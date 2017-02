'Horizon Zero Dawn': la fusión humano-máquina casi perfecta

Agrandar Imagen Guerrilla Games

El futuro y el pasado nunca se han llevado bien. La mezcla de antiguas civilizaciones y futuristas máquinas para fines de entretenimiento muy rara vez resulta en algo que se disfrute... sí, me refiero a ti, Cowboys & Aliens (2011).

Horizon Zero Dawn hace exactamente eso: nos pone dentro de un mundo abierto en el que humanos y máquinas se enfrentan frente a frente. La diferencia entre el juego de la desarrolladora holandesa Guerrilla Games y la pésima película antes mencionada, es que el juego hace la fusión de ambos mundos categóricamente.

Horizon Zero Games no es sólo un juego que llevamos varios años esperando; es un juego que cumple las expectativas de sus fanáticos más aguerridos que esperaban con ansias la entrega. El juego se disfruta, tanto por el modo de juego, como por la escenografía, los diálogos, las diferentes historias que se entrelazan, y sobre todo, por Aloy, la guerrera que nos toca guiar en su camino por encontrar un sentido a su vida.

Nota del editor: CNET en Español realizó el análisis de Horizon Zero Dawn en una PlayStation 4.

Un inicio original y con aires de familia

Guerrilla Games

El juego puede desquiciar a los gamers que quieren entrar de lleno a un mundo repleto de acción, campos abiertos, matanzas, flechas y máquinas con formas de animales. Si eso estás esperando (como yo, trístemente), el inicio del juego te puede decepcionar.

Una vez que entendemos que el inicio del juego narra quién es Aloy, su razón de ser, la inquebrantable relación que tiene con su padre, y sus ganas de pertenencia, sabes que debes avanzar en Horizon Zero Dawn como en la vida -- paso a paso, sin acelerar.

Los primeros minutos del juego son lentos, de aprendizaje, de "picar y descubrir", de entender tu entorno dentro de una civilización llamada Nora y cuyo grupo de habitantes te tratan como una forajida por haber tenido un nacimiento diferente al de ellos.

Hasta antes de realizar las primeras pruebas para demostrar que Aloy puede ser una "valiente" (como se dicen los guerreros en el juego), Horizon Zero Dawn está repleto de videos de narrativa que no debes saltar, sino poner atención para entender la historia y envolverte en el sentido del juego.

Durante una buena parte del juego, el tema de la familia es parte fundamental en Horizon Zero Dawn, pues Aloy crece junto a su padre, --sin madre-- y fuera de la civilización que apenas al verle llegar a sus puertas, avienta piedras y rechaza por su condición de nacimiento.

La grata sorpresa para Aloy es que a muy temprana edad, mientras deambula por los alrededores, descubre los vestigios de máquinas y es ahí donde encuentra el Foco, un pequeño aditamento holográfico que se coloca en su oído y que será tan de ayuda en el juego como la destreza y el manejo del arco y resto de herramientas.

Modo de juego e historia

Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn narra la historia de un mundo post-apocalíptico en el que pequeñas civilizaciones de humanos adoran a diosas, son liderados por matriarcas y la vida silvestre y salvaje tiene una mezcla entre máquinas desconocidas (que se vuelven conocidas conforme se avanza) y animales domesticados como el conejo, zorro o jabalí.

Aloy, el personaje principal, tiene la tarea de encontrar el porqué de su nacimiento sin una madre, por qué hay máquinas escondidas en cuevas subterráneas y descubrir el paradero de una banda de asesinos enmascarados. Todo esto, con la ayuda de el Foco.

El modo abierto permite muchas cosas -- buenas y malas. Red Dead Redemption y Skyrim son dos juegos que me recuerdan a un modo de juego abierto y bien implementado. En una industria tan vasta como la de videojuegos, resaltar por hacer un mundo abierto bien hecho, que no es tedioso y que no aburre, es algo muy complicado. Palmas para Guerrilla Games por lograrlo.

Guerrilla Games dice que Horizon Zero Dawn es un juego que se acaba en alrededor de 30 horas. Sin embargo, yo recomiendo no apresurarse. Tomarlo con calma, disfrutarlo. Es un juego de mundo abierto; hay cientos de opciones por hacer en el juego: desde cumplir las misiones principales, o buscar misiones secundarias que ayudarán a mejorar alguna de tus tres capacidades -- corazón, cerebro o fuerza -- con decisiones en todo el juego.

