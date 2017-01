Agrandar Imagen Griffin Technology

Cada vez que alguien despotrica respecto del hogar conectado, suelen expresar escepticismo con una referencia peyorativa a una hipotética tostadora de pan conectada a Internet.

Gente, he encontrado dicho tostador, o al menos el más reciente intento por crearlo.

Este mágico dispositivo viene de la mano de Griffin Technology, una empresa que se describe a sí misma como fabricante de "soluciones útiles y divertidas". Y si tu problema es que no sabes cómo hacer pan tostado, chico, ellos tienen la respuesta.

Se llama Connected Toaster (tostadora conectada), y presume de tener una radio con Bluetooth y un app para teléfono inteligente. Cuesta US$100 y no, no es una broma. Su única misión en esta vida es tostar tus rebanadas de pan y bagels favoritos a la más crujiente y app-soluta perfección. Sincroniza el cacharro y podrás ajustar las opciones de tostado precisas que tanto habías soñado con apenas un par de toques. Además, si por alguna extrañísima razón llegas a necesitar tostar otra rebanada de pan al mismo punto, que no cunda el pánico: el app es capaz de recodar tus preferencias.

Desde luego, si dejas el dial de tu tostador de pan convencional en la misma posición también es bastante bueno recordando tus preferencias. Yo sólo digo.

Aun así, siendo justos, US$100 no es en realidad un precio terriblemente obsceno por un tostador de alta gama y atractivo aspecto. De hecho, hemos probado y analizado tostadores de pan que llegan a costar hasta US$500. Y esos ni siquiera tienen un app de acompañamiento.

Esto es, después de todo, la feria de tecnología más importante de Estados Unidos, CES. Si no está roto, ponle Bluetooth.

