El Honor 10 Lite es un teléfono que no termino por entender. Honor y la matriz Huawei tienen teléfonos como el Huawei P Smart o el Honor 8X que son teléfonos bastante sorprendentes para la gama media ya que ofrecen grandes especificaciones y un buen desempeño, como para que exista otro teléfono con características similares.

Cuando veo teléfonos como el Honor 10 Lite no quiero ponerme en los zapatos de los compradores de celulares cuando llegan a una tienda y ven al Honor 10 Lite comparado con los dispositivos antes mencionados y agregando otros celulares de Motorola como la línea Moto G7, sin mencionar los de Samsung y de LG para ese mismo segmento. Creo que celulares de este tipo, más que aportar gran diferenciación, solo agrega ruido al mercado.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El celular Honor 10 Lite no es malo, es un teléfono agradable y aceptable, solo que esa descripción no me parece suficiente como para que la división de producto de una empresa como esta le dé luz verde a la producción de un dispositivo con estas caracterísitcas.

Honor 10 Lite: características importantes

Pantalla: IPS de 6.2 pulgadas (2,340x1,080 y 415ppp)

Sistema operativo: Android 9 con EMUI 9.0

Procesador: Kirin 710 (ocho núcleos: cuatro de 2.2GHz y cuatro de 1.7GHz)

Almacenamiento: 32,64 o 128GB (disponibilidad por región)

Memoria RAM: 3, 4 o 6GB

Compatible con microSD de hasta 512GB

Cámara trasera: Doble de 13 y 2 megapixeles

Cámara frontal: 24 megapixeles

Puertos: de audífonos, microUSB

Batería: 3,400mAh (no removible)

Carga rápida: cargador de 10W incluido

Honor 10 Lite: Disponibilidad

El Honor 10 Lite cuesta 239 euros en España y ya se puede comprar



El Honor 10 Lite cuesta 4,999 pesos en México y ya se puede comprar



Diseño: un acabado ya está choteado

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Un teléfono que recuerdo ver en años recientes con un espectacular acabado con color gradiente fue el Huawei P20 Pro. Ese color gradiente aún lo tengo fresco en la memoria y fue una dicha para mi gusto por la fotografía el retratarlo para un artículo en CNET en Español.

Sin embargo, ya han pasado varias lunas desde el lanzamiento del P20 Pro y aunque su diseño aún lo tengo en la mente, son más celulares de los que puedo contar que tienen un diseño gradiente en la parte trasera. Entiendo que los fabricantes quieren llevar ese acabado —que llegó a celulares insignia— a bolsillos más ajustados; pero creo que verlo en tantos celulares ha terminado por quitarle lo especial a un diseño que en un inicio fue muy bonito, relevante y único. Ahora, entre tanto teléfono chino que ha homologado ese acabado, tener un teléfono negro o de color sólido me hace sentir aquello que sentí al ver por primera vez al P30 Pro en color Twilight.

No por eso el Honor 10 Lite es horroroso. El teléfono es bastante agradable y bonito, sobre todo para aquellos que estén buscando un celular con cuerpo gradiente. La unidad que hemos podido analizar es un tono gradiente que va del plata al azul. El teléfono en su acabado cristalino se llega a sentir resbaladizo, pero aun así es un teléfono cómodo y fácil de utilizar en una sola mano.

Sus medidas (154.8x73.6x8mm y peso de 162g) lo hacen cómodo para sujetar y se siente alargado y pequeño gracias a sus delgados biseles y a pesar de tener una pantalla que ya supera las 6 pulgadas. El notch, obviamente presente en un celular de la gama media, intenta ser lo más pequeño posible y es del tipo gota de agua que rodea a la cámara de 24 megapixeles.

El cuerpo del celular, en vidrio y algunos metales, está rodeado de los clásicos botones para bajar o subir el volumen, bloquear o encender la pantalla y en sus puertos encontramos el de audífonos de 3.5mm y el conector microUSB que sinceramente me ha decepcionado de ver. En la espalda, además del tono traslucido, encontramos una cámara doble —potenciada por inteligencia artificial— y el lector de huellas casi al ras.

