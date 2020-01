El Honor View 30 Pro es el último teléfono de la submarca de Huawei. Fue lanzado en noviembre de 2019 con bombos y platillos en China, aunque aún no ha llegado al mercado internacional. ¿El motivo? La empresa se reserva un gran lanzamiento, que según rumores podría solucionar de alguna forma el que probablemente sea su mayor problema: no poseer aplicaciones de Google, ni tienda Google Play Store.

Y es que el Honor View 30 Pro tiene especificaciones de un celular de gama alta, con triple cámara trasera y doble cámara frontal que recuerdan al Galaxy S10 Plus, aunque su corazón pertenece al procesador Kirin 990 5G, el mismo que posee el celular Huawei Mate 30 Pro, uno de los primeros afectados por los problemas de Huawei con Estados Unidos -- y que entre otras cosas le impiden instalar Google Mobile Services.

Honor nos dejó probar en exclusiva el Honor View 30 Pro, y a continuación te vamos a dar nuestras primeras impresiones de un celular 5G económico, que la empresa espera lanzar fuera de China en los próximos meses.

Nota del editor: Para realizar este análisis utilizamos una versión del Honor View 30 Pro original de China y sin servicios de Google.

Honor View 30 Pro: Características

Pantalla: 6.57 pulgadas, 2,400x1,080 pixeles, 400ppp

Procesador: Kirin 990 5G

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB

Cámara: triple de 40 megapixeles (f/1.6); 12 megapixeles gran angular (f/2.2), 109 grados, lente de cine; 8 megapixeles telefoto (f/2.4) con zoom óptico 3x

Cámara frontal: 32 megapixeles (f/2.0) con modo retrato; 8 megapixeles gran angular (f/2.2) 105 grados

Batería: 4,100mAh; 40 vatios de carga rápida SuperCharge y 27 vatios en carga inalámbrica

Conectividad: 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, Galileo, Glonass, USB Tipo C

Sistema operativo: Android 10, interfaz Magic UI 3.0.1

Tienda de aplicaciones: App Gallery -- sin servicios de Google, ni Google Play Store

Precio y disponibilidad

El precio equivalente en dólares del Honor View 30 Pro es de US$597. Algunas tiendas chinas lo exportan por un precio de US$600 para su versión más económica de 128GB.

En comparación, dos teléfonos 5G disponibles en Estados Unidos son relativamente más caros: el Galaxy S10 5G cuesta más de US$1,299 y el OnePlus 7T 5G McLaren cuesta US$899.

Diseño: Un celular muy elegante

Algo que impacta de buenas a primeras en el Honor View 30 Pro es su diseño. El teléfono está hecho en una aleación de fibra de vidrio y aluminio, con una parte trasera brillante y poco resbaladiza que viene en tres tonalidades. Hielo, negro y azul, todos con degradé de colores cuando los mueves y que cambian ligeramente cuando les da la luz.

Este celular no tiene sensor de huellas en la pantalla, aunque sí posee el sensor en un lateral, lo que elimina el feo sensor físico de la parte trasera, que podríamos coincidir que en 2020 pasará de moda. El sensor también es el botón de encendido, y del mismo lado posee los botones de subida y bajada de volumen.

Este celular no tiene puerto para audífonos, se carga mediante puerto USB tipo C y no tiene almacenamiento expandible, aunque sí permite dos tarjetas NanoSIM.

En la parte frontal la pantalla carece prácticamente de biseles, y en la esquina derecha es interrumpida por dos cámaras frontales. En la parte trasera, por cierto, las tres cámaras están apostadas dentro de un rectángulo vertical.

Algo que me gustó de este celular es que tiene una pantalla grande de 6.57 pulgadas y que las curvas del teléfono me permiten tomarlo con una sola mano y escribir sin mayores inconvenientes.

Rendimiento

Este teléfono de Honor incorpora el último procesador de la empresa, el Kirin 990 5G, y aunque este no es un valor determinante, en nuestras pruebas de rendimiento estuvo a la par de celulares como el Galaxy Note 10 Plus y desde luego logró superar al Huawei P30 Pro.

Este celular tiene 8GB de memoria RAM, y viene en versiones de almacenamiento de 128GB y 256GB. Algo que debes tener en consideración es que no tiene ampliación de almacenamiento, algo que para algunos puede ser un punto negativo.

Honor incluyó en este celular un nuevo sistema de enfriamiento líquido, que la empresa asegura es similar al que utilizan las computadoras. En particular en nuestras pruebas al jugar algunos títulos de videojuegos no notamos que el celular se recalentara, y tampoco cuando realizamos llamadas.

