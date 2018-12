Lo bueno El Honor 10 es un celular con un cuerpo brillante y atractivo, un precio relativamente bajo, conector de audífonos tradicional, una pantalla casi sin biseles y una buena duración de batería. Además, tiene un conector de audífonos tradicional.

Lo malo No tiene ranura para tarjeta microSD, no es resistente al agua, su pantalla tiene ceja o 'notch' y sus cámara no ofrecen la mejor calidad.

Conclusión El Honor 10 es un muy buen teléfono que ofrece diferentes características de los Huawei P20 a un precio inferior.