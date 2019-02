Huawei me sigue sorprendiendo.

Lo hizo con sus celulares gama alta en la línea P20 y con los Mate 20; pero también lo hace con su submarca Honor que fabrica celulares para las tres gamas y para un mercado un poco más juvenil con cierto gusto por las selfies de buena calidad, un desempeño aceptable y con funciones sociales sin la necesidad de quedarse en bancarrota.

La prueba más reciente es el Honor 8X, un celular que fue anunciado hace unos meses de un diseño atractivo, a buen precio y con especificaciones de la media tabla que se adoptan a la moda: cuerpo de vidrio, cámara trasera de doble lente, cuerpo colorido y una lengüeta.

Honor 8X: precio y disponibilidad

El Honor 8X ya se puede comprar en México, España y otros países. Su precio en México es de 5,999 pesos y en España el Honor 8X cuesta 299 euros. Huawei no ha dicho si el teléfono llegará a Estados Unidos.

Honor 8X: características importantes

Pantalla: 6.5 pulgadas



6.5 pulgadas Procesador: Huawei HiSilicon Kirin 710



Huawei HiSilicon Kirin 710 Memoria RAM: 4GB/6GB



4GB/6GB Almacenamiento: 64GB/128GB, ampliable mediante microSD



64GB/128GB, ampliable mediante microSD Cámara principal doble: 20 + 2 megapixeles (con funciones de inteligencia artificial)

20 + 2 megapixeles (con funciones de inteligencia artificial) Cámara frontal: 16 megapixeles f/2.0

16 megapixeles f/2.0 Batería: 3,750mAh

3,750mAh Sistema operativo : Android 8.1 Oreo, EMUI 8.2

: Android 8.1 Oreo, EMUI 8.2 NFC

El Honor 8X tiene, engañosamente, una pantalla de mismo tamaño que el iPhone XS Max. Pero el celular no compite con el buque insignia de Apple y tampoco contra el más asequible iPhone XR; sino que el 8X compite contra los teléfonos de la gama media o la inventada gama media premium — que consiste en celulares a bajo precio pero con algunas características de los de la gama superior.

El Honor 8X es físicamente todo lo que podemos esperar

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Al tenerlo con pantalla apagada, el Honor 8X es parecido —por no decir idéntico— a casi cualquier teléfono en el mercado: tiene biseles delgados, una lengüeta, espalda de vidrio y cuerpo alargado con aspecto de 18:9. Y esto no es necesariamente malo.

El 8X es atractivo y complaciente a la vista. Su cuerpo está bien construido con una espalda de vidrio en dos ligeras variantes del mismo color (negro o azul); un marco hecho de aluminio en el mismo tono de la espalda pero en acabado mate y la frontal es toda de vidrio, con apenas unos biseles y la lengüeta en la parte superior. De hecho Honor asegura que el 8X es uno de los teléfonos con la menor relación entre el tamaño de los biseles y la pantalla en el mercado — con un 91 por ciento de pantalla.

Soy una persona de manos de tamaño mediano y aunque el Honor 8X tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, nos llevamos muy bien. Eso es gracias a que su cuerpo alargado lo hace fácil de sujetar y usar incluso con una sola mano. El peso (175 gramos) tampoco es un problema y podrás sujetarlo por un tiempo prolongado sin cansarte.

El lector de huellas está en la espalda y no es complicado de alcanzarlo. Además, me gusta que al colocar el dedo el teléfono se desbloquea sin importar si la pantalla está apagada. Me gusta que el lector esté ubicado en la espalda para permitir que la quijada del teléfono no sea tan ancha y haya más espacio para la pantalla.

El diseño no representa muchos problemas: me gusta el color y el cuerpo de vidrio, se siente como un teléfono resistente y que no es barato, y es muy cómodo de utilizar. La cámara trasera, sin embargo, al ser protuberante, hará que el teléfono se tambalee un poco al estar pantalla arriba sobre una superficie plana.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El desempeño y batería son aceptables

Cuando llega a mis manos un nuevo teléfono, me es fácil darme cuenta si es un modelo potente o debilucho si realiza una tarea con facilidad o con complicaciones: la configuración.

Lo primero que hago al recibir un celular es meter mi información de Google como usuario y contraseña (para que la bendita nube se encargue de configurar mi calendario, contactos, mensajes y fotografías). Y mientras se hace eso, entro a la Play Store a descargar mis aplicaciones básicas como Outlook, WhatsApp, Twitter, Apple Music y muchas, muchas más. Entre actualizaciones y nuevas descargas, el teléfono debe procesar alrededor de una descarga de 50 aplicaciones.

Combinando el trabajo de sincronizar desde la nube, descargar las aplicaciones y configurarlas, y estar cambiando entre aplicaciones para iniciar sesión y hacer mis ajustes, algunos teléfonos lo hacen como si fuera nada y otros se tardan, traban o simplemente cierran las aplicaciones.

Con el 8X este trabajo fue sencillo. La mayoría de este proceso fue rápido y ágil, aunque lo más complicado fue que el teléfono tuviera un buen desempeño durante el proceso de descarga de aplicaciones, pues fue ahí cuando el teléfono mostró un poco de lentitud, aunque nada considerable y tampoco se cerraron aplicaciones de forma inesperada.

Durante mi uso regular, el teléfono siempre me ofreció un desempeño bastante aceptable y sin ninguna queja, reafirmando que se trata de un teléfono lo suficientemente poderoso como para acompañar durante todas las actividades convencionales — desde jugar hasta navegar en Internet y redes sociales.

En cuanto a las cifras sólidas, el Honor 8X se comportó a la altura e incluso supera a sus rivales en precio y especificaciones, y un poco por encima de su antecesor, el Honor 7X. Échale un vistazo a la gráfica de rendimiento utilizando las aplicaciones Ice Storm y Geekbench 4: