9 son también muy alentadoras, y no esperábamos menos ya que el Honor 8 del año pasado ha sido muy recomendado por nuestros editores. No ha traído grandes cambios, sino una serie de mejoras leves (¿para qué modificar lo que ya andaba bien antes?).

Nuestras primeras impresiones sobre lo que más nos llamó la atención:

El cambio más notable es la mudanza del lector de huellas digitales desde la espalda hasta el frente del dispositivo. Los gestos de este sensor son acotados (a diferencia de los usos más complejos de otros teléfonos más económicos como el Moto G5 Plus), y algo confusos (un toque desbloquea, mantener apretado nos dirige al inicio, o deslizar hacia apps recientes). Aunque es uno de los lectores más rápidos que probé, no me convence su navegación (y en la espalda se ahorraba espacio de pantalla en el frente).

Su diseño no es bello, es bellísimo: tal vez sea uno de los teléfonos más lindos que me ha tocado analizar. Pero, a veces, lo bonito es enemigo de lo práctico: su espalda de metal y su frente de vidrio son muy resbaladizos, y se escurren de mis dedos, lo que no sólo facilita una torpeza sino, además, vuelve una tarea casi imposible el manipularlo con una sola mano.

Sus colores son gris, azul y negro: uno más guapo y refinado que el otro, sería difícil decidirse por uno.

Su parte trasera es un espejo: brilla hasta en la oscuridad. Su cámara doble está bien camuflada y protegida en su espalda.

De frente sus biseles son delgados (se parece al Samsung Galaxy S7 por el botón de inicio físico, o al LG G6 por sus costados con marcos delgados), pero podría haber más pantalla en su pantalla de 5.15 pulgadas.

Pesa sólo 155 gramos, es muy liviano y cómodo, aunque escurridizo.

Su procesador ha sido actualizado: es un Kirin 960 de ocho núcleos que, según la empresa, mejora 180 por ciento el desempeño de los gráficos.

Su pantalla de resolución 1,920x1,080 Full HD se lee muy bien, y tiene colores definidos. Logra una densidad de 428 pixeles por pulgada, que es excelente para un dispositivo de esta escala de precio.

Viene con SIM doble (genial para viajes, o para usar una de estas entradas de chip para agregar memoria extra. Permite extender el almacenamiento hasta 256GB con tarjeta microSD).

Sistema operativo: Android Nougat, con la interfaz de la empresa Huawei EMUI 5.1. Eso sí: no tiene los cajones de apps de Nougat y le falta el asistente virtual, Google Assistant.

Batería: 3,200mAh (promete 12 horas de uso intenso según la empresa)

Huawei Pay (con NFC)

El Honor 9 es un teléfono hermoso, no demasiado caro, con muy buenas cámaras, una batería decente y un procesador que mejora los gráficos. No es muy distinto al Honor 8, pero sus pequeños cambios revitalizan al dispositivo, y lo dotan de un aire de grandeza en un mundo de celulares de gama media que no se lucen demasiado, excepto el OnePlus 5.

Por su rango de precio, el OnePlus 5 es mucha mejor alternativa porque tiene mejor almacenamiento base, batería duradera y carga rápida. Además, el OnePlus 5 tiene una interfaz más limpia, con todas las novedades de Android Nougat y con la presencia de Google Assistant, que al Honor 9 le falta.

Estas son nuestras primeras impresiones en base al tiempo breve que lo tuvimos en nuestras manos, pero los actualizaremos con un análisis más completo.

Este teléfono se anunció primero en China, a un precio que se traduce en alrededor de US$400. La empresa dijo que se espera un rango de precio similar (entre 400 y 450 euros) para su lanzamiento en Europa.

Aún no tenemos datos sobre su precio y disponibilidad en otros países, pero Huawei, en un comunicado oficial, anunció que no tiene planes para estrenar este teléfono en Estados Unidos por el momento.