La batería de este celular es de 4,100mAh, a lo que debemos sumar que tiene carga superrápida de 40 vatios y de 27 vatios si es inalámbrica. En nuestras pruebas iniciales el teléfono logró durar casi dos días sin necesidad de carga, aunque realizaremos pruebas de laboratorio para darte más detalles.

Un celular Android sin apps de Google

Cuando encendimos este celular nos fue un tanto complicado entenderlo porque era la versión original de China, aunque la empresa lanzará una versión internacional con configuración en tu idioma. Lo cierto es que a pesar de esto, algo importante que debemos dejar por sentado es que este es uno de los primeros celulares de Huawei y Honor que no incluye Google Mobile Services, en cambio tiene apps de Huawei Mobile Services: App Gallery -- que sustituye a Google Play Store --, Huawei ID -- que es como tu cuenta de Google --, Huawei Mobile Cloud -- que es como Drive o iCloud --, Huawei Wallet, Huawei Video, Huawei Music, Huawei Themes, Huawei Browser y Huawei Assistant.

No pudimos configurar todos los apps en nuestro idioma, aunque de nuevo, esta versión que probamos es la oficial de China, por lo cual esperamos que cuando este teléfono llegue al mercado en los próximos meses tenga Huawei Mobile Services en español, inglés y otros idiomas.

En general, la interfaz Magic UI 3.0.1 sobre Android 10 se comportó correctamente, y es simplemente la evolución de lo que hemos visto hasta ahora en Honor, con un diseño de transiciones muy parecido a EMUI de Huawei.

En mi experiencia, tener que descargar aplicaciones nuevas que ejecutaran las mismas funciones de las de Google fue un tanto difícil. Por ejemplo, tuve que utilizar Huawei Cloud para poder descargar las fotos y videos tomados con el celular, porque no podía compartirlos mediante Drive o Fotos. Al final, todo es cuestión de acostumbrarse.

Cámaras: Cinco en total

El Honor View 30 Pro tiene cinco cámaras en total: tres traseras y dos delanteras, algo que recuerda de cierta forma al Galaxy S10 Plus.

Las tres cámaras traseras son de 40 megapixeles (f/1.6), 12 megapixeles gran angular (f/2.2) y 8 megapixeles telefoto (f/2.4) con zoom óptico 3x, zoom híbrido de 5x y digital de 30x.

La empresa ha incorporado un lente que asegura que es de cine, y que dentro del app de cámara ofrece la posibilidad de hacer videos que están pensados para ser publicados directamente en TikTok. Estos efectos son bastante dramáticos y agregan un detalle adicional a la cámara para hacer videos para redes sociales. De hecho, lo más interesante es que incluyen música y hasta les puedes cambiar la velocidad, como en TikTok (en el video de impresiones puedes ver estos efectos).

Salí a tomar fotos y encontré que las imágenes capturadas por el Honor View 30 Pro son muy reales y bonitas, y poseen un buen balance de color y una buena saturación. Además de poseer inteligencia artificial, el celular también permite realizar fotografías macro, gran angular y nocturnas. En esta galería puedes ver más ejemplos del funcionamiento de la cámara.

Algo interesante también de este equipo es que posee una doble cámara frontal de 32 y 8 megapixeles, que tiene modo noche y gran angular, para que te hagas más y mejores selfies. Estas cámaras permiten colocar diferentes efectos. Algo interesante es que aunque elimines por completo el modo belleza, el celular parece aplicar filtros de manera predeterminada en su misión de hacerte lucir siempre mejor.

Conclusiones

Nuestras primeras impresiones del Honor View 30 Pro nos dejan claro que este es un dispositivo con ventajas frente a la competencia, aunque con un fuerte punto negativo. Mientras que su precio, su tecnología 5G, su procesador e incluso su juego de cámaras tienen puntos positivos, no tener Google Mobile Services puede resultar en un problema para la empresa al intentar vender la idea de un dispositivo sin los apps que más usamos cada día.

En su funcionamiento general el equipo obtiene un sobresaliente en estas primeras pruebas, aunque la empresa nos sugirió no conectarlo a redes 5G porque es una versión para China, por lo cual desconocemos qué tan bueno es el teléfono en este aspecto.

Usándolo día a día, me di cuenta de que puedes acostumbrarte a no usar Google Drive u otros servicios, pero no tener WhatsApp, Facebook o Instagram sin dudas puede ser perjudicial para la empresa.

Actualizaremos este análisis cuando comparemos el celular con su competencia y obtengamos los resultados de laboratorio de la prueba de batería.