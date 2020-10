El Pixel 5 me ha gustado más de lo que imaginaba, especialmente porque su diseño se siente premium, sus cámaras son muy confiables, su duración de la batería es suficiente para un día de uso, es resistente al agua (IP68), se puede cargar inalámbricamente, ofrecer carga inalámbrica reversible y ejecuta Android 11.

8.4 Google Pixel 5 $700 en Amazon $700 en Best Buy $699 en B&H Photo-Video CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelente cámaras

Resistente al agua (IP68)

Carga inalámbrica y inalámbrica reversible

Android 11 y la promesa de ser uno de los primeros en actualizarse Lo que no nos gusta Un poco caro

Rendimiento de los Pixel se deteriora rápidamente con el tiempo

Sin reconocimiento facial 3D como los Pixel 4

El desempeño me ha parecido bueno y hasta más estable que lo que he experimentado con otros celulares que tienen el mismo procesador Snapddragon 765G, pero mi mayor preocupación es que generación tras generación el rendimiento de los celulares Pixel se ha deteriorado de manera importante con el tiempo y como este celular no tiene el procesador insignia de Qualcomm esperaría que esto fuese peor. Claro, vale la pena mencionar que con el Pixel 4 el deterioro fue menor que con el Pixel 3 y el Pixel 2, pero aún me pareció más notable que con muchos otros celulares en el mercado.

Juan Garzon / CNET

Las cámaras siguen siendo la principal razón para comprar un Pixel y en esta ocasión el Pixel 5 cuenta no solo con una excelente cámara principal, sino también con una muy buena cámara gran angular.

Además, el app de la cámara ahora cuenta con lo llamado Portrait Lighting que te permite ajustar la iluminación de las fotos hasta después de tomarlas y me sorprendió lo bien que funciona. Esto no significa que sea perfecto, pero es muy útil y ayuda a mejorar las fotos con gran facilidad.

Juan Garzon / CNET

Por otra parte, Night Sight sigue funcionando tan bien como antes, pero ahora funciona en modo de retrato y ayuda a mejor los resultados, aunque no llegan al mismo nivel de los retratos con buena iluminación.

Asimismo, la estabilización de video que ofrece Google sigue mejorando y las nuevas adiciones permiten ser un poco más creativo.

Google Pixel 5 y Pixel 4A 5G: Nuevos celulares con Android 11 y lo mejor de Google [fotos] Ver fotos +27 Más

Algo curioso es que el Pixel 5 tiene un cuerpo de aluminio, algo extraño en el mercado actual. Además, es el primero que pruebo que tiene este material que ofrece carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible, algo que muchos hemos esperado pero que su desarrollo no ha sido simple y en mis pruebas no demostró perjudicar de ninguna manera su funcionamiento en comparación con celulares con cuerpo de vidrio o plástico.

En general, el Pixel 5 es un buen celular que se siente más premium que el Pixel 4A 5G, pero ese celular cuesta US$200 menos, ofrece las mismas excelentes cámaras, mismas funciones y en general el mismo desempeño.

El OnePlus 8T es un celular que tiene un precio similar (US$749), pero ese celular tiene el procesador Snapdragon 865 que lo hacen más rápido, pero sus cámaras ofrecen resultados menos consistentes y no es resistente al agua ni se puede cargar inalámbricamente.

El Galaxy S20 FE es un celular que cuesta US$699 o menos (porque generalmente está en oferta) y es mucho más completo que el Pixel 5 y el OnePlus 8T, pero aunque sus cámaras son un poco superiores a las del celular de OnePlus son inferiores a las de Google.

Juan Garzon / CNET

En general, considero que la mayoría de las personas deberían considerar primero el Pixel 4A 5G en vez del Pixel 5 a menos que necesites resistencia al agua y carga inalámbroca. Además, es necesario considerar el Galaxy S20 FE a menos de que simplemente quieras una mejor cámara principal como la del Pixel 5, aunque la diferencia se ha vuelto menos notoria que años anteriores.

Juan Garzon / CNET

Novedades del Pixel 5

Cámara gran angular de 16 megapixeles que acompaña la principal de 12 megapixeles

Estabilización de video cinematográfica, activa y bloqueada

Night Sight en modo retrato

Portrait Light permite ajustar la iluminación del sujeto

Editor de fotos más profesional

Hold for me permite que Google Assistant este en la llamada mientras te atiende una persona

Modo de ahorro de batería extremo

Google Duo Family HD es un modo que permite entretener a niños con herramientas

El Pixel 4A es el celular más barato para disfrutar la cámara de Google [fotos] Ver fotos +29 Más

Pixel 5: Características y especificaciones

Pantalla : 6 pulgadas (OLED) de 90Hz

: 6 pulgadas (OLED) de 90Hz Resolución : 2,340x1,080 pixeles

: 2,340x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Conectividad : 5G

: 5G Cámaras traseras : Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) con OIS + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2)

: Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) con OIS + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) Cámara frontal: 8 megapixeles

8 megapixeles Batería: 4,080mAh (carga rápida de 18W)

