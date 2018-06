¿Es el HTC U12 Plus el mejor celular de 2018? A menos de que seas un fanático total de HTC, la respuesta es no.

Sin embargo, el HTC U12 Plus representa un gran intento de ser el rey de los celulares. No sólo tiene una excelente cámara, una parte trasera muy atractiva, especificaciones que esperarías en uno de los mejores teléfonos de 2018 y hasta es compatible con la carga rápida de Qualcomm, Quick Charge 4.0 -- superior a lo que ofrecen sus principales competidores (Galaxy S9 ($700 en Amazon.com), LG G7 ThinQ ($750 en Verizon Wireless), iPhone X y Sony Xperia XZ2).

Juan Garzón / CNET

Entonces, ¿por qué no es el mejor celular de 2018? El HTC U12 Plus tiene deficiencias claras que lo posicionan por debajo de otros celulares rivales, incluyendo unos botones "falsos" que no son muy prácticos o precisos, su duración de batería decepciona, su interfaz no ha evolucionado mucho en los últimos años y no tiene un conector de audífonos.

Puede ser que algunas de estas cosas no sean un problema o sean importantes para todos, pero son debilidades significativas que achacan al HTC U12 Plus. Más aún, su mayor problema está en esos botones "falsos" que funcionan al detectar la presión que ejerces sobre ellos (o hasta áreas muy cercanas a ellos), algo que sucede gracias a la tecnología Edge Sense.

En general, el HTC U12 Plus es un celular interesante que le apuesta a innovaciones que no capitalizan de la mejor manera.

HTC U12 Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6 pulgadas (LCD)

Resolución: 2,880x1440 pixeles

Resistencia al agua: Sí, IP68 (1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos en agua pura)

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro núcleos de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB y 128GB

Ranura para tarjeta microSD: Sí

Batería: 3,500mAh

Carga rápida: Quick Charge 3.0 (compatible con Quick Charge 4 con cargador adicional)

Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y un telefoto de 16 megapixeles con apertura f/2.6

Cámara frontal: Doble de 8 megapixeles

Sistema operativo: Android Oreo

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Audífonos incluidos: Sí, unos USonic con cancelación de ruido activa que usa del celular (USB-C)

Otras características: Doble bocina (una inferior y otra frontal), no tiene conector de audífonos de 3.5mm, lector de huellas trasero, Google Assistant, asistente HTC Sense Companion y Amazon Alexa

Tamaño: 156.6x73.9x8.7mm

Peso: 188 gramos

Precio y disponibilidad

El HTC U12 Plus está a la preventa con un precio de US$799 como un celular desbloqueado, o a través de T-Mobile, AT&T o Verizon.

Diseño: Un celular 'sin botones' y hermosa parte trasera

Comparación de pantallas y tamaños:

HTC U12 Plus Galaxy S9 Plus LG G7 ThinQ OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 iPhone X Pantalla 6 pulgadas 6.2 pulgadas 6.1 pulgadas (LCD) 6.28 pulgadas (AMOLED) 5.7 pulgadas 5.8 pulgadas Resolución 2,880x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 3,120x1,440 pixeles 2,280x1080 pixeles 2,160x1,080 pixeles 2,436X1,125 pixeles Tamaño 156.6x73.9x8.7mm 158.1X73.8X8.5mm 153.2x71.9x8.2mm 155.7x75.4x7.75mm 153x72x11.1mm 143.6x70.9x7.7mm Peso 188 gramos 189 gramos 162 gramos 177 gramos 198 gramos 174 gramos

El HTC U12 Plus tiene un marco de metal y una parte trasera de vidrio atractiva. Inclusive, considero que la parte trasera es lo más bonito del diseño del celular, similar a como sucedió con el HTC U11.

Mi unidad de análisis fue la de color azul, probablemente la más atractiva porque es semitransparente. Lo que más se ve es la parte media alta, mientras que la parte media baja puedes ver la batería que está cubierta un poco por rayas que hacen que todo se vea aun más atractivo.

El HTC U12 Plus también mantiene la misma tecnología de presión que introdujo su predecesor, llamada Edge Sense.

Edge Sense es una apuesta muy interesante que quiere innovar la forma como controlamos nuestros dispositivos, ofreciendo atajos a funciones que generalmente requieren más de un paso en la pantalla táctil. En el HTC U12 Plus la empresa da un paso más para incrementar la detección.

Por ejemplo, los botones ahora no se mueven físicamente, sino que detectan la presión que colocas en esa área del marco de metal. Además, puedes darle dos golpecitos al borde con tu dedo para iniciar el modo a una mano (la pantalla se inclina hacia un lado) con cualquiera de las dos y hasta puedes rotar el celular acostado sin que gire la interfaz, ya que detecta la modalidad en la que lo estás sujetando. La función de apretar al celular o mantenerlo apretado para activar una función personalizable sigue presente.

Estas funciones son brillantes, pero el problema es que no logra todo funcionar siempre tan bien, especialmente esos botones "falsos".

Aquí es donde está el principal problema del celular y parece que HTC hubiera intentado inventarse la rueda sin ninguna necesidad. Es posible que sólo quiere demostrar lo que puede ofrecer la tecnología, pero no funciona muy bien y no es práctica.

Los botones a veces detectan bien la presión, otras veces es necesario presionar con más fuerza que de costumbre y otras veces ni siquiera detecta la presión correctamente. Además, intentar presionar dos veces seguidas uno de estos botones no es nada simple ni fluido.

Juan Garzon / CNET

Uno se medio acostumbra a esto, pero la mala experiencia sigue presente -- te la encuentras a diario porque los botones son un aspecto básico que usamos múltiples veces al día. Inclusive, con sólo colocar tu dedo en el lector de huellas se enciende la pantalla y desbloquea el celular, pero si lo quieres apagar o subir/bajar volumen estarás enfrentándote a una experiencia muy variada.

Aparte de esto, el celular no tiene un conector de audífonos tradicional y en todas partes del mundo la empresa no incluye un adaptador, aunque sí los audífonos HTC USonic que se conectan a través del puerto USB-C.

Además, el celular es más resistente al agua que su predecesor, ofreciendo una certificación IP68 en vez de IP67. Esto significa que en vez de resistir hasta 1 metro de profundidad, el celular podría resistir hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos.

Rendimiento: Bueno

Especificaciones básicas

HTC U12 Plus Galaxy S9 Plus LG G7 ThinQ OnePlus 6 Sony Xperia XZ2 iPhone X Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.7GHz Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.39GHz Apple A11 Bionic (seis núcleos) RAM 6GB 6GB 4GB (6GB en pocos mercados) 6GB/8GB 4GB 3GB Almacenamiento 64GB, 128GB 64GB, 128GB, 256GB (varia según mercado) 64GB (128GB en pocos mercados) 64GB/128GB/256GB 64GB 64GB, 256GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí No Sí No

El HTC es rápido, fluido y abre apps rápidamente. Está en el grupo de los celulares de alta gama que son los más potentes y veloces.

Sin embargo, por alguna razón, varios apps que utilizo a diario en otros celulares se trababan y cerraban durante el par de semanas que llevo usando el celular.

En nuestras pruebas de rendimiento, su procesador Snapdragon 845 y sus 6GB de RAM lograron demostrar su gran potencia para permitirle enfrentarse a los mejores sin muchos problemas. Seguramente, estos problemas presentados podrían solucionarse sin muchos problemas a través de actualizaciones de software.