Animales máquina y armas

Guerrilla Games

La parte interesante.

No se dejen engañar. Horizon Zero Dawn al principio parece un juego lento y de mucho aprendizaje y nada de acción; pero apenas comienzan los encuentros con el grupo de asesinos, la acción no se detendrá hasta finalizar el juego.

Conforme se avanza en el título, los animales máquina se van volviendo más grandes, más feroces y con puntos de debilidad cada vez más difíciles de alcanzar. El lado positivo es que tú, como Aloy, también vas ganando experiencia y más armas para conquistar máquinas y matar a aquellas que no se dejen domar.

Guerrilla Games ha colocado una gran colección de armas, herramientas, mejoras, pócimas y aditamentos para tu traje que te facilitarán la conquista del mundo salvaje. Al ser un juego de mundo abierto, literalmente a cada diez pasos te puedes encontrar madera para tus flechas, bayas para medicina o artículos raros -- ojo con eso.

También, Horizon Zero Dawn te permite enfocarte en mejorar como cazadora, recolectora o en el sigilo. Como fanático de los juegos del silencio, me encomendé a mejorar las habilidades de sigilo de Aloy, lo que facilita matar en silencio, acercarse a los enemigos sin hacer mucho ruido y dar saltos o correr evitando que los enemigos se percaten. Esto ya es a gusto de cada quien y puede ir mejorando sólo una habilidad, o las tres al mismo tiempo -- aunque esto último resultará caro.

El tema social en 'Horizon Zero Dawn'

Rara vez me encuentro con un juego que retrata un tema tan polémico como lo ha hecho Horizon Zero Dawn con Aloy, su rol en el juego y el tema de la equidad de género.

A lo largo del juego, Aloy se encuentra con rechazos por ser mujer (como el hecho de no poder buscar un lugar entre los puestos más altos de su tribu), o diálogos en los que resalta que no recibe ciertos beneficios sólo por ser mujer. Asimismo, no recuerdo un juego en el que la mujer tenga tanta relevancia como sucede en Horizon Zero Dawn -- el dios principal es una mujer, las tribus son matriarcas (no patriarcas), las decisiones son tomadas por mujeres y hay bastantes personajes de mujeres.

Horizon Zero Dawn tiene personajes masculinos, no me malentiendan, pero el poder, las decisiones, y el "lado bueno" de la historia, está lleno casi en su totalidad con personajes relevantes del sexo femenino.

Conclusión: un deleite

Guerrilla Games

Juegos como Horizon Zero Dawn o The Last Guardian son los que hacen falta en la industria. Juegos que no necesariamente necesitan funciones en línea para volverse de acción, o que tampoco necesitan a un gran estudio detrás del desarrollo.

Guerrilla Games me ha cautivado en varias ocasiones con sus entregas de Killzone y ahora lo vuelve a hacer con Horizon Zero Dawn, demostrando que se pueden alejar del tipo de juegos como Killzone para hacer algo diferente y tener éxito en ello.

No voy a mentir: Horizon Zero Dawn me tenía con altas expectativas como lo hizo No Man's Sky. La diferencia es que el juego de Guerrilla Games no me defraudó, sino todo lo contrario -- cumplió con todas mis expectativas.

Me tocó probar Horizon Zero Dawn en un PS4 y los gráficos lucen espectaculares: en el rostro de algunos personajes bajo la lluvia, las gotas se ven cayendo a cada segundo, o en ocasiones el viento mueve naturalmente la cabellera de los personajes. El título tiene muy pocos fallos en desempeño (como personajes trabados al chocar con una pared o encima de una roca), pero Guerrilla Games promete una actualización el 28 de febrero que sale a la venta.

El juego comienza lento, pero conforme avanza, se va entendiendo la historia y se familiariza con las armas, pócimas y el ecosistema, y se entiende que Horizon Zero Dawn es una pasada llena de acción, una narrativa envolvente y personajes que se disfruta ir conociendo y descubriendo. La combinación humano máquina es, en esta ocasión, una mezcla ganadora.

Horizon Zero Dawn saldrá a la venta el 28 de febrero para PS4 (incluyendo PS4 Pro compatible con televisores 4K).