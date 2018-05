Josh Miller/CNET

Se ve como un botón. Se siente como un botón. Pero no es un botón. En el nuevo HTC U12 Plus, el botón de encendido y los botones de volumen no son más que una ilusión háptica.

Apple hizo algo parecido cuando reemplazó el botón de Inicio en el iPhone 7 y iPhone 7 Plus con un área sensible al tacto que simula el aspecto y la sensación de un botón de verdad.

Pero HTC ha llevado esto un paso más allá y ha reemplazado todos sus botones. Cuando el botón está apagado, el botón de reposo/despertar aún funciona -- aparentemente, el botón háptico requiere de tan poca energía que funciona aun con una batería muerta.

El deshacerse de botones físicos reduce el riesgo de que se quiebre una pieza y permite que el teléfono tenga una calificación de resistencia al agua de IP68.

También están los costados izquierdo y derecho del U12 Plus que gustan de los apretones, muy similar al U11 y al Google Pixel 2 (que fabricó HTC) del año pasado. La tecnología de los apretones de HTC obtiene una actualización. Ahora puedes hacer apretones largos, cortos o apretar y mantener el apretón. Cada apretón repercute en una acción distinta que puedes personalizar: puedes hacer que un apretón abra un app, encienda la linterna o abra la cámara para tomar una foto.

Los costados del teléfono son sensibles al tacto, algo que HTC denomina Edge Sense 2. También responden a los golpecitos. Por ejemplo, puedes dar un toque con tu pulgar y otro dedo índica para minimizar la pantalla y poder manipularla con una sola mano. El HTC U12 Plus sabe hasta con cuál mano lo estás usando para adaptar la pantalla minimizada.

El U12 Plus viene también con cuatro cámaras: dos al frente, y dos en la espalda. Todas las cámaras posibilitan el efecto bokeh que te permite tomar retratos con una fondo difuminado. Puedes ajustar el punto de enfoque antes y después de tomar la foto para ajustar el borroneo.

La cámara trasera tiene zoom óptico 2X y una función conocida como Sonic Zoom, la cual utiliza cuatro micrófonos en el teléfono para enfocarse en un sujeto a medida que estás haciendo zoom para tener un mejor audio cuando estás grabando video. El HTC U12 Plus graba video HD y 4K a 30 y 60cps. También graba video en cámara lenta a 240cps a 1080p.

El HTC U12 Plus tiene una pantalla de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18:9, con biseles mínimos y desprovisto de ceja o notch. El sensor de huellas está en la espalda. El teléfono integra el procesador Snapdragon 845 con 6GB de RAM. Viene con capacidad de almacenamiento de 64GB o 128GB.

El celular viene en tres opciones de colores: rojo flama, negro cerámica y azul traslúcido. Este último te permite ver las entrañas del dispositivo porque el material es, como dice su nombre, traslúcido.

HTC U12 Plus: Características y especificaciones

Pantalla de 6 pulgadas



Cuatro cámaras: cámara doble trasera tiene zoom óptico 2X y modo bokeh.



Sensor de huellas en la parte trasera



Ejecuta Android Oreo con HTC Sense



Procesador Snapdragron 845



Resistencia al agua IP68



6GB de RAM



Almacenamiento de 64GB y 128GB



Precio y disponibilidad

El HTC U12 Plus está listo para la preventa y se empezará a enviar a mediados de junio. En Estados Unidos el modelo de 64GB cuesta US$799 y el de 128GB cuesta US$849.