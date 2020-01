Los auriculares se han convertido, sin duda, en una de las categorías de producto más importantes en los últimos tiempos, y los Huawei FreeBuds 3 compiten codo a codo con los AirPods Pro en el apartado de audífonos con cancelación de ruido activa, en donde los Sony WF-1000XM3 se han convertido en los rivales a vencer.

8.5 Huawei FreeBuds 3 Lo que nos gusta Buena cancelación de ruido

Calidad de sonido buena

Batería con buena duración promedio

La cajita incluye carga inalámbrica

Diseño atractivo y diferente

Carga mediante USB Tipo C

Sensor táctil fácil de utilizar

Su precio es ligeramente más bajo que el de su competencia Lo que no nos gusta Su diseño no sella por completo la entrada de sonido

Su calidad de llamadas es buena, pero no la mejor

Especificaciones FreeBuds 3

Bluetooth 5.1

Compatible con Android, iOS, Mac, Windows, Chromebook

Carga mediante USB Tipo C

Batería de 30mAh (por auricular) y 410mAh (estuche de carga)

Carga inalámbrica Qi

La batería ofrece 4 horas de reproducción con una carga, 20 horas de reproducción con el estuche

Posee controles sensitivos

Procesador Kirin A1

Angela Lang/CNET

Diseño

Los Huawei FreeBuds 3 vienen en color blanco y negro, son muy brillantes y su cajita redonda les hace diferentes y atractivos. Sí, caben en el bolsillo de un pantalón —en caso de que eso te preocupe— y son compatibles con celulares iOS y Android, así como con computadoras Mac, Chromebook y Windows.

Su carga se realiza mediante USB Tipo C y además tiene tecnología de carga inalámbrica. Otro dato interesante es que posee en la parte interior una pequeña luz que se enciende cuando abres la cajita, aunque no hay un indicador de batería.

A eso debemos sumar el diseño de los propios audífonos, que es ligeramente alargado, incluso más que los AirPods originales, y que tiene controles hápticos en cada audífono para pasar la música o atender llamadas, e incluso para activar y desactivar la cancelación de ruido.

Angela Lang/CNET

Cancelación de ruido

Los Huawei FreeBuds 3 son unos audífonos inalámbricos sin sello de ruido, esto significa que no tienen los taponcitos que encuentras en los Galaxy Buds o los AirPods Pro. Su diseño es más similar a los AirPods originales, aunque incluyen cancelación de ruido activa.

En el día a día con los audífonos, encontré que sí se logra sellar bastante el ruido exterior, aunque no del todo. El sonido en general de la música y de las conversaciones fue muy bueno, por lo que bien podrían convertirse en tus audífonos del diario.

La cancelación de ruido funciona en tiempo real, esto significa que los audífonos tienen un doble canal de escucha, que permite equilibrar las ondas de ruido externas para evitar que las escuches segundo a segundo. Así, si estás caminando los audífonos se irán ajustando al ruido que te vayas encontrando para obtener el mejor sonido.

Érika García / CNET

Huawei FreeBuds 3: ¿Cómodos?

Estos audífonos tienen el detalle de que, dependiendo de tu oído, pueden ajustarse mejor unas veces que otras. En mi caso se ajustaron bien, y creo que tengo un tamaño bastante estándar. Sin embargo, algo importante aquí es que, a pesar de que no hay un modo transparencia como el de los AirPods Pro, encontramos que los audífonos sellan de modo decente y aún así te dejan escuchar un poco el ruido ambiental.

Tecnología y llamadas

Los Huawei FreeBuds 3 incorporan el chip Kirin A1, que tiene un sistema de transmisión asíncrona de doble canal que reduce la latencia, y eso hace que el sonido pueda ser más inmersivo.

Algo que me pareció interesante, es que incorpora un sensor de voz óseo, lo que permite que los audífonos capturen mejor tu voz a través de las vibraciones óseas, lo que hace que te escuchen mejor en las llamadas.

Cuando realicé llamadas escuché a algunas personas de forma robotizada y a veces tampoco me escuchaban 100 por ciento bien a mí. Esto me sucedió más al usarlo con iOS que con Android, aunque la culpa podría ser de interferencias causadas por otros aparatos, así que esto es solo una anécdota —además, esto pasa con muchos audífonos de este tipo.

Los Huawei FreeBuds 3 no tienen un ecualizador ajustable como otros de sus rivales, algo que les habría dado mayor versatilidad. Su perfil de audio es bastante neutro, lo que no es algo negativo, pero no los hace sobresalir en este aspecto.

Su batería, de unas 24 horas de duración entre el estuche y los propios audífonos, es más o menos estándar en este tipo de dispositivos, así que los FreeBuds 3.

Captura de pantalla / CNET en Español

Aplicación y conectividad: Huawei FreeBuds 3

Los Huawei FreeBuds 3 se pueden conectar a iOS, iPadOS y MacOS mediante Bluetooth, aunque no hay un app para poder configurarlos de forma directa, solo podrás activar y desactivar la cancelación de ruido dando un toque pronunciado en el auricular izquierdo.

Sin embargo, cuando se trata de Android, puedes descargar el app AI Life, que es gratuita y que funciona con todos los dispositivos inteligentes de Huawei. Una vez que sincronizas tus audífonos con el app, tendrás la oportunidad de regular la cancelación de ruido, crear accesos directos para los toques y ver con exactitud la batería de cada audífono.

Precio y disponibilidad

Los FreeBuds 3 pueden comprarse por 3,499 pesos, 169 euros o US$199.99. Pueden adquirirse a través del sitio oficial de Huawei o en Amazon en Estados Unidos.

Angela Lang/CNET

Conclusiones

Los FreeBuds 3 son unos audífonos inalámbricos con rango medio de precio y también una cancelación de ruido intermedia. Algo que considero negativo es que no tienen un diseño inmersivo, que selle tu oído, para evitar la entrada general de ruido, aunque hace un trabajo destacable con la cancelación de ruido activa e inteligente que se adecúa a los sonidos exteriores.

La batería de los FreeBuds 3 es estándar, el sonido de su música muy bueno, y aunque sus llamadas en nuestras pruebas se escucharon a veces robotizadas, aunque otras muy bien, diremos que es un factor que depende más de la conectividad Bluetooth del momento y de la señal de tu celular que de los audífonos en particular, pues nos ha pasado con otros dispositivos.

Estos audífonos no le ganan a los Sony WF-1000XM3, pero el precio de esos está por encima de los US$229 y aquí es donde Huawei entra en la batalla porque nos ofrece unos auriculares con cancelación de ruido buenos con un precio intermedio.