El HTC U Play es más pequeño que el nuevo HTC U Ultra, pero no lo llamaríamos inferior. Busca ser una versión más asequible de la nueva línea de móviles de HTC que usa un software con inteligencia artificial (IA) para ofrecerte una experiencia más eficiente.

En particular, limpia el panel de notificaciones del teléfono para mostrar solamente las alertas que te interesan en una segunda pantalla en la parte superior del dispositivo. ¿Qué tan bien funciona? Bueno, no lo sabemos todavía. No tuvimos suficiente tiempo de configurarlo y probarlo, lo cual es especialmente importante en el caso de un teléfono que dice aprenderá más sobre ti con el paso del tiempo.

Lo que sí sabemos es que este teléfono de vidrio -- que viene en brillantes colores blanco, rosa, azul y negro -- es una alternativa menos costosa y más ubicada en la gama media al insignia U Ultra. Por ejemplo, si bien su cámara de 16 megapixeles suena más robusta que la "Ultrapixel" de 12 megapixeles del U Ultra, HTC dice que la cámara del Ultra es la que tomará fotos más nítidas de los dos.

Tanto el U Ultra como el U Play usan la misma banda de dos pulgadas en la pantalla para desplegar alertas, además de que ambos tienen el mismo software con IA, que tiene como base el sistema operativo Android 7.0.

El teléfono saldrá en preventa en ciertos mercados a partir del 12 de enero.

Especificaciones de hardware