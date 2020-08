César Salza / CNET en Español

Los Huawei FreeBuds 3i son la competencia directa de los Galaxy Buds Plus, aunque son más económicos y además tienen cancelación de ruido activa, algo difícil de encontrar en audífonos económicos de marcas importantes.

8.5 Huawei FreeBuds 3i Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buena cancelación de ruido activa

Diseño de aislamiento pasivo con gomitas

Sonido alto

Buen balance de bajos y altos

Cancelación de ruido en llamada

App para Android Lo que no nos gusta Cajita sin carga inalámbrica

Estos audífonos de Huawei son de la misma familia de los Huawei FreeBuds 3, sin embargo, son totalmente diferentes en diseño y características, son más económicos y además tienen gomitas que generan la cancelación de ruido pasiva.

Características Huawei FreeBuds 3i

Cancelación de ruido activa.

Cancelación de ruido durante llamadas.

Tiempo de carga al 100 por ciento de 1 hora.

Batería de 37mAh por audífono.

Caja de carga con 410mAh —no tiene carga inalámbrica.

Duración de la batería de 3.5 horas de reproducción de música, 2.5 horas en llamada.

Hasta 14.5 horas de duración de la batería con la cajita de carga.

Bluetooth 5.0.

Carga mediante USB Tipo C.

Incluye almohadillas de diferentes tamaños.

Resistencia a salpicaduras IPX4.

Precio y disponibilidad

Los Huawei FreeBuds 3i destacan no solo por su cancelación de ruido, pero también por su precio, de unos US$111, o bien de 2,699 pesos en México y desde 80 euros en España.

Diseño

Los FreeBuds 3i tienen un diseño con almohadilla cómodo e incorpora una cancelación de ruido pasiva, similar a los AirPods Pro.

Su diseño, a decir verdad, se siente demasiado plástico, aunque es robusto. Su cajita cabe en el bolsillo, tienen un botón de emparejamiento y dos luces para indicar el estado. Además, se cargan mediante USB Tipo C.

Cuando los sacas de la caja verás que los FreeBuds 3i tienen hasta cuatro tamaños de gomitas para que uses las que mejor se adapten a tu oído. En la parte exterior encontrarás un control táctil en cada uno de los audífonos, que podrás configurar a tu gusto para reproducir música o activar y desactivar la cancelación de ruido.

Los FreeBuds 3 se diferencian de este modelo en particular porque carecen de las gomitas para la cancelación de ruido pasiva, por eso los FreeBuds 3i se acercan más a los AirPods Pro que a los AirPods tradicionales.

Cancelación de ruido activa en los FreeBuds 3i

Los FreeBuds 3i tienen por un lado las almohadillas de reducción de ruido pasiva, que disipan un poco el ruido exterior de forma natural, y por otro lado tienen cancelación de ruido activa, que se puede activar presionando de forma continua cualquiera de los dos audífonos.

En mis pruebas, la cancelación de ruido me aisló por completo del ruido exterior. Me gusta poder decir que no se trata de una cancelación a medias porque los dispositivos son más baratos que otros que he probado antes.

Esta cancelación de ruido funciona con celulares Android o iOS. Para mi el funcionamiento es muy bueno, y comparándolo con los AirPods Pro podría decir que en ocasiones me pareció que la cancelación de los de Huawei superaba a los caros audífonos de Apple, aunque desde luego la calidad de sonido es un tema aparte.

Calidad de sonido

El sonido de estos audífonos es fuerte y claro, aunque se siente con menos presencia y ligeramente más plano, es decir, menos envolvente. Eso sí, los altos y bajos tienen suficiente claridad para permitirnos tener una buena experiencia de sonido.

De nuevo, los comparé con los AirPods Pro porque son el referente que uso a diario, y aunque los Huawei FreeBuds 3i se escuchan más fuerte, los de Apple tienen un sonido más envolvente y con más texturas acústicas.

Cuando se trata de cómo te escuchan durante una llamada, hice pruebas con mi compañero Juan Garzón y ambos tuvimos una buena experiencia. La cancelación de ruido se mantiene activa en la llamada para uno, por lo que no escucharás los autos a tu alrededor o cualquier otro ruido.

Aplicación AI Life para conectar los FreeBuds 3i

Huawei tiene una aplicación llamada AI Life para Android que permite configurar la activación de la cancelación de ruido —una opción adicional al toque táctil del audífono—, también te deja manejar otras acciones como reproducción, pausa o pasar la canción.

Además, también podrás mantenerlos actualizados si tienes la aplicación instalada. La aplicación también tiene una opción llamada "detección de uso", que te permite indicar si quieres detener el audio o cambiar de dispositivo de reproducción cuando te quitas los audífonos.

Si tienes un iPhone podrás usar la cancelación de ruido, pero no la aplicación, porque no tiene versión para iOS. Si usas los audífonos con un celular Huawei, cuando abres la tapita, verás la información del dispositivo en la pantalla.

Batería

Ahora llegamos al apartado que menos me gustó de los FreeBuds 3i: la batería.

En mis pruebas utilizando cancelación de ruido activa, los audífonos duraron aproximadamente 2 horas y media, casi 3. Y la verdad aunque duraran más sin esta opción activada, jamás querrás usarlos así, porque lo mejor que tienen es esta cancelación de ruido.

Sumando la caja de carga, los Huawei Freebuds 3i ofrecen hasta 14.5 horas. En contraste, los Galaxy Buds Plus duran 11 horas —pero no tienen cancelación de ruido— y 22 horas si contamos la cajita. Para que te hagas una idea, los AirPods tradicionales ofrecen 5 horas y los AirPods Pro 4.5 horas.

Conclusiones

Los Huawei FreeBuds 3i son unos audífonos económicos que recomendaría a personas que no van a usarlos más de tres horas consecutivas, ya que tendrán que cargarlos en algún momento para evitar que se agote la energía. En general, tres horas de uso y 14 horas en la cajita son suficientes. Lo que más me gustó, desde luego, fue el sonido fuerte y claro.

Si tienes un celular Android, la instalación de la aplicación AI Life será de gran ayuda para gestionar el dispositivo, mientras que si tienes un celular de Apple, podrás usar funciones limitadas y no contarás con el app.

Eso sí, los AirPods tradicionales no son competencia porque no poseen cancelación de ruido activa, al igual que los Galaxy Buds Plus. Los Galaxy Buds Live son los primeros con cancelación de ruido de Samsung, pero son más caros que los de Huawei.

Y si estás decidiendo entre los Huawei FreeBuds 3 y los FreeBuds 3i, los últimos tienen mejor cancelación de ruido gracias a las gomitas, mientras que los más caros tienen un mejor sonido en general.