4,080mAh (carga rápida de 18W) Lector de huellas : Sí, atrás

: Sí, atrás Reconocimiento facial : Básico de Android

: Básico de Android Resistencia al agua: Sí, IP68

Sí, IP68 Carga inalámbrica: Sí

Sí Carga inalámbrica reversible: Sí

Sí Conector de audífonos 3.5mm: No

No Conectividad: 5G, 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC

5G, 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC Almacenamiento : 128GB

: 128GB Tamaño : 144.7x70.4x8.0mm

: 144.7x70.4x8.0mm Peso: 151 gramos

Video Destacado Opinamos del Pixel 5, Pixel 4A 5G, Nest Audio y nuevo... Opinamos del Pixel 5, Pixel 4A 5G, Nest Audio y nuevo Chromecast Lista de reproducción

El Galaxy S20 FE sorprende, pero no del todo 6:45

Novedades de One UI 3 o Android 11 para los Galaxy... Novedades de One UI 3 o Android 11 para los Galaxy S20 8:01

Celulares que no se actualizarán a Android 11 6:41

Las ventajas del Galaxy Z Fold 2 versus el Galaxy... Las ventajas del Galaxy Z Fold 2 versus el Galaxy Note 20 Ultra 7:17

Los Galaxy Note llegarían a su fin 5:37

El Huawei Mate 40 marca el fin de una era de celulares... El Huawei Mate 40 marca el fin de una era de celulares Huawei 6:05

El Xiaomi Mi 10 Ultra quiere que olvides el Galaxy... El Xiaomi Mi 10 Ultra quiere que olvides el Galaxy Note 20 Ultra 5:15

¿Son mejores los Galaxy Note 20 que los Galaxy S20? 6:22

Lo más sobresaliente del LG Velvet hasta el momento 6:02

Android 11 vs. iOS 14: ¿Cuál es mejor? 8:58

El Galaxy A21S filtrado: Será barato y con gran batería 4:18

Xiaomi tiene un celular con cámara invisible 4:18

¿Comprar el Motorola Edge Plus en vez del Galaxy... ¿Comprar el Motorola Edge Plus en vez del Galaxy S20 Plus? 6:48

Android puede aprender del nuevo iPhone SE 2020 7:19

Precio y cuándo se podrá comprar

El Pixel 5 llega con un precio más atractivo que las generaciones anteriores, pero eso se ve reflejado en sus características y especificaciones, y lo perjudican.

En esta ocasión, el precio del Pixel 5 es de US$699, el cual lo hace competir con toda clase de celulares de gama media con ese mismo procesador.

El Pixel 5 ya se puede comprar en la tienda online de Google, al igual que en las tiendas donde regularmente se han vendido los celulares de Google.

Pixel 5 vs Pixel 4A 5G vs Galaxy S20 FE vs Pixel 4A

Pixel 5 Pixel 4A 5G Galaxy S20 FE Pixel 4A Pantalla 6 pulgadas, OLED, 90Hz 6.2 pulgadas OLED 6.5 pulgadas (120Hz) 5.8 pulgadas Resolución 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles 2,400x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles Densidad de pixeles 432ppp 413ppp 405ppp 443ppp Sistema operativo Android 11 Android 11 Android 10 One UI 2.5 Android 10 Procesador Snapdragon 765G Snapdragon 765G 2.7GHz Snapdragon 865 (versión 5G a nivel mundial)/ Exynos 990 (versión 4G) Snapdragon 730G Almacenamiento 128GB 128GB 128GB 128GB Expansión de almacenamiento No No Sí No Cámaras principales Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom óptico 3X, zoom digital 30X 12.2 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica de imagen Cámara frontal 8 megapixeles, f/2.0 8 megapixeles, f/2.0 32 megapixeles 8 megapioxeles RAM 8GB 6GB 6GB 6GB Batería 4,080mAh 3,885mAh 4,500mAh 3,140mAh Duración de batería (horas y minutos) Por definir Por definir Por confirmar 19 Conectividad 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 5G Sub-6 y mmWave, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 No IP68 No Lector de huellas Sí, trasero Sí, trasero Sí, en la pantalla (óptico) Sí, atrás Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible No Sí y carga reversible No Conector de audífonos No Sí No Sí Características importantes Cámara doble con modo nocturno y software de Google; Android 11 y 5G, cuerpo de aluminio reciclado y será de los primeros en actualiizar Android a las próximas generaciones, resistente al agua, compatible con carga inalámbrica y reversible, pantalla de 90Hz. Puerto de audífonos, muy parecido al Pixel 5, será de los primeros en actualizar Android a las próximas versiones. 5G y Android 11 Pantalla de 120Hz, carga inalámbrica, carga reversible, IP68, Samsung Pay con NFC y MST, microSD, Samsung DeX Cámara de primera categoría a un bajo precio, novedades que Google coloca en Pixel como detecciión de accidentes, grabación con transcripción en tiempo real y sería uno de los primeros en recibir actualizaciones de Android. Tamaño 144.7x70.4x8mm 169.2x72.6x8.2 159.8x74.5x8.4mm 144x69.4x8.2mm Peso 151 gramos 168 gramos 190 gramos 143 gramos Precio US$699 US$499 US$699 (Sub-6) y US$749 (mmWave) US$349