Huawei Honor 6X: análisis

Por fin, las cámaras dobles ya no sólo pertenecen al reinado de los teléfonos más caros. Es que el Huawei Honor 6X presume un atributo que define al mismo iPhone 7 Plus: una doble cámara principal.

Por supuesto que no podemos pedir lo mismo a un teléfono que cuesta tres veces menos: carece de sensores sofisticados, su software no es lo suficientemente rápido para satisfacer demandas intensas y el procesador se agota si le exigimos mucho.

De todos modos, varios factores colocan al Honor 6X en la cúspide de los celulares de US$250: su diseño minimalista, su cámara manual con múltiples opciones, una batería de larga duración y un lector de huellas digitales; este último un componente que, hasta hace relativamente poco tiempo, sólo era esperable en teléfonos a partir de US$400.

En su gama de precio, los únicos que le dan batalla en el terreno de la competencia es el Motorola Moto G4 Plus, que cuenta con resistencia a salpicaduras, pantalla full HD y buena batería. Otro teléfono que le disputa su posición en el trono es el ZTE Blade V8 Pro, con excelente desempeño, Android Nougat, y conexión NFC para pagos móviles con Android Pay.

El Honor 6X carece de la tecnología NFC, y no tolera un eventual derrame de agua. Tampoco ejecuta Nougat (la empresa aún no ha comunicado cuándo actualizará su sistema operativo) sino Android Marshmallow con interfaz Huawei EMUI. Este Honor es una buena alternativa para quiénes no deseen invertir demasiado en un teléfono, o para aquellos que quieran homenajear a un ser querido con un muy buen regalo.

Josh Miller/CNET

Diseño: bonito, discreto y liviano

Si observamos al Huawei Honor 6X de espalda, simula ser un teléfono de alta gama. Nada de cuerpos de plástico, como el ZTE Blade V8 Pro, y sí al metal refinado, similar al ZTE Axon 7 Mini. Su cubierta no deja las huellas pegadas y se mantiene limpia. La doble cámara está alojada una sobre la otra, de forma vertical, con un vidrio protector que apenas sobresale de la superficie.

Debajo de las cámaras, se encuentra el lector de huellas digitales, que es muy preciso e inmediato. Sirve para desbloquear la pantalla, para acceder a la configuración de seguridad (que encripta fotos, audio, video y otros archivos) y al bloqueo de aplicaciones.

Pero este escáner cuenta, además, con algunas funciones muy útiles: si lo mantenemos presionado cuando la cámara está encendida toma fotos o graba videos, y también es práctico a la hora de responder llamadas (sólo tenemos que mantenerlo presionado apenas más tiempo para activar la llamada, mientras que si lo tocamos por un lapso más breve, sólo desbloquea el teléfono). Además, si eres de los que les cuesta despertarse por la mañana, también puede detenerla de forma rápida.

Si deslizamos el dedo hacia abajo en el lector de huellas digitales aparecerá el centro de notificaciones, y si estamos viendo fotos en modo pantalla completa podemos mover nuestro dedo de izquierda a derecha sobre este sensor para ver la foto anterior o la siguiente.

Su ranura SIM es doble, por lo que se le puede agregar un SIM adicional o se puede usar este espacio para insertar una tarjeta microSD y expandir su almacenamiento base de 32GB hasta 128GB.

Josh Miller/CNET

De frente, este teléfono casi no tiene biseles, su botón de inicio no es físico y muestra el logo de la marca en el extremo inferior. El Honor 6X es fácil de manipular, y pesa muy poco (162 gramos), por lo que no es agotador sostenerlo durante mucho tiempo.

Pantalla: amplia para leer, pero no bajo la luz del sol

La resolución de su pantalla de 5.5 pulgadas es 1,920x1,080 pixeles, que es muy acertada para leer artículos en internet, o para la navegación en general. También para ir y venir en la pantalla dentro de redes sociales, pero extraño la posibilidad de usar dos apps al mismo tiempo, una función que sería posible si este Android se actualizara a Nougat. Desafortunadamente, por el momento, habrá que conformarse con Marshmallow.

Una frustración con esta pantalla es cuando intenté (en vano) mirarla a plena luz del día: en vez de la información desde la pantalla vi mi reflejo, lo que sería genial si el aparato fuera un espejo, pero es un celular y se vuelve totalmente inútil con un sol fuerte.

Para ver video o jugar videojuegos es adecuada, sin ser impresionante: en videojuegos como Asphalt 8 la calidad de los gráficos no es tan impecable como en otros teléfonos más caros, y puede llegar a ser decepcionante para alguien que disfrute visualizar una enorme cantidad y variedad de detalles.

Una batería excelente de larga duración

En nuestras pruebas, en las que reprodujimos video HD de forma continua, su batería de 3,340mAh ha demostrado ser de una gran potencia: toleró 12 horas y 50 minutos antes de agotarse, por lo que casi alcanza las 13 horas y 36 minutos del Motorola Moto G4 Plus.

Puede no parecer mucho tiempo, pero si lo comparamos con otros celulares de esta gama, es muy efectivo. Sólo teléfonos más caros, como el Xiaomi Mi 5 (14 horas) y el OnePlus 3 (14 horas y 17 minutos), lo superan por poco más de una hora.

En el uso cotidiano, me lo llevé un fin de semana entero a otra ciudad, y su batería no se rindió fácilmente. Paseé durante varias horas, tomé fotos, conversé por chat y la batería duró 48 horas, de uso moderado, en momentos específicos (para usar Google Maps, para realizar búsquedas en Internet, para capturar video).

Procesador estándar: no es una gran maravilla, pero resiste

Al jugar estos videojuegos más demandantes, como Asphalt 8, el teléfono comienza a recalentarse a los 15 minutos, y el calor comienza a sentirse en las manos que lo sostienen. De todas formas, no se da por vencido con facilidad, pero no es tan fluido con exigencias fuertes.

En otras instancias nos damos cuenta de que su procesador, el Kirin 655 de ocho núcleos (cuatro núcleos de 2.1GHz y cuatro de 1.7GHz) fabricado por Huawei, es decente, pero con limitaciones. Cuando descargamos contenido de Google Play, por ejemplo, puede llegar a demorarse al bajar un app, sin motivo aparente. También algunas aplicaciones pueden llegar a saturarse si es que tenemos muchas abiertas al mismo tiempo.