El HTC U11, sucesor del HTC 10, es el mejor teléfono que ha fabricado la empresa taiwanesa y trae una función que no hemos encontrado en otro celular: se puede apretar para activar diferentes apps y funciones.

Esta es la principal diferenciación de este celular Android y funciona bien, pero no es muy natural de usar ni tampoco es tan útil como para comprar este celular sólo por esta función. Es más, en la mayoría de ocasiones se puede ignorar esta función.

Gracias a que sus especificaciones son muy similares a las del Samsung Galaxy S8, el HTC U11 ofrece un excelente desempeño. Inclusive, en ocasiones es más fluido que el Galaxy S8 y puede competir en este aspecto con el OnePlus 5.

La parte trasera del HTC U11 es muy atractiva, su sonido es muy bueno para ser un celular, su cámara toma muy buenas fotos, la grabación de video te permite enfocar el audio a una zona específica y tendrás la posibilidad de activar a Amazon Alexa con una actualización.

Aunque esta podría ser la primera vez en que podemos usar Alexa en un celular con sólo usar la voz, esto no significa que funcionará igual que un Amazon Echo, ya que Alexa sigue con limitaciones en el celular -- por ejemplo, no tendrás acceso a las promociones exclusivas de Alexa.

¿Tiene el HTC U11 lo suficiente para superar al Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, el OnePlus 5 y LG G6? Su calidad de sonido es superior, su rendimiento es tan bueno o mejor que sus principales competidores, su cámara compite bien con los mejores, es un celular resistente al agua y su parte trasera deslumbra.

Sin embargo, su parte frontal no parece ser de 2017, su duración de batería está un poco por debajo de muchos de sus competidores, y su función de apretones no es esencial, no tiene conector de audífonos tradicional (3.5mm) y no es barato (US$649). Estas características hacen que el HTC U11 no sea necesariamente el mejor celular del mercado o el más completo, aunque sí un buen celular para considerar, especialmente si lo que más te importa es la buena calidad de sonido y no te importa no tener conector de audífonos.

HTC U11: Características y especificaciones

Pantalla: 5.5 pulgadas (Super LCD 5) con Corning Gorilla Glass 5 3D

Resolución: 2,560x1440 pixeles

Resistencia al agua: Sí, IP67 (1 metro de profundidad por hasta 30 minutos en agua pura)

Procesador: Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro núcleos de 2.45GHz y cuatro de 1.9GHz)

RAM: 4GB (6GB en pocos mercados, principalmente en Asia)

Almacenamiento: 64GB (128GB en pocos mercados, principalmente en Asia)

Ranura para tarjeta microSD: Hasta de 2TB

Batería: 3,000mAh

Carga rápida: Quick Charge 3.0

Doble ranura SIM: En algunos mercados, no en EE.UU.

Cámara trasera: 12 megapixeles con doble pixel y apertura de f/1.7 (HTC UltraPIxel 3 con pixeles de 1.4μm) y grabación de video con audio 3D

Cámara frontal: 16 megapixeles

Sistema operativo: Android Nougat

Conectividad: Bluetooth 4.2, USB-C, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Audífonos incluidos: Sí, unos USonic con cancelación de ruido activa que usa del celular (USB-C)

Otras características: Doble bocina (una inferior y otra frontal) HTC BoomSound Hi-Fi con sonido superior al del HTC 10 y con certificación de sonido de alta fidelidad, no tiene conector de audífonos de 3.5mm, vidrio Gorilla Glass 3 en la parte trasera, lector de huellas frontal integrado en el botón de Inicio, Google Assistant, asistente HTC Sense Companion y Amazon Alexa

Tamaño: 153.9x75.9x7.9mm

Peso: 169 gramos

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Precio y disponibilidad

El HTC U11 está disponible en EE.UU. con un precio de US$649. El HTC U11 funciona con AT&T, T-Mobile, Verizon y Sprint, y se puede comprar como celular desbloqueado en la página de la empresa, HTC.com. El único operador que lo vente en este país es Sprint.

En América Latina, México fue el primer país que recibió el HTC U11 a finales de junio, mientras que otros países como Colombia, Perú y Chile, entre otros, lo comenzarían a recibir en julio.

El HTC U11 estará disponible en color azul, negro, gris (azul claro) y blanco; los colores disponibles varían dependiendo del mercado.

Diseño: Un celular brillante sin conector de audífonos tradicional

Comparación de tamaño: HTC U11 vs. Galaxy S8 vs. LG G6 vs iPhone 7 Plus vs. OnePlus 5

HTC U11 Samsung Galaxy S8 LG G6 iPhone 7 Plus OnePlus 5 Pantalla 5.5 pulgadas 5.8 pulgadas 5.7 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Tamaño 153.9x75.9x7.9mm 148.9X68.1X8mm 148.9x71.9x7.9mm 158.2x77.9x7.3mm 154.2x74.1x7.25mm Peso 169 gramos 152 gramos 163 gramos 188 gramos 153 gramos

El HTC U11 tiene un cuerpo compuesto de vidrio y metal, similar a lo que tienen Samsung Galaxy S8, Galaxy S8, LG G6 y el HTC U Ultra, pero tiene sus distinciones.

