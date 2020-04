Los Pixel Buds, los primeros audífonos inalámbricos de Google, fueron una decepción, pero los nuevos Pixel Buds 2 han sido actualizados con tantas mejoras que se posicionan ya como una buena opción en el mercado.

Google Pixel Buds 2 $180 en Best Buy CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Livianos, más cómodos y no sobresalen mucho de la oreja

Cubierta atractiva, de buena construcción y con carga inalámbrica o mediante un USB-C

Controles táctiles muy útiles y funcionales (hasta para controlar volumen con un solo audífono)

Buena calidad de sonido

Muy buena calidad de llamada con buena reducción de ruido

Emparejamiento con cuenta de Google para transferencia entre dispositivos más simple

Google Assistant disponible en todo momento

Sirven como traductores en tiempo real (conectados al celular)

Los audífonos se cargan rápidamente

Resistencia a sudor y repelentes al agua (IPX4) Lo que no nos gusta Sin cancelación de sonido activa

La duración de su batería se queda corta

No tiene modo ambiente ni muchas opciones de personalización

El nivel de volumen es inferior al de otros audífonos inalámbricos

No hay app para iOS, así que hay limitaciones si los usas con un iPhone

Pixel Buds 2: Características y especificaciones

Compatibilidad: Bluetooth 4.0 o superior en cualquier dispositivo; Android 6.0 o superior para tener acceso al app, Google Assistant activo en todo momento y todas las funciones

Resistencia al sudor y agua: IPX4 (sudor y salpicaduras)

Conectividad: Bluetooth 5.0

Sonido en cada bocina: Bocina dinámica de 12mm

Cancelación de ruido: No

Aislamiento de ruido: Sí

Voz: Dos micrófonos con detección de voz a través del acelerómetro

Sensores: Parte externa táctil, doble infrarrojo para detectar si está en el odio o no y acelerómetro y giroscopio que detectan el movimiento

Cubierta: Compatible con carga inalámbrica Qi, puerto USB-C de carga y sensor para detectar cuando está cerrada

Batería: Google dice su batería rinde hasta 5 horas de música y 2.5 horas en llamadas, mientras que con la cubierta se obtienen hasta 24 horas de reproducción de música y 12 horas en llamada (pero se quedan un poco cortos –más sobre esto abajo)

Colores: Disponible en lanzamiento el color Clearly White (blanco), pero colores Almost Black (negro), Quite Mint (menta), Oh So Orange (naranja) llegarán en las próximas semanas y meses

Dimensiones de cada audífono: 20.5x19.5x18.2 mm (Sin contar almohadilla ni el arco estabilizador)

Dimensiones de la cubierta: 63x47x25 mm

Peso de los audífonos: 5.3 gramos

Peso de la cubierta: 56.1 gramos sin audífonos y 66.7 gramos con audífonos

Precio y dónde comprar los audífonos de Google

Los audífonos Pixel Buds 2 de Google cuestan , AT&T, Best Buy, Target (a principios de mayo), T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon y Walmart.

En estos momentos, los audífonos de Google están disponibles en color blanco (Clearly White), pero llegarán en color negro (Almost Black), menta (Quite Mint) y naranja (Oh So Orange) en los próximos meses. Estarán disponibles primero en Estados Unidos, pero llegarán a otros países en las próximas semanas y meses.

Qué obtienes en la caja de los Pixel Buds 2

Audífonos

Cubierta

Tres tamaños de almohadillas (tamaño medio colocado en los audífonos)

Cable de carga USB-C a USB-A

Guía inicial

Diseño mejorado con una cubierta sobresaliente

A diferencia de la primera generación de los Pixel Buds que fueron presentados en 2017, los nuevos Pixel Buds 2 no cuentan con una cable o cordón de por medio que los mantiene unidos, sino que esta vez son totalmente inalámbricos.

