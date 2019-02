Sarah Tew/CNET

La GoPro Hero7 Black es la cámara más avanzada de GoPro hasta la fecha, y que se ha enfocado a ser una mejora de productos anteriores, aunque no presenta tampoco ningún salto generacional o grandes cambios, son simplemente los pequeños detalles los que te hacen entender cómo esta cámara ha ido evolucionando.

Nosotros te vamos a contar nuestra experiencia de uso, y también los detalles técnicos, después de probarla por más de una semana tanto en la ciudad en un paseo diario al trabajo en una scooter, como en el Aquarium of the Bay en San Francisco.

Mi primera vez con una GoPro

Si eres nuevo como yo en esto de las GoPro o cámaras de acción, probablemente tengas algunas preguntas del estilo: ¿y esto para qué sirve? y ¿por qué no lo hago con mi móvil? Y lo cierto es que son preguntas válidas.

Las cámaras de esta empresa y en particular los modelos "Black" son los más potentes cuando se trata de cámaras de acción de consumo. En particular la GoPro Hero7 Black tiene varias diferencias con respecto a los otros modelos de esta misma familia, ¿pero qué puedes hacer con esta pequeña camarita que cuesta US$399?

Grabar videos y hacer fotos con visión gran angular y lineal. Hacer videos time lapse fijos y en movimiento con una gran estabilización. Hacer fotos y grabar videos bajo el agua, a una profundidad máxima de 10 metros. Control por voz Captura de fotografías en formato HDR Streaming en directo a través de redes sociales

Una de las cosas que más me ha gustado en mi primer contacto con una GoPro ha sido la gran cantidad de accesorios que puedes utilizar, desde una mochila en la que tienes todos los bolsillos y conectores necesarios para llevar la cámara siempre operativa, hasta un conector para el micrófono. Algo interesante es que puedes ponerte la GoPro en el pecho, en la cabeza, en la muñeca... o simplemente llevarla en la mano como si fuese un palo selfie, grabando a otros o grabándote a ti mismo.

GoPro Hero 7 Black: Novedades

La GoPro Hero7 Black es la más avanzada de las cámaras de la empresa esta temporada, aunque también existen la GoPro Hero7 Silver que cuesta US$299 y la GoPro Hero7 White, que cuesta US$199, y cuyas diferencias se centran en una menor resolución en cuanto a la captura de fotos y la calidad de video, entre otras.

Esto es lo nuevo en la GoPro Hero7 Black:

Estabilización de imagen electrónica mejorada, hasta 4K a 60 fps



Calidad de foto HDR mejorada



Transmisión en vivo a Facebook Live



Una interfaz táctil similar a la de un teléfono



Disparo de video vertical



Temporizador de fotos



Longitud del clip automático de 15 y 30 segundos



En mi experiencia utilizando la GoPro Hero7 Black, tuve la oportunidad de utilizar el modo HyperSmooth, que básicamente elimina por completo el efecto gelatina de los videos que grabes. Esta es una novedad de esta cámara, y no está presente en todos los formatos de grabación, por lo cual es aconsejable que tengas en consideración este apartado antes de comenzar a grabar.

Si sólo vas a grabar una actividad que no requiere mucho movimiento, podrás utilizar velocidades superiores a 60fps sin el HyperSmooth activado, aunque si vas a meterte en el agua a grabar peces como nosotros, mejor utiliza una que te permita capturar este gran momento sin mucho movimiento.

Esta cámara también incluye modo noche para foto y video, lo que hace que obtengas un video más iluminado en prácticamente cualquier circunstancia. El estabilizador estándar no está del todo mal, y te permite grabar videos de 1,080p a 120fps.

Mejoras en el sonido del audio

La Hero7 Black incluye mejoras de audio que agregan más claridad y profundidad, y reduce los ruidos de vibración no deseados. El resultado es una experiencia de audio más natural y real con menos ruido que no deseas y más con el sonido real que sueles hacer.

Estas mejoras son especialmente notables con voz / diálogo (capturado incluso en los entornos más silenciosos), música (mayor fidelidad) y casos de uso de mayor vibración, como ciclismo de montaña (evitando la vibración mecánica y preservando el sonido real). Estas mejoras son posibles gracias al nuevo diseño del sistema de micrófonos que incorpora una nueva membrana impermeable para mejorar la relación señal/ruido. En casos de uso relacionados con el agua y entornos ventosos como el automovilismo, los usuarios experimentarán un rendimiento de audio similar al Hero6 Black.

Pensada para redes sociales

Entre otras novedades la Hero7 Black incluye un nuevo modo retrato, que permite la posibilidad de compartir imágenes en posición vertical fáciles de compartir con Instagram Stories, Snapchat y otros servicios. A esto debemos sumar que esta nueva cámara ahora tiene reconocimiento facial, de expresiones y de tipos de escena.

GoPro también ha agregado la grabación de clips cortos de 15 a 30 segundos, que pueden ser transferidos rápidamente a tu teléfono, editados y compartidos en redes sociales. Además, si instalas la aplicación de GoPro en tu teléfono móvil podrás autosincronizar las imágenes de la cámara para que estén disponibles en el celular rápidamente.

De hecho, el app es parte fundamental de la experiencia, porque no sólo te deja acceder a los clips, sino que también puedes emitir en directo e incluso hacer fotos y grabar desde el celular, en caso de que hayas dejado la cámara colocada en algún lugar estratégico.

Batería

En nuestras pruebas, hemos podido determinar que grabando video de forma continua la batería, de 1,220mAh, dura poco más de una hora. Por ese motivo resulta muy importante que la Black tenga baterías removibles, porque puedes comprar otras adicionales.

Una batería adicional cuesta US$19.99. La carga a través de la cámara mediante puerto USB tipo C tarda poco más de una hora, por lo cual no tendrás demasiado problema reestableciendo la energía de las mismas. Los modelos Hero7 Silver y White no permiten el reemplazo de la batería.

Conclusiones

Si eres un amante de las aventuras, y te gusta poder grabar tus experiencias desde diferentes ángulos y puntos de vista y estás cansado de grabar con tu móvil y que todo siempre salga con mucho movimiento, entonces una cámara de acción puede ser la solución ideal. La GoPro Hero7 Black es la mejor de su tipo, porque incluye mejor resolución que sus hermanas más económicas, y además la tecnología HyperSmooth, que como puedes ver en nuestro video análisis, impide que el video tenga mucho movimiento.

La GoPro Hero7 Black es además la única de las cámaras compatibles con el dron Karma, y también la única que tiene características de grabación avanzada en cuanto a Slowmo se refiere, así como el TimeLapse.

GoPro Hero7 Black vs. GoPro Hero7 Silver

Con un precio de US$299 la GoPro Hero7 Silver puede ser una opción válida para ti. Sus principales diferencias con la Black son una menor resolución fotográfica y menos modos de grabación, aunque también incluye 4K. Su batería no es retirable o intercambiable, sólo tiene estabilización estándar su Slo-mo es de 2X y no de 8X como en la Black, no tiene HDR para la captura de fotos ni Live Streaming y entre otras cosas no es compatible con Karma.

GoPro Hero7 Black vs. GoPro Hero7 White

La White es la más económica de las cámaras. Cuesta US$199, pero también tiene menores especificaciones. Solo graba a 1,080p, sus fotos son de 10 megapixeles y no posee GPS -- algo que sí tienen las otras dos. En todos los demás aspectos es idéntica a la Hero7 Silver.