El HTC U11 tiene un vidrio frontal y trasero curvo que se une en un marco de metal como en el Galaxy S8, pero el celular de HTC no tiene una pantalla curva, ni biseles tan pequeños. Inclusive, esta curvatura hace que los biseles laterales sean un poco grandes, mientras que el bisel superior e inferior siguen siendo muy tradicionales.

Juan Garzón/CNET

Aunque esto no parece estar mal, es claro que no parece una parte frontal de 2017 y es lo peor que tiene el HTC U11, además de no incluir un conector de audífonos, pero trae en la caja unos audífonos con puerto USB-C, al igual que un adaptador.

Además, el bisel inferior integra el lector de huellas y los botones capacitivos para regresar y abrir la pantalla de apps recientes muy en la parte inferior, no centrados. Así, el bisel inferior tiene mucho espacio desperdiciado y su lector de huellas es un poco muy delgado.

La parte trasera de vidrio del HTC U11 sigue con la misma implementación de un diseño de vidrio "derretido" que la empresa integró en el U Ultra para ofrecer una parte trasera muy brillante. Sin embargo, esta clase de diseño ha sido refinado para permitir que los paneles frontal y trasero se acoplen mucho mejor al marco de metal.

Asimismo, la cámara trasera no sobresale tanto, así que se ve con un diseño más uniforme.

Esta parte trasera luce realmente espectacular y vale la pena admirar el trabajo que realizó la empresa porque lo hace verse hermoso.

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Por otra parte, el HTC U11 es resistente al agua y tiene exactamente la misma certificación del iPhone 7 (IP67). Esto significa que el celular ha sido certificado para poder ser sumergido hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos, no los 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos que ofrecen los Galaxy S8 y el LG G6.

HTC Sense Edge: Aprieta el celular para activar funciones

Sistemas operativos:

HTC U11 Samsung Galaxy S8 LG G6 iPhone 7 Plus OnePlus 5 Sistema Operativo Android Nougat Android Nougat Android Nougat iOS 10 OxygenOS 4.5 (Android Nougat)

El HTC U11 es un celular Android que puedes presionar para interactuar con él. Si aprietas el teléfono mientras lo sostienes en la mano, puedes abrir la cámara, por ejemplo. Con la cámara abierta, puedes volver a apretar rápidamente el celular para tomar una foto o apretar por unos segundos para cambiar la cámara frontal o activar el flash, sin necesidad de tocar la pantalla o ningún botón.

La función se llama oficialmente HTC Sense Edge y se puede personalizar para que actives diferentes funciones del celular o para que abras prácticamente cualquier app. Ten en cuenta que puedes tener configuradas solamente dos funciones a la vez, una para activar cuando presionas rápidamente y otra para activar cuando presionas por un par de segundos.

2:07 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Esta tecnología no usa sensores capacitivos, sino una tecnología ultrasónica para obtener mejores resultados y para que pueda funcionar hasta cuando el celular está sumergido en el agua.

Sin embargo, ten en cuenta que los sensores no están ubicados en todo el borde del celular; están solamente en la parte inferior.

HTC está brindando una nueva forma de interactuar con un celular. Es decir, el HTC U11 es el primer celular que integra esta clase de tecnología con esta función y funciona relativamente bien.

Pero, ¿es realmente útil esta función? Es admirable ver lo que logró HTC para innovar y traer una nueva forma de interactuar con el celular. Sin embargo, esta función no es esencial ni de uso muy natural. HTC promete que traerá novedades para esta función en el futuro, pero hubiera sido mejor si te permitiera de alguna manera navegar por la interfaz como lo que ofrece Samsung en la pantalla curva de sus celulares o algo un poco más avanzado.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Rendimiento: Excelente

Especificaciones importantes:

HTC U11 Samsung Galaxy S8 LG G6 iPhone 7 Plus OnePlus 5 Procesador 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.34GHz Apple A10 Fusion (cuatro nucleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) RAM 4GB (6GB en algunos mercados) 4GB 4GB 3GB 6GB/8GB Almacenamiento 64GB (128GB en algunos mercados) 64GB 32GB 32GB/128GB/256GB 64GB/128GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí No No

El HTC U11 trae el procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos, el mismo que encuentras en el Galaxy S8 en EE.UU., el OnePlus 5 y el Sony Xperia XZ Premium.

En el uso diario, el HTC U11 fue muy fluido, incluso cuando tienes muchos apps ejecutándose a la vez. Navegar por las pantallas y menús y abrir apps es algo que se logra sin problemas; lo mismo cuando lo usas para jugar videojuegos como Asphalt 8: Airborne.

Asimismo, el HTC U11 es más rápido en algunas ocasiones que el Galaxy S8, ofreciendo una experiencia muy fluida.

Su fluidez es muy similar a la del OnePlus 5 y es también un poco superior a lo que ofrece el LG G6. De esta manera, el HTC U11 cumple con las expectativas en este apartado.