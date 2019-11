Honor sigue sorprendiendo con hardware de alta calidad y el Honor 20 lo confirma: gran diseño, buenas especificaciones y una cámara que te va a enamorar.

El teléfono cumple con lo necesario para ser una excelente opción en la gama media, aunque quizá la única queja es la duración de su batería que quizá te acompañe en una jornada laboral, pero no durante todo el día.

Honor 20: características importantes

Pantalla de 6.26 pulgadas (IPS)

Resolución 2,340x1,080; densidad de pixeles 412ppp

Procesador Kirin 980 (ocho núcleos: 2x2.6GHz; 2x1.92GHz; 4x1.8GHz)

128GB de almacenamiento (no expansible)

6GB de RAM

Android Pie (Personalización Magic 2.1)

Cámara trasera: principal 48 megapixeles (ƒ/1.8) + cámara angular 16 megapixeles (ƒ/2.2) + 2 megapixeles cámara macro (ƒ/2.4) + 2 megapixeles lente de profundidad (ƒ/2.4)

Cámara frontal: 32 megapixeles, ƒ/2.0

Lector de huellas ubicado en un botón lateral

Batería de 3,750mAh (carga rápida con cargador de 22.5W; 50 por ciento de carga en 24 minutos, según Honor)

Puerto USB-C

No tiene puerto de audífonos

Tiene NFC

Bluetooth 5.0

Medidas: 154.3x74x7.9mm

Peso: 174g

Honor 20: precio y disponibilidad

El Honor 20 ya se encuentra a la venta por un precio de 9,999 pesos en México o 499 euros en Europa.

Honor 20 Pro vs. Honor 20: Las diferencias

Los Honor 20 y Honor 20 Pro se sienten iguales en tu mano, pero tienen algunos cambios internos importantes:

El Honor 20 Pro tiene cuatro cámaras principales más potentes que incluyen un lente regular, uno telefoto, uno macro y uno gran angular, mientras que el Honor 20 no tiene lente telefoto, solo de profundidad, y el sensor principal tiene menos apertura, además no tiene zoom óptico, entre otros detalles.

El Honor 20 tiene menos RAM al poseer solo 6GB y no 8GB como su hermano mayor.

El Honor 20 Pro tiene más almacenamiento, al poseer 256GB y no solo 128GB como su hermano menor.

La batería del Honor 20 es de 3,750mAh y la de su hermano mayor de 4,000mAh.

El Honor 20 Pro incluye tecnología de enfriamiento para reducir el calor y mejorar el desempeño en videojuegos.

Diseño: Cómodo, bonito y bien construido



Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Honor 20 es un teléfono no tan pequeño con su pantalla de 6.2 pulgadas, pero que resulta cómodo y me parece un tamaño bien balanceado para usuarios que no quieren cargar con un tabique por grande y pesado. El Honor 20 también tiene un acabado bastante agradable, sin caer en la presunción de querer ser un gama alta, pero tampoco tener una apariencia barata, algo que me gusta y me deja complacido.

Óscar Gutiérrez/CNET

El Honor 20 es prácticamente idéntico al Huawei Nova 5T, algo que no sorprende considerando que ambos teléfonos vienen de la misma empresa (aunque uno es de la matriz y el otro es de la filial). Los dos teléfonos tienen el mismo arreglo y ubicación de la cámara, el mismo acabado chino de un color traslúcido en la espalda, el lector de huellas en el costado derecho, el orificio de la cámara frontal en la pantalla y con delgados biseles y apenas uno más grueso en la quijada.

En general el Honor 20 está muy bien construido, se siente resistente y aunque todo su cuerpo está hecho de vidrio (excepto por el marco de metal) ofrece una experiencia muy agradable lo vas a sentir con un hardware a la altura de lo que estás pagando.

No voy a mentir y me parece que el diseño es una calca de lo que Motorola hizo con su gama media Motorola One de este año, pero en una industria en la que una buena idea de una fabricante es luego utilizada por el resto de sus rivales, me resulta aceptable el hecho de que la buena idea de un teléfono delgado y alargado elimine el notch o ceja y opte por colocar la cámara en un orificio esquinado.

Ahora bien, no soy muy fanático de este tipo de cámara frontal porque me parece que obliga a los desarrolladores a crear un enorme marco con un grosor del mismo diámetro de la cámara. Esto en el caso de las aplicaciones optimizadas para este diseño; pero en el caso de aplicaciones no optimizadas, el mismo marco grueso se vuelve negro y que si bien esconde la cámara, desperdicia ese espacio de la pantalla.

