El mercado de celulares y teléfonos inteligentes está cada vez más abarrotado de teléfonos con buenas funciones que comienzan a reducir cada vez más su precio, y el Honor 20 Pro no es la excepción. El nuevo dispositivo de la submarca de Huawei llega con características similares a las del caro Huawei P30 Pro, aunque con un precio inferior y algunos sacrificios en su desarrollo para lograrlo.

El Honor 20 Pro llega en un momento en el que la mayoría de celulares de la primera mitad del año ya están en el mercado, y tiene que competir con mucho de ellos. El propio Huawei P30 Lite es atractivo y económico, el P30 Pro es uno de los mejores celulares del año, y el OnePlus 6T sigue siendo de los más recomendados si tienes un presupuesto ajustado y quieres buenas características, aunque el OnePlus 7 Pro ya está aquí -- y es más caro que de costumbre.

Entonces... ¿qué debe tener el Honor 20 Pro para hacerse merecedor de entrar en tu bolsillo? Este celular, por cierto, no viene solo, también hay una versión más económica con inferiores características de la que también te contaremos más adelante.

Pero, antes de comenzar, te contamos que Huawei y Honor enfrentan actualmente una prohibición de venta de algunos productos y servicios en Estados Unidos, lo que ha llevado a Google a terminar su convenio con la compañía china, lo que podría afectar la actualización futura de los viejos y nuevos teléfonos de la compañía.

Especificaciones Honor 20 Pro

Pantalla: 6.26 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 412ppp

Procesador: Kirin 980

RAM: 8GB



Almacenamiento: 256GB

Cámara principal: 48 megapixeles f/1.4; 16 megapixeles gran angular f/2.2; 8 megapixeles f/2.4 y zoom óptico 3x; 2 megapixeles f/2.4 macro

Cámara frontal: 32 megapixeles f/2.0

Batería: 4,000mAh, carga rápida, sin carga inalámbrica

Conectividad: 4G, Bluetooth 5.0, USB 2.0, Wi-Fi 802.11, GPS; AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

No posee resistencia al agua

Honor 20 Pro vs. Honor 20: Las diferencias

Los Honor 20 y Honor 20 Pro se sienten iguales en tu mano, pero tienen algunos cambios internos importantes:

El Honor 20 Pro tiene cuatro cámaras principales más potentes que incluyen un lente regular, uno telefoto, uno macro y uno gran angular, mientras que el Honor 20 no tiene lente telefoto, solo de profundidad, y el sensor principal tiene menos apertura, además no tiene zoom óptico, entre otros detalles.

El Honor 20 tiene menos RAM al poseer solo 6GB y no 8GB como su hermano mayor.

El Honor 20 Pro tiene más almacenamiento, al poseer 256HB y no solo 128GB como su hermano menor.

La batería del Honor 20 es de 3,750mAh y la de su hermano mayor de 4,000mAh.

El Honor 20 Pro incluye tecnología de enfriamiento para reducir el calor y mejorar el desempeño en videojuegos.

Diseño del Honor 20 Pro

El Honor 20 Pro tiene un diseño dinámico y holográfico diseñado por la compañía, que asegura es el primero en su estilo. Así, la parte trasera de vidrio ha sido creada mediante un proceso llamado 3D Mesh, que une millones de piezas en miniatura similares a un diamante, para crear una parte trasera brillante y con efectos de luz.

La empresa explicó que el celular está compuesto de al menos tres capas, que nos darán cierta sensación de relieve en la parte trasera del celular, algo que por cierto ya notamos con el diseño del Huawei Mate 20.

En la práctica, el celular que viene en un tono verde y otro negro, tiene un diseño bonito, sin ningún relieve trasero. Se siente ligeramente más ancho que el Huawei P30 Pro, y aunque ambos son de vidrio, da cierta sensación a tener una menor calidad en el material. Algo que no me ha gustado es que sus cámaras traseras sobresalgan tanto, y que el vidrio que las recubre no sea redondeado.

En la frontal, la cámara está en la esquina superior izquierda, y el celular tiene pocos bordes visibles rodeando la pantalla. De hecho, tiene 91.7 por ciento panel en su frontal, según nos dijo la empresa.

El celular no tiene puerto para audífonos, posee infrarrojos y el sensor de huellas físico se encuentra en el lateral derecho, lo que me ha parecido bastante cómodo en el día a día.

Rendimiento: Bueno hasta para videojuegos

En mis pruebas el Honor 20 Pro ha tenido un buen comportamiento de manera regular. Algo que me ha gustado es que jugando partidas de diferentes títulos el teléfono no se sintió pesado en ningún momento, ni tampoco se recalentó, algo ideal porque significa que su nuevo sistema de enfriamiento que incluye una hoja de grafeno como tecnología para reducir el calor está funcionando correctamente.

GPU Turbo 3.0, el sistema de Huawei y Honor para mejorar la experiencia de videojuegos, ahora incluye más videojuegos, entre ellos Fortnite, PUBG Mobile, Vainglory, Arena of Valor y NBA 2K18.

El Honor 20 Pro incorpora Android 9 y la interfaz de Magic UI 2.1.0, que siendo honestos se parece de gran manera a EMUI de Huawei, con cambios probablemente imperceptibles entre ambas. Las animaciones, la forma de cambiar entre pantallas y las aplicaciones del sistema son básicamente idénticas, por lo cual la experiencia en general es muy similar, y en este caso, fluida.

Cámaras: Cuatro y bien puestas

Honor no cuenta con los sensores de Leica para sus cámaras, pero al igual que el Huawei P30 tiene cuatro. Eso sí, son un tanto diferentes porque la empresa ha querido darnos algunas opciones relacionadas con lo que consideran fotografía profesional, así que además de un sensor regular con buena apertura, tenemos uno gran angular, uno telefoto y uno macro, algo que no habíamos visto en celulares importantes en el último año.

Estas son las novedades de las cuatro cámaras del Honor 20 Pro: