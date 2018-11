La Pixel Slate marca el regreso de Google al mercado de las tabletas, casi tres años después de que la empresa lanzó la Pixel C.

Juan Garzon / CNET

A diferencia de la Pixel C, la Google Pixel Slate ejecuta Chrome OS en vez de Android. Aunque esto puede ser un poco decepcionante para algunos, podría representar una ventaja porque le permite funcionar mejor como portátil (más productividad) y al tener un teclado que tiene su propio touchpad que ofrece una mejor experiencia en modo de laptop.

Además, Chrome OS ahora puede ejecutar toda clase de apps de Android para que sea un sistema operativo más híbrido y completo. Inclusive, Chrome OS integra muchas más características de Android que antes y le permite ser una sistema operativo más apto para pantallas táctiles que antes. Esto también hace que su interfaz sea más universal y fácil de usar a través de toda clase de dispositivos.

Aunque la Pixel Slate es una tableta o laptop interesante, lo más sobresaliente por el momento es la buena calidad de sonido y su teclado con teclas redondas, que funciona muy bien a pesar de no ser perfecto.

Precio y disponibilidad



La Google Pixel Slate tiene cuesta US$599. Su teclado se vende por separado US$199 (Google Pixel Slate Keyboard) y el lápiz óptico (Google Pixelbook Pen) tiene un precio de US$99.

Google Pixel Slate: Características y especificaciones

Pantalla: 12.3 pulgadas

Resolución: 3,000x2,000 pixeles

Densidad de pixeles: 293ppp (6 millones de pixeles)



Procesador: Intel Celeron a Intel Core i7

RAM: 4GB a 16GB

Almacnamiento: 64GB a 256GB

Cámara trasera: 8 megapixeles



Cámara frontal: 8 megapixeles



Sistema operativo: Chrome OS



Puertos: Dos USB-C y un pogo (para el teclado)

Batería: 48Whr

Bocinas: Frontales



Lector de huellas: Sí, en la parte superior derecha



Tamaño: 290.85x202.04x7mm

Peso: 1.6 libras (721 gramos)

Diseño: Delgada y liviana, pero sin conector de audífonos

La Google Pixel Slate tiene un cuerpo plano y muy delgado — tan delgado, que parece una lámina de metal. De hecho, es tan delgada, que su lápiz óptico es considerablemente más grueso que la tableta.

En cuanto a su pantalla, la Google Pixel Slate no tiene los biseles más pequeños que hemos visto en el mercado pero son más pequeños que los de la Pixel C y la Pixelbook.

Juan Garzón / CNET

Su parte trasera es de metal, lo cual ofrece resistencia y permite que su cubierta que integra teclado te deje ajustar la pantalla en casi en cualquier ángulo. Además, en la parte trasera encuentras una cámara de 8 megapixeles que no sobresale de su cuerpo, algo que la cámara del iPad Pro hace mucho.

Además, Google dice que integra la tecnología que usa en las cámaras del Pixel 3 y Pixel 3 XL para tomar buenas fotos, pero durante mis pruebas es claro que las cámaras que tienen los celulares son mejores y la Pixel Slate no cuenta con los modos que ofrecen esos teléfonos. La cámara de la tableta está destinada a tomar fotos o videos básicos.

Algo que sí me sorprendió fue la calidad de sonido. La Pixel Slate integra dos bocinas frontales que ofrecen un buen volumen de sonido con buena profundidad y detalle, al igual que con buena separación estéreo. Esto representa una clara mejora sobre el sonido que ofrece la Pixelbook.

La Google Pixel Slate también cuenta con un puerto USB-C a cada lado para cargarla o para conectar otros dispositivos. Esto es algo que he disfrutado mucho con la Pixelbook, ya que permite cargarla a través de una conexión en cualquiera de sus dos lados.

Por otra parte, la Google Pixel Slate no tiene conector de audífonos tradicional (3.5mm), ni tampoco una ranura microSD.

Juan Garzón / CNET

Teclado para laptop con teclas redondas (opcional)

Con el teclado, Google apuesta por un diseño diferente al que había integrado anteriormente en sus dispositivos y en la mayoría de productos similares en el mercado, incluyendo teclas redondas y no cuadradas. Además, su teclado tiene una touchpad como una portátil tradicional, una carencia que perjudicaba la experiencia que ofrecía la Pixel C. Inclusive, la Pixel Slate integra una tecla para Google Assistant, similar a como lo hizo la Pixelbook. Claro, aún puedes activar a Google Assistant usando tu voz, si no quieres esa tecla.

El teclado se conecta a través de la conexión pogo a la tableta, conexión por la cual transmite todos los datos y energía entre los dos dispositivos.

El teclado tiene iluminación y sus teclas tienen una profundidad relativamente buena, lo cual se traduce en una buena experiencia de escritura. Sin embargo, el usar la Google Pixel Slate en las piernas o en una superficie no tan estable no resulta en la mejor experiencia, porque el teclado se dobla y hace que el touchpad se presione o bloquee por sí solo; la pantalla tampoco se mantiene tan estable como me gustaría.

Una característica sobresaliente que tiene el teclado es que permite ajustar la pantalla en prácticamente cualquier ángulo, lo cual no la hace ser simplemente una tableta tradicional que se puede medio convertir en una laptop.

Similar a otras tabletas o portátiles híbridas, ese teclado también sirve como una cubierta para proteger al dispositivo cuando no se está usando y cuando lo usas como portátil el soporte permite ajustarlo en cualquier ángulo, dice Google.