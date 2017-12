Un control de PlayStation 4 perfecto para personas de manos pequeñas

Mi hijo de ocho años no sabía muy bien qué hacer con el control con cable Mini para el PlayStation 4.

—¿Que es eso? —preguntó.

Le dije que era un mini control de PlayStation diseñado para personas con manos pequeñas ––para gente como él. Cuesta menos (US$30) es más pequeño, pero le faltan algunas características especiales. Una de ellas es el touchpad (aunque el pequeño botón rectangular de la parte superior es un buen sustituto), la barra de luces, la bocina y la entrada para los audífonos. Tampoco tiene la vibración ni produce la sensación de movimiento. El dispositivo viene en presentaciones de color azul, rojo o negro. Él tenía el azul en sus manos, pero no necesitaba que yo le dijera eso.

"¿Por qué lo necesito?", me preguntó. "Me gusta el control normal. Tiene unas alas en los lados de donde lo puedo sostener. Y no tiene cable."

En realidad yo tampoco estaba seguro del por qué lo necesitaba, le confesé. Pero tenía que probarlo y decirme qué pensaba. Así podría escribir sus comentarios.

Conecté el control a un PS4 Pro y desplegué el cable, que mide tres metros de largo. Eso es bastante largo, pero quizás no lo suficiente largo para algunas personas. Lo importante es que alcanzó para llegar al sofá en el que estaba sentado. Entonces inició el Madden 18 y jugó algunos niveles.

¿El veredicto?

— Bastante bien —dijo.

— ¿Lo usarías en lugar del otro control? —cuestioné.

—Si tuviera que hacerlo. No está mal.

Me pareció que no le dio demasiada importancia. Ya estaba listo para iniciar otro juego.

— ¿Cuántas estrellas le darías? De cinco estrellas, en donde cinco es la mejor calificación, ¿cuántas le darías? Puedes usar medias estrellas.

— ¿Cuánto dijiste que cuesta? —preguntó.

— 30 dólares.

— ¿Eso es mucho?

— No es poco, pero no quiero influir en tu calificación, aunque en general es barata en comparación al resto.

Le expliqué que los controles con joystick no tenían un acabado con alas, como el DualShock 4. Eran de plástico y por eso yo pensaría que debería costar un poco menos.

— Tal vez US$20 o US$25 —le dije.

— Sí —respondió, aunque no estaba seguro de si estaba totalmente de acuerdo o no. Él parecía distraído y totalmente inmerso en el juego.

— Entonces, ¿cuántas estrellas? —presioné un poco.

— No sé. Tres o tres y medio. Es bastante bueno. Funciona.

Pues aquí lo tienen. Un análisis muy rápido del control con conexión de cable para el PlayStation 4 Mini desde la perspectiva de un niño de ocho años, aunque con una pequeña aportación de un padre que tiende a comprar controles de juego adicionales cuando están en descuento.

Vale la pena destacar que el Control Power A Mini con cable para el Xbox One, que tiene más características, se puede adquirir por US$24 en línea, así que en el futuro probablemente también veas este por un poco menos.