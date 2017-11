Los Pixel Buds son los primeros audífonos inalámbricos de Google que ofrecen acceso rápido a Google Assistant, traducciones "en tiempo real" y "fácil conexión" (según Google), buena calidad de sonido y un diseño no tan tradicional.

Aunque es cierto que es impresionantemente rápido el acceso que te ofrece de Google Assistant, la traducción "en tiempo real" deja mucho que desear y la "fácil conexión" no siempre funciona tan bien. Además, su diseño no es el más cómodo y después de media hora o una hora mis orejas ya necesitaban un descanso, aunque me gustó la idea del lazo para ajustarlos a prácticamente cualquier tipo de oreja.

Los Pixel Buds son los primeros audífonos de esta clase de Google. Suenan relativamente bien, te permiten comunicarte con Google Assistant de manera instantánea y su estuche o cubierta te deja casi olvidarte de cargarlos. Sin embargo, su alto precio los hace difíciles de recomendar, a menos que estés muy envuelto en el ecosistema de Google y quieras tener a Google Assistant disponible en tu oreja.

Precio y disponibilidad

Los audífonos Google Pixel Buds están disponibles con un precio de US$159 y son compatibles con celulares Android y iOS (aunque las funciones de Google Assistant sólo están disponibles para Android).

Compatibilidad de los Pixel Buds

Sonido y controles: Android 5.0 Lollipop o superior, iOS 10 o superior

Google Assistant: Android 6.0 Marshmallow o superior con otros requerimientos.

Fast pair: Android 7.0 Nougat o superior

Google Translate: Pixel, XL o Pixel 2 y 2 XL



Pixel Buds: Características y especificaciones

Tamaño de audífonos: 20.4mm x2 0.4mm x 20.5mm

Peso: 14 gramos

Tamaño de estuche: 66.2mm x 65.5mm x 28.6mm

Peso de estuche: 57 gramos (con audífonos), 43 gramos (sin ellos)

Bluetooth: 4.2

Sensores: Dos micrófonos, acelerómetro, touchpad

Diseño no totalmente tradicional

Los Pixel Buds tienen un lazo de tela que puedes ajustar para que queden seguros y cómodos en tu oreja. Este mismo lazo sirve para mantenerlos conectados entre ellos para que no se pierdan. Y no se te ocurra cortar ese lazo porque dentro de él se encuentra un cable que conecta a los dos audífonos -- si lo cortas dejarán de funcionar.

La parte exterior de los Pixel Buds es un poco grande y queda más salida de lo que es común en este tipo de audífonos.

Por su parte, la pieza exterior del audífono derecho tiene un touchpad que te permite contestar llamadas, ajustar el volumen, controlar la reproducción de música y activar a Google Assistant.

En general, los audífonos se sienten bien en las orejas -- son livianos y en mis pruebas se sintieron relativamente seguros. La primera vez que usé los Pixel Buds, durante un evento de Google en octubre, me pareció que el touchpad no era tan funcional porque cada vez que lo tocaba el audífono movía.

En esta segunda oportunidad, con la unidad de prueba que tengo, los audífonos quedaron tan firmes que el touchpad ha funcionado muy bien y es tan sensible que con solo tocarlo levemente funciona. Claro, la clave es asegurarse que el audífonos está colocado firmemente, aunque con el uso se pueden ir soltando.

El touchpad es muy sensible y funciona relativamente bien, pero también hace que en ocasiones pauses la música cuando estás intentando controlar el volumen o que active la música cuando simplemente te los estás quintado para guardarlos en su estuche o cubierta.

Me hubiera gustado que pudieras saltar o regresar a canciones con el touchpad, pero la realidad es que esto toca hacerlo con tu voz, a través de Google Assistant.

El touchpad te permite mantenerlo presionado para hablar de manera instantánea con Google Assistant y es sorprendentemente rápido -- no tienes ni que esperar a un tono para que comience a escucharte.

Puedes deslizar tu dedo para controlar el volumen y, por ejemplo, tocar dos veces el audífono para que te lea la hora y notificaciones.

Su principal problema es su cuerpo de plástico duro que es tan tieso que ha hecho que mis orejas se cansen con facilidad, más de lo que me gustaría. Por ejemplo, en ocasiones he tenido que quitármelos después de una hora de uso para descansar.

Calidad de sonido

Los audífonos no tienen un diseño ni sistema de cancelación de ruido, ni tampoco no entran a tu oído para ayudar a reducir el ruido ambiental, así que en lugares públicos no ofrecen la mejor experiencia porque la música se combina con toda clase de sonidos y es difícil de entender, escuchar o disfrutar.

Sin embargo, admito que la calidad de sonido que ofrecen los Pixel Buds me sorprendió, con gran claridad y potencia y hasta buenos bajos para esta clase de audífonos.

Traducción 'en tiempo real'

Google ofrece a los usuarios con un teléfono Pixel una función de traducción "en tiempo real" junto con los Pixel Buds y Google Translate.

Este modo de traducción lo activas cuando le solicitas a Google Assistant que te ayude a aprender un idioma. Por ejemplo, di "Ayúdame a aprender inglés" y el sistema abrirá el app de Google Translate en tu celular.

Luego, mantén presionado el audífonos derecho para decirle a Google lo que quieres que traduzca y reproducirá esa traducción en las bocinas del celular.

La otra persona necesitará presionar el icono de micrófono en el celular para después hablar a través del celular para que el sistema ofrezca la traducción en los audífonos Pixel Buds.

Los audífonos te escuchan para traducir tus palabras en la bocina de tu celular Pixel. Por el otro lado, el celular escucha lo que la otra persona dice en su idioma y lo reproduce traducido directamente en los audífonos Pixel Buds.

De cierta manera, esta función de traducción 'simultánea' o en 'tiempo real' es similar a lo que ya ofrece el app Google Translate. La única diferencia es que el usuario que tiene los audífonos de Google no necesita usar el celular directamente para comunicarse y son los únicos que escuchan la traducción que hace Google Translate de la otra persona.