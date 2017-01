Josh Miller/CNET

Me dieron un bate de béisbol y me colocaron un auricular VR sobre mi cara. No es un gran combo para mí, alguien que no puede golpear un bate de béisbol real con ninguna precisión en absoluto. Pero es la demostración que más recuerdo de todas mis experiencias de realidad virtual (o VR) durante la feria de electrónica CES en Las Vegas este año ... porque se sentía real.

La realidad, paradójicamente, es algo que la VR realmente necesita. No es muy consciente del entorno, aunque las cámaras de seguimiento y de realidad mixta pueden ayudar. Los accesorios también pueden ayudar. Y podría haber un montón de accesorios muy pronto, si el Vive Tracker es un indicio de lo que viene. Es una de varias extensiones de la plataforma Vive VR de HTC que viene este año, junto con un adaptador VR inalámbrico y un nuevo diseño de auriculares.

Josh Miller/CNET

El simulador Trinity VR de béisbol realmente utiliza un bate de béisbol de madera, pero unido a un extremo de éste había un Vive Tracker. Mis lanzamientos se enfrentaron a lanzadores de verdad de las Grandes Ligas. Yo lo hice tan mal, que fue vergonzoso. Pero el motor está diseñado para la formación profesional. El Vive Tracker se sentó inocentemente en un extremo, un adaptador inalámbrico que parece un poco al extremo de un control inalámbrico de las Vive. Y eso es exactamente lo que es. Convierte cualquier cosa en un accesorio VR inalámbrico.

¿Qué cosas, exactamente? En mis demos, probé un bate de béisbol. Una cámara. Una manguera de bombero. Un rifle. Básicamente, lo que los desarrolladores quieran. Si la realidad virtual tiene como objetivo ponerte en otro espacio, entonces el Vive Tracker tiene que ver con encontrar objetos físicos que puedas llevar contigo.

Josh Miller/CNET

HTC también demostró el Tracker unido a un par de guantes Noitom sensibles al movimiento. Usarlos hizo que mis manos se sintieran como extensiones esqueléticas de mi yo virtual, y rastrearon bastante bien durante la breve prueba.

Josh Miller/CNET

En otra experiencia de VR, probé una demostración educativa de seguridad contra incendios y de bomberos llamada FLAIM Trainer, con una manguera de fuerza que simulaba la sensación de la presión real de agua al combatir incendios. También llevaba un uniforme de bombero realista bastante pesado que se calentaba hasta que estaba sudando, pero era la manguera con el rastreador en donde me enfocaba.

Josh Miller/CNET

En otra demostración, manejé un rifle inalámbrico conectado con el Tracker con retroalimentación de fuerza, enfrentándome a oleadas de atacantes mientras llevaba un auricular VR inalámbrico.

Los accesorios de juego estándar podrían convertirse en uno que sea reconocido por las Vive VR. Esto podría permitir que los fabricantes de accesorios de terceros puedan vender de repente todo tipo de elementos que podrían potencialmente convertirse en un equipo de VR, siempre que exista el soporte para juegos o aplicaciones. El mercado de accesorios de terceros para la realidad virtual podría dispararse vertiginosamente o bien terminando en cubos de basura extraña que echarás en tu armario y los olvidarás. O tal vez, algunas herramientas útiles podrían surgir.

Lo que el Vive Tracker de HTC realmente hace y que es muy interesante es que hace un solo elemento que se puede aplicar a otros elementos de una forma aparentemente fácil y modular. El Vive Tracker todavía no tiene precio y estará disponible en algún momento del segundo trimestre de este año.