Como dije, el diseño del Honor 10 Lite lleva a los bolsillos ajustados un cuerpo que se adapta a todas las tendencias, sobre todo a la de los fabricantes chinos: encontramos una cámara que usa inteligencia artificial, un cuerpo de color llamativo al ser gradiente y agrega los delgados biseles con una ceja en forma de gota. El teléfono está bien construido y se siente bien al tenerlo en la mano, sin caer en la sensación de ser un mal teléfono. Mi única queja en el diseño es eso: el acabado gradiente antes era único, ahora ya se ve hasta en la sopa.

Desempeño: me quedo con ganas de más

Al ver el diseño moderno y muy parecido en acabado al de celulares que también son gradientes, esperaría un desempeño igual o cerca de ello. Sin embargo, en las pruebas de rendimiento el teléfono no consigue sacar buenas notas especialmente en la batería.

El Honor 10 Lite está equipado con un procesador Kirin 710 que da un buen desempeño, pero que tampoco es sobresaliente. En algunos casos (como el del Moto G7 Plus), las compañías mejoran el aprovechamiento de recursos a nivel software y hardware para que, sin importar que el procesador sea de poca velocidad, el desempeño sea mejor. En el caso del Honor 10 Lite, el rendimiento en el uso cotidiano no ha sido de mi total agrado.

En algunas ocasiones, sobre todo al ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo o al intentar jugar PUBG y otros títulos demandantes, el desempeño se ralentiza y es problemático hasta en el momento de intentar cerrar la aplicación para volver a la pantalla de inicio, pues se alcanzan a ver los cuadros al cerrar la aplicación y volver a los iconos. Esto no sucede a menudo, solo cuando se están ejecutando tareas de alto desempeño.

La batería tampoco ha estado a la altura de las expectativas. En las pruebas controladas hechas por CNET en Español, la batería del Honor 10 Lite ha dado un pobre resultado de 9 horas y 32 minutos, a la par de lo que el Huawei P Smart (2019) ofreció (9 horas y 30 minutos), pero muy por debajo de lo que celulares como la familia Moto G7 —que resultó con duración en las mismas pruebas de entre 15 y hasta 23 horas, dependiendo el modelo— el Redmi Note 7 (15 horas y 25 minutos) o el Honor 8X (14 horas y 30 minutos).

Rendimiento de batería

Capacidad de batería Duración de batería (horas y minutos) Honor 10 Lite 3,400mAh 9:32 Redmi Note 7 4,000mAh 15:25 Honor 8X 3,750mAh 14:30 Huawei P Smart (2019) 3,400mAh 9:30 Moto G7 3,000mAh 19:02 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10 Moto G7 Play 3,000mAh 15:30

En el uso cotidiano, la batería ha conseguido ofrecerme una vida útil desde que lo desconecto por la mañana alrededor de las 7 am, hasta cerca de las 4 o 5 pm, cuando ya necesito conectarlo a su cargador para alargar un poco más su duración. Esta vida me resulta al darle un uso variado de tareas como GPS, navegación Web en Wi-Fi y red celular, algo de juegos y mensajería.

EMUI, un grave problema que no veo disminuir

Desde que Huawei —y Honor— aterrizaron en México y América Latina he podido probar sus teléfonos, desde el Huawei P10 hasta los más recientes celulares. Y aunque me encanta casi todo sobre ellos, mi problema con estos celulares chinos sigue siendo el mismo: su sistema operativo.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

EMUI, la capa de personalización hecha por Huawei para sus teléfonos y también lo de su marca Honor, es una de las capas que menos me gusta en la industria — por no decir que es la que menos me gusta, incluso superando a TouchWiz (ahora One) de Samsung que antes tenía ese galardón.