Este cambio permite que los Pixel Buds 2 compitan más directamente con los AirPods de Apple y con los Galaxy Buds Plus de Samsung. inclusive, para muchos usuarios, estos audífonos pueden ser descritos como "los AirPods" de Google.

Gracias a este nuevo diseño, ahora es posible utilizar simplemente un audífono de manera más cómoda y los audífonos pasan más desapercibidos, ya que los prácticamente no sobresalen de la oreja y no tienen componente externos.

Aunque la falta del cable es lo primero que vas a notar, lo más sobresaliente ahora (si es que ya conocías la primera generación) es que los nuevos Pixel Buds 2 son mucho más cómodos de utilizar que la primera generación.

En comparación con los primeros Pixel Buds, los nuevos no son muy diferentes en cuando a diseño, pues tenían una parte externa redonda y táctil como estos. Sin embargo, su parte interna de plástico duro hacía que fueran casi imposible de utilizar por largos periodos de tiempo, pues solían causar dolor en la oreja.

Los nuevos Pixel Buds 2 tienen ahora una almohadilla de silicona en la parte interna, son un poco más alargados para entrar más en tu oído y en la parte externa tiene también tienen un componente de silicona que ayuda a mantenerlos en posición de manera segura y cómoda.

Sin embargo, considero que los Galaxy Buds Plus de Samsung son un poco más cómodos y fáciles de colocar de manera segura. Inclusive, aunque estos audífonos de Google prometen ser compatibles con toda clase de oídos y orejas, por alguna razón el Pixel Bud 2 del lado izquierdo no se mantiene tan estable como el derecho, porque la silicona externa no se mantiene segura en el canal de la oreja.

Regresando a la parte externa táctil, los Pixel Buds 2 también traen mejoras. Ahora puedes controlar el volumen con más precisión desde los audífonos y eso funciona muy bien. Esta es una ventaja importante que tienen frente a otros audífonos en el mercado, ya que a través de un solo audífono puedes controlar el volumen y muchas otras funciones con precisión y simplicidad.

La cubierta fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando estos audífonos fueron presentados en octubre junto con el Pixel 4 y el Pixel 4 XL y es que su parte exterior mate es suave en la mano y se siente con una construcción muy premium que hace muy satisfactoria simplemente abrir o cerrarla. La cubierta cuenta con una luz interior y exterior que sirve como indicativo del estado de conexión o de carga, según el color:

Blanco: Indica que los Pixel Buds han sido totalmente cargados (luz interna) o la cubierta tiene la capacidad de cargar al menos una vez a los audífonos (luz exterior).

Naranja: Uno o los dos audífonos están cargando (luz interna) o la cubierta está cargando (luz externa)

Naranja titilando: Los Pixel Buds tienen batería, pero la cubierta no tiene carga (luz interna) o la cubierta tiene menos de una carga completa de audífonos (luz externa)

Blanco titilando: Modo de emparejamiento que se puede activar al abrir la cubierta o al mantener presionado el botón trasero por tres segundos (luz interna)

Al igual que los Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus, los AirPods Pro o la cubierta especial de los AirPods, la cubierta de los Pixel Buds 2 se puede cargar inlámbricamente a través de cargadores Qi tradicionales o hasta celulares con carga reversible como los Samsung Galaxy S20 o el OnePlus 8 Pro.

La cubierta también tiene un puerto USB-C para cargarla y en la parte trasera tiene un pequeño botón para inicial el emparejamiento, si solo abrir la cubierta no funciona.

La cubierta y los audífonos Pixel Buds también tienen imanes que permiten que sea fácil de guardar los audífonos, al igual que sacudirlos no va hacer que uno de ellos salga de su ubicación de almacenamiento.

Mi unidad de prueba es de color blanco y aunque gran parte de la cubierta es de ese color, en la parte donde se abre la puerta tiene una línea de color negro, y ese es el mismo color que está en la parte interna. Tanto los audífonos como la cubierta tienen las letras que te indican cuál es el audífono derecho (R) o izquierdo (L).

