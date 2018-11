Huawei, la empresa china que este año se convirtió en el segundo mayor vendedor de teléfonos móviles, superando a Apple, también quiere competir en el mercado de prendas inteligentes. Además de haber lanzado previamente relojes inteligentes como el Huawei Watch 2, la compañía avanza en esta ocasión con la Huawei Band 3 Pro, un brazalete de actividad física con una gran batería y un precio económico.

En mis pruebas, la Huawei Band 3 Pro me ha arrojado resultados sorprendentes; tanto así, que podría compararla con la Fitbit Charge 3, porque ambas se precian de tener una batería de larga duración. Si estás buscando una pulsera inteligente y no quieres gastar mucho dinero, sigue leyendo, porque esta banda podría interesarte.

Angela Lang/CNET

Especificaciones de la Huawei Band 3 Pro

Pantalla: 0.95 pulgadas, AMOLED a color



Resolución: 120x120 pixeles

Procesador: Applo 3

RAM: 384KB

ROM: 1GB

Almacenamiento: 16GB

Sensores: sensor de aceleración de seis ejes, monitor de frecuencia cardíaca PPG, sensor infrared, Bluetooth 4.2

Batería: 100mAh, tiempo de carga de 100 minutos

Resistencia al agua: 5ATM

Colores: negro, azul y dorado

GPS integrado

Angela Lang/CNET

Una pulsera simple para monitorizar tus ejercicios

A simple vista, la Huawei Band 3 Pro parece un brazalete con pocas prestaciones, aunque una vez que comienzas a utilizarla, verás que es un completo dispositivo para monitorizar tus ejercicios y para recibir notificaciones a un precio relativamente competitivo.

Su pantalla es de 0.95 pulgadas a color y es táctil, pero además tiene un botón de inicio en la parte de abajo, que te permite iniciar el dispositivo y volver a atrás. El menú se desliza fácilmente de arriba hacia abajo. Entre las opciones encontrarás monitorización de la frecuencia cardíaca, notificaciones de mensajes, entrenamiento, datos de sueño y los detalles de tus objetivos logrados.

La pulsera incluye varias caras que puedes configurar en sus propios ajustes. La pantalla principal arroja de una vez toda la información: temperatura, estado del tiempo, si estás conectado a Bluetooth, si hay mensajes in leer, el estado de la batería, fecha, hora, día y pasos dados.

Algo que no me gustó es que en el apartado de ejercicios no tienes muchas opciones. Solo tienes para monitorizar carreras en exteriores, en interiores, caminatas, carrera de bicicletas en exteriores e interiores, natación en piscina, natación a mar abierto, y entrenamiento libre.

Angela Lang/CNET

Batería y monitorización del sueño

En mis pruebas de la Huawei Band 3 Pro, la batería duró siete días, durante los cuales realicé una monitorización constante del sueño, de la frecuencia cardíaca e hice entrenamientos diarios de al menos dos horas.

En este apartado la empresa asegura que puede durar hasta 20 horas si no monitorizas de manera perenne tu frecuencia cardíaca ni usas el GPS y ocho horas continuas si utilizas el GPS todo el tiempo. Estas funciones puedes activarlas o desactivarlas en la propia banda.

Cuando se trata de la monitorización del sueño, algo que me ha gustado es que no debes indicarle nada a la pulsera. Simplemente te vas a dormir y a la semana siguiente puedes revisar directamente en la pulsera cuánto tiempo dormiste.

La monitorización del sueño de la Huawei Band 3 Pro proviene de un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard. Para poder ver mejor todos los datos de la pulsera, Huawei recomienda la instalación y configuración de la banda a través del app Salud de la propia empresa.