Desempeño

El Honor 20 tiene el chip Kirin 980, el mismo procesador que tienen teléfonos como los Mate 20 y los P30. Esto permite que los usuarios tengan un teléfono con el mismo procesador de los galardonados Mate del año pasado y las estrellas P30 de este año por un precio inferior a los US$500.

El desempeño del Honor 20, como puedes suponer al considerar que se trata de un procesador de gama alta, es que es muy bueno. Su rendimiento lo pone fácilmente y con creces a la cabeza frente a sus rivales como la familia Motorola One de 2019, incluyendo al Motorola One Zoom que es el más caro de esa oferta; frente al Xiaomi Mi 9 SE y prácticamente idéntico al Huawei Nova 5T (algo bastante obvio).

El Kirin 980, aunque es el mismo que tienen los P30 y Mate 20, no es el procesador más reciente de Huawei. El procesador más reciente es el Kirin 990 que tiene —por ahora— solo el Mate 30, un teléfono que está llegando a pocos mercados pero que no tiene una versión oficial de Android y tampoco tiene acceso a las aplicaciones y servicios de Google.

El desempeño no solo se traduce a una buena velocidad en la ejecución de tareas y la posibilidad de exprimir tu teléfono al jugar títulos como Fortnite o Call of Duty: Mobile; también el lector de huellas lateral se siente sumamente rápido y en menos de un segundo después de haber colocado el dedo en el lector tu teléfono se va a desbloquear y estará listo para usarse.

Pruebas de desempeño Honor 20 3275 9644 36786 Xiaomi Mi 9 SE 1895 6011 32871 Huawei Nova 5T 3311 9658 36319 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Moto G8 Plus 1535 5683 23509 Motorola One Zoom 3802 6580 23963 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

El Honor 20 se puede acompañar de 6GB u 8GB de RAM, la versión que tenemos es el modelo con 6GB que han resultado suficientes durante las pruebas de uso cotidiano. El modelo con 8GB de RAM debe ofrecer un mejor desempeño sobre todo en el multitasking y apertura de apps, pero creo que el de 6GB es suficiente para la mayoría de personas que no desean tanto poder bajo el chasis.

Es importante mencionar que el Honor 20 tiene Android 9 Pie con la interfaz modificada por Honor —y Huawei. Las dos empresas chinas son de las que más bloatware coloca en estos celulares, por lo que sigue sin gustarme ni su interfaz ni el exceso de aplicaciones. Además, ante el problemas de Huawei y el gobierno de EE.UU., no es totalmente seguro que estos celulares vayan a tener más de una o dos actualizaciones de Android a futuro, e incluso quizá perdiendo el acceso a aplicaciones y servicios de Google.

Duración de batería

El Honor 20 tiene una batería de 3,750mAh, también del mismo tamaño que la del Huawei Nova 5T. Sorpresivamente, el rendimiento en el Honor 20 está por debajo de sus principales rivales con los que lo comparamos en este review.

En las pruebas de rendimiento de la batería hechas bajo siempre las mismas reglas (como el brillo en pantalla, el mismo video en reproducción y mismo volumen), el Honor 20 rindió 14 horas y 10 minutos en la prueba de video continuo. Esto es bastante inferior a lo que logró el Mi 9 SE (con 17 horas y 32 minutos) y también inferior a lo que el Nova 5T —con la misma capacidad— logró con sus 16 horas y 10 minutos.

Mira las pruebas de cada uno de estos celulares:

Pruebas de batería Teléfono Capacidad Duración (Horas y minutos) Xiaomi Mi 9 SE 3,070mAh 17:32 Moto G8 Plus 4,000mAh Por confirmar Honor 20 3,750mAh 14:10 Motorola One Vision 3,500mAh 19:31 Motorola One Zoom 4,000mAh 19:25 Huawei Nova 5T 3,750mAh 16:10

En el uso cotidiano espera que la batería del Honor 20 te rinda unas tres cuartas partes del día. Posiblemente te dure alrededor de una jornada completa (de 9 de la mañana a 5 de la tarde), un poco más o un poco menos. No será el teléfono con la mejor duración de batería pero para muchos será suficiente.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Fotografía

Al igual que en su diseño y rendimiento, la fotografía es un tema en el que el Honor 20 no defrauda.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Su sistema fotográfico, compuesto por cuatro cámaras al revés y una al frente, toma buenas imágenes en condiciones de una buena iluminación. El modo noche te ayudará a tomar imágenes con detalle, colores naturales y poco ruido acercándose bastante a la calidad de imágenes de un gama alta (aunque hay diferencias, por supuesto).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los colores no son tan saturados y se sigue viendo una constante mejora en la inteligencia artificial que Huawei coloca en sus teléfonos, pues los colores ya no están cayendo en la excedente saturación de tonos y las imágenes resultan en fotografías vívidas pero sin caer en exageración.