Target hizo sus propios audífonos asequibles y son sorprendentemente buenos

En caso de que te lo hayas perdido, Target —sí, Target— está vendiendo una nueva línea de accesorios electrónicos bajo su nueva marca Heyday. Junto con una selección de fundas y cables para iPhone, bandas de Apple Watch y protectores de pantallas, Target fabrica algunos productos de audio portátiles, incluidos bocinas y audífonos Bluetooth.

Uno de los productos más intrigantes es un conjunto de audífonos inalámbricos sobre la oreja a un precio moderado (US$60) que de alguna manera han sido etiquetados como los Heyday On-Ear Wireless en el sitio Web de Target. No son audífonos para dentro de la oreja, lo cual es una buena cosa pues yo los prefiero sobre la oreja, pero voy a seguir llamándolos por su nombre hasta que Target lo cambie, ojalá después de leer este artículo.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

En cuanto al diseño, parecen robustos, pero son bastante livianos, pues pesan 8.3 onzas (236 gramos) y cuentan con unos audífonos muy bien acolchados. Por lo general, son cómodos de usar, tienen un aspecto limpio y elegante y se pliegan, aunque no vienen con ningún tipo de maletín o bolsita para guardarlos. La única queja que he escuchado es que la diadema (en su cresta) ejerce presión sobre la cabeza de algunas personas y crea incomodidad. Puedes aliviar eso abriendo un poco los auriculares, pero luego no se ajustarán a tu cabeza de forma tan ceñida.

Una elección inteligente que hicieron los diseñadores fue hacer que la etiqueta de la marca Heyday fuera muy discrita. Apenas si te darás cuenta de que la marca está estampada en un pequeño platito en la base de la diadema a cada lado. Los audífonos vienen en tres opciones de color: Mi muestra era la versión dorada, aunque y también vienen en gris/dorado, así como en negro/dorado.

Los controles son bastante sencillos. Hay un botón de encendido; no tuve problemas para sincronizar y volver a emparejar con un iPhone X y Samsung Galaxy S9 Plus, además de un conjunto de pequeños botones de control de volumen. Tocas el botón de encendido para pausar o reproducir música y responder o finalizar llamadas. Para avanzar las pistas hacia adelante, mantienes presionado el botón para subir el volumen. Para omitir una pista, mantenga presionado el botón para bajar el volumen.

En cuanto al sonido, está bien equilibrado en general y no acentúa los graves (si buscas un bajo realmente grande, este no es el modelo para ti). No está increíblemente definido ni articulado (el sonido se inclina hacia el calor), lo cual no esperarías de unos audífonos de US$60, pero hay suficiente impulso de presencia en los agudos para sacar el detalle y darle un toque de chispa al sonido.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

No voy a exagerar la calidad del sonido, pero es agradable escucharlo y cuando mi compañero Ty Pendlebury los probó sin saber qué eran, pensó que costarían mucho más. También se sorprendió de que hayan sido hechos por Target. Los representantes de la compañía me dijeron que los audífonos fueron diseñados desde cero por sus ingenieros.

También vale la pena mencionar que el Heyday On-Ears funcionaron bastante bien como un auricular para hacer llamadas. No recibí ninguna queja de las personas que llamaron y pude escucharlos bien.

La duración de la batería es de 20 horas de reproducción de música en niveles moderados, lo cual es aceptable, y obtienes un cable para esas ocasiones en que desees conectarlos.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

No creo que los usaría en el gimnasio, pero están en el grupo que recomendaría a las personas que trabajan en entornos de oficina abierta que desean un buen sonido y un ajuste cómodo sin gastar demasiado dinero.

Voy a publicar mi análisis completo con una calificación final tan pronto como probemos los audífonos en algunas cabezas más para ver si encuentran la diadema cómoda. Manténganse al tanto.