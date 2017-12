Es grande. Es una locura. Es cara. Es muy complicada. Pero si inviertes tiempo y esfuerzo, también puede ser muy divertida.

Me refiero a la Omen X Compact Desktop, de HP, que he estado usando para mejorar notablemente mi experiencia en realidad virtual, al físicamente cargar en la espalda esta PC para gaming, con unas gafas conectadas en la cabeza y sumergiéndome en el universo de los mundos sorprendentes que ofrece la realidad virtual.

La gran diferencia es que no estoy atado a una computadora portátil ni a un escritorio, y soy libre de vagar tan lejos como me lo permita el espacio que tengo para hacer esta prueba. Esta no es la primera ni la única forma de cortar los cables de una PC para entrar a la realidad virtual, pero sin duda es la solución más completa y flexible que he probado hasta el momento.

Sarah Tew/CNET

El equipo completo, que incluye una computadora, una base de escritorio y una mochila con baterías, cuesta US$2,999, una cantidad enorme, pero de cualquier modo alguien que busque una experiencia de VR económica probablemente optará por un PlayStation VR o el Google Daydream. El precio se divide en US$2,499 por la PC, que cuenta con un CPU Intel Core i7-7820HK y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1080, además de su base de escritorio; y US$499 por la mochila, que incluye el marco y las correas, cuatro baterías recargables y un puerto de carga de la batería.

La Omen X en sí misma hace honor a su nombre de "computadora de escritorio compacta": mide menos de tres pulgadas de grosor y pesa unas 5.5 libras (2.5 kilos). Te recordará a una delgada consola de sala de estar, como la Xbox One S.

Y sí, aún tendrías que agregar unas gafas de realidad virtual. Las HTC Vive y las Windows Mixed Reality, de Microsoft, son compatibles oficialmente (la versión de HP es de US$449 por las gafas más dos controles). Usar unos Oculus Rift podría ser difícil, ya que requieren las bases para conectarse a la PC mediante cables USB.

Sarah Tew/CNET

Este no es el primero ni el único sistema para quitar los cables a un sistema de realidad virtual. Existe el MSI VR One, que conceptualmente es lo mismo, aunque no tan avanzado, y hay varias soluciones de transmisores inalámbricos, como el TPCast, que lentamente llegan al mercado.

Más espacio, más divertido

Si tienes un espacio amplio para sacarle ventaja, se convierte en una experiencia muy diferente que la tradicional PC con realidad virtual, donde te mueves siempre con cautela, con la posibilidad de quedar enredado con algo o incluso con la posibilidad de que tires la computadora por jalarla demasiado.

Sarah Tew/CNET

Sí, estarás cargando unas 10 libras (5 kilos) de equipo —ese es el peso combinado de la PC en sí, la mochila y las dos baterías— y las baterías duran aproximadamente una hora. Pero las correas acolchadas ayudan a que no se sienta demasiado pesado y hay un juego extra de baterías que puedes mantener en el puerto de carga y cambiarlas en caliente de ser necesario.

Es muy raro que tenga tantos voluntarios para ayudarme a probar alguna tecnología nueva, pero había un flujo constante de personas alineadas para probar la realidad virtual sin ataduras. Todos quedaron impresionados, incluidos los veteranos de la realidad virtual, que por lo general están hartos de cosas como esta. La mayoría dijo que llevar la mochila no les parecía demasiado incómodo, sino que a pesar de todo, había una costumbre natural de moverse lenta y cuidadosamente para evitar chocar contra las paredes o los muebles.

Sarah Tew/CNET

Usé el Omen X en juegos de exploración, como The Talos Principle, para resolver acertijos, al igual que en juegos de acción, como Gorn, un simulador de combate de gladiadores. Utilizamos las propias gafas Windows Mixed Reality, de HP, para estas pruebas, aunque el sistema también funciona con el HTC Vive. El software disponible en la plataforma Windows Mixed Reality es limitado, por decir lo menos, pero incluye algunos juegos populares de realidad virtual como Space Pirate Trainer y Form.

Hay una nueva solución para usar los juegos Steam VR en las gafas HP, aunque todavía no es 100 por ciento confiable. Implica lanzar una aplicación de ayuda dentro de Steam para permitir el acceso de gafas de realidad mixta de HP a la mucho más grande biblioteca de juegos Steam VR. Cuando funciona es muy útil y, francamente, la única forma en que la plataforma Windows Mixed Reality tiene sentido en este momento.

Sarah Tew/CNET

Sin ataduras, pero no sin problemas

El principal problema que nos encontramos es que toda la configuración es compleja y está muy al principio de su ciclo de vida que pasé tanto tiempo resolviendo problemas como lo hice jugando.



Pasar del escritorio a la mochila es complicado e implica cambiar el cable más largo que conecta las gafas VR y la PC por uno más corto (incluido), sacando el Omen X de su base, deslizándolo sobre el marco de la mochila y conectando los dos baterías portátiles mediante un par de cables con rosca. Si usas unas gafas de realidad mixta de Windows, también debes enchufar un conector mini-DVI o de algún otro tipo en el Omen X, de modo que el sistema vea correctamente las gafas VR como una pantalla secundaria. HP incluyó un dongle mini-DVI de prueba para esta prueba, pero tú tendrás que encontrar el propio.

Valve

Ponerte la mochila, con las gafas y un par de auriculares es más fácil si cuentas con un amigo que te ayude. Si lo haces solo, el proceso se vuelve complicado.

Y recuerda, una vez que desconectes el Omen X de la base del escritorio, también pierdes la vista en el monitor del escritorio, por lo que cualquier problema adicional puede requerir que inviertas el proceso y regreses la computadora a su base. Esta no es una advertencia ociosa: me pasó varias veces.

Parte del problema es que la plataforma de software Windows Mixed Reality es nueva y aún no está completamente horneada y el crossover, muy necesario con Steam, es extremadamente problemático en esta etapa. A eso se suman los típicos problemas de realidad virtual, como el desplazamiento de los mapas de límites y los controladores que ocasionalmente pierden sincronización y flotan lejos de ti.

El lado bueno es que no debes preocuparte de que la realidad virtual sea un pasatiempo que te aisle del mundo. Muy probablemente vas a necesitar a un amigo que te ayude a resolver problemas y que funja como un caddie de VR. Quizá porque yo era quien actuaba de ayudante para resolver problemas, nada de esto parecía molestar a mis colegas, que seguían llegando para tener la oportunidad de probar esta experiencia de realidad virtual sin ataduras.

Continuaremos probando la Omen X Compact Desktop de HP y actualizaremos con puntajes de rendimiento.