Calidad de sonido y llamada

Los audífonos Google Pixel Buds 2 tienen una unidad de sonido dinámica personalizada de 12mm que ofrece una muy buena calidad de sonido para unos audífonos inálambricos; ofrecen buenos bajos y claridad en el sonido.

La calidad de sonido es similar a la que obtienes con los Galaxy Buds Plus, pero no llega al mismo nivel de la de los Sony WF-1000XM3, pero estos últimos son unos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido activa mucho más costosos (US$229)

No tuve unos AirPods Pro a la mano para comparar la calidad de sonido con los Pixel Buds 2, pero teniendo en cuenta que esa calidad no es muy diferente a la que ofrecen los Galaxy Buds Plus, la calidad de sonido debería ser muy similar, aunque los audífonos de Apple son más caros y tienen cancelación de ruido (US$249).

Sin embargo, vale la pena decir que por alguna razón el nivel de volumen de los Pixel Buds 2 siempre fue más bajo o menos potente que lo que notamos en los Galaxy Buds Plus y los Adidas FWD-01 al mismo nivel de volumen.

Además, aunque puedes descargar el app de Pixel Buds para sacarle mayor provecho si los usas en un dispositivo Android, el app no ofrece ecualizador ni muchas otras opciones de personalización (más sobre las funciones abajo).

En cuanto a la calidad de la llamada, los Pixel Buds 2 ofrecen una muy buena experiencia al detectar tu voz con facilidad y hasta reducir el ruido ambiental de manera ejemplar. En este sentido, los Pixel Buds 2 ofrecen sin duda una mejor experiencia que los Galaxy Buds Plus.

Duración de la batería

Google afirma que la batería de los Pixel Buds 2 rinde hasta 5 horas de reproducción de música o 2.5 horas de llamadas, mientras que con la cubierta se obtienen hasta 24 horas de música y 12 horas en llamada.

Esto es similar a las 4.5 horas de reproducción de música y 3.5 horas en llamada que ofrecen los AirPods Pro y similar a las 5 horas de reproducción de música y 3 horas en llamada del los AirPods, pero inferior a las 11 horas de reproducción de música y 7.5 en llamada que ofrecen los Galaxy Buds Plus.

Sin embargo, los Pixel Buds 2 se quedan un poco cortos de esa promesa, especialmente en la reproducción de música.

En mi uso, logré cerca de 3.5 a 4 horas de reproducción de música con los Pixel Buds 2, lo cual representa una hora o una hora y media menos que lo estimado por Google. Esto no significa necesariamente que la afirmación de Google sea falsa, pues la duración depende también del volumen que tengas seleccionado. El problema es que el volumen de los Pixel Buds 2 es constantemente más bajo que, digamos, el de los Galaxy Buds Plus y los Adidas FWD-01 en el mismo nivel, así que es necesario incrementar más el volumen para poder escuchar de una manera similar.

Sin embargo, la cubierta debería igual proporcionar entre 18 a 24 horas de duración de batería junta con la que tienen los audífonos.

Por otra parte, la cubierta también ofrece una carga rápida buena, ya que con solo colocarlo durante 5 minutos, un audífonos puede pasar de 0 a 25 por ciento de carga.

Fast Pair y emparejamiento con tu cuenta de Google/Gmail

Al igual que sus predecesores, los nuevos Pixel Buds 2 son compatibles con la función Fast Pair de Android, que permiten ser detectados de manera inmediata para emparejar en solo segundos con solo abrir la cubierta.

Aunque los primeros audífonos Pixel Buds eran compatibles con esta función, en los Pixel Buds 2 funcionó a la perfección. Logré emparejarlos con un Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, OnePlus 8 Pro y Pixel 4 XL de esta manera y nunca tuve problemas en el proceso.

Los nuevos Pixel Buds son los primeros audífonos inalámbricos nuevos que he probado que puedes emparejar directamente con tu cuenta de Google o Gmail para transferirlos a otros dispositivos Android al instante y mantener las mismas configuraciones.

Los Pixel Buds 2 se pueden emparejar con iPhone u otros dispositivos que no son Android a través del método tradicional de Bluetooth.

Google Assistant disponible en todo momento

Estos son los primeros audífonos que tienen a Google Assistant activo en todo momento. Al igual que con sus predecesores, puedes mantener presionada la parte externa de los audífonos, pero ahora puedes tan solo decir "OK Google" o "Hey Google" para poder hablar con el asistente de Google.

En mis pruebas, el asistente de Google detectó con facilidad mis comandos y respondió con rapidez. Google Assistant activo en todo momento funciona tanto en inglés como en español, aunque no así si los usas con un iPhone o con dispositivos que no sean Android.

Traductor en tiempo real

Al igual que la primera generación de audífonos de Google, los nuevos Pixel Buds permiten traducir en tiempo real más de 40 idiomas. Por ejemplo, puedes decirle al asistente "Ayúdame a hablar francés" y estará listo para comenzar a traducir de tu idioma a francés o viceversa.

Para lograr esto, los audífonos tienen que estar conectados a tu celular; tu celular tiene que tener conectividad a Internet y tener descargado Google Translate.

Después de esto, puedes tan solo mantener presionado el exterior del audífono mientras hablas para que Google traduzca y reproduzca la traducción a través de audio del celular, mientras que también coloca la escritura en la pantalla.

La otra persona pueda hablar, pero tienes que presionar en la pantalla el icono del idioma que están hablando y esa traducción no solo la ves en la pantalla del celular, sino que también la escuchas a través de los audífonos. En este sentido, los Pixel Buds 2 son muy útiles, pero todavía no son los traductores simultáneos con los que hemos soñado por años.

Funciones en el app (solo Android)

El app Pixel Buds se descarga de manera simple una vez que conectas los audífonos de Google por primera vez y te permite ver a través de los servicios de Google el estado de la batería de cada uno de los audífonos (por separado) y la cubierta en las notificaciones, al igual que dentro del app.

Opciones en el app

Google Assistant: El asistente de Google tiene la capacidad de leerte las notificaciones y la posibilidad de estar activo en todo momento para que lo puedas acceder cuando dices "Hey Google" o "OK Google", que también puedes acceder cuando mantienes presionada la parte externa de alguno de los audífonos.

Encontrar dispositivo: Para encontrar uno o los dos audífonos si te han perdido.

Controles táctiles: Te muestras los gestos que puedes realizar para controlar los audífonos:

Subir volumen: Deslizar hacia adelante

Bajar volumen: Deslizar hacia atrás

Reproducir o pausar: Presionar una vez

Siguiente canción: Presionar dos veces

Pista anterior o repetir: Presionar tres veces

Finalizar o rechazar llamada: Presionar una vez

Hablar con el asistente de Google o escuchar notificaciones: Mantener presionado

Sonido adaptable: Optimiza el volumen según el ruido ambiental

Detección de audífonos: Pausan y reproducen contenido al quitar o colocar los audífonos.

Opiniones

Los Pixel Buds 2 son sin duda la mejor respuesta a los AirPods de Google, pues incorporan muchos de los beneficios que Apple ofrece, pero para el ecosistema Android.

Estos audífonos de Google ofrecen una buena calidad de sonido; un diseño mejorado y funciones sobresalientes que les permiten competir con los mejores del mercado. Su mayor debilidad está en la duración de batería, pero para todo lo que ofrecen los Pixel 2 Buds tienen un buen precio: US$179.

Los Galaxy Buds Plus siguen ofreciendo mejor valor que los Pixel Buds 2 y por eso es posible que sean una mejor alternativa para muchos usuarios. No obstante, los Pixel Buds ofrecen mejor calidad en las llamadas, una cubierta más premium y si te interesa tener Google Assistant activo en todo momento (lo puedes desactivar si no lo deseas) y un traductor en tu oído, no hay mejor opción que los nuevos Pixel Buds 2.