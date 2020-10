El Pixel 4A 5G no es el teléfono insignia de Google como lo es el Pixel 5, pero este celular tiene las mismas excelentes cámaras, el mismo procesador Snapdragon 765G, la misma experiencia prácticamente pura de Android con sus funciones especiales y la promesa de ser uno de los primeros celulares que recibirá Android 12 por US$200 menos.

8.5 Pixel 4A 5G Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelentes cámaras

Conector de audífonos tradicional

Android 11 y la promesa de ser uno de los primeros en actualizarse

Buen precio

5G Lo que no nos gusta No es resistente al agua

No es compatible con carga inalámbrica

Esto quiere decir que el Pixel 4A tiene un precio de US$499 en vez de US$699, y aunque este no es resistente al agua, no se puede cargar inalámbricamente, no ofrece carga inalámbrica reversible, se siente un poco más barato, su pantalla es de 60Hz en vez de 90Hz y tiene menos RAM (6GB en vez de 8GB), la experiencia general es prácticamente la misma y los beneficios son claros, pero US$200 parece ser mucho en la mayoría de casos.

Las cámaras siguen siendo la principal razón para comprar un Pixel, pero de todas maneras el Pixel 4A 5G ofrece un buen balance de cosas a su precio, algo que no se puede decir necesariamente del Pixel 5 que compite más directamente con el Galaxy S20 FE que es más completo.

Además, el app de la cámara ahora cuenta con lo llamado Portrait Lighting que te permite ajustar la iluminación de las fotos hasta después de tomarlas y me sorprendió lo bien que funciona. Esto no significa que sea perfecto, pero es muy útil y ayuda a mejorar las fotos con gran facilidad.

Por otra parte, Night Sight sigue funcionando tan bien como antes, pero ahora funciona en modo de retrato y ayuda a mejor los resultados, aunque no llegan al mismo nivel de los retratos con buena iluminación.

Asimismo, la estabilización de video que ofrece Google sigue mejorando y las nuevas adiciones permiten ser un poco más creativo.

Claro, si quieres las excelentes cámaras de Google no tienes muchas opciones y aunque esa cámara se puede llevar a otros celulares de manear no oficial, no logran ofrecer la misma experiencia ni tampoco las mismas funciones.

En general, el desempeño del Pixel 4A 5G es bueno a pesar de no tener un procesador Snapdragon 865 como el Galaxy S20 FE o el OnePlus 8T,

El Pixel 4A 5G parece tener lo necesario para complacer a muchos usuarios, mejorando el desempeño y cámaras que ofrecía el Pixel 4A, mientras que ofrece prácticamente el mismo rendimiento del Pixel 5. Con esto, el Pixel 4A 5G es un excelente punto medio que brinda lo más importante de los otros teléfonos de Google, mientra que lo hacen sin duda uno de los mejores celulares económicos que puedes comprar en 2020.

Precio y disponibilidad

El precio del Pixel 4A 5G es de US$499, lo cual lo hace US$150 más caro que el Pixel 4A, pero a la vez US$200 menos que el Pixel 5.

Pixel 4A 5G: Características y especificaciones

Pantalla : 6.2 pulgadas (60Hz)

: 6.2 pulgadas (60Hz) Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Conectividad : 5G

: 5G RAM : 6GB

: 6GB Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Batería: 3,885mAh

3,885mAh Cámaras traseras : Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2)

: Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) Cámara frontal: 8 megapixeles

8 megapixeles Lector de huellas : Sí, atrás

: Sí, atrás Reconocimiento facial : Básico de Android

: Básico de Android Resistencia al agua: No

No Carga inalámbrica: No

No Conector de audífonos 3.5mm: Sí

Sí Tamaño: 153.9x74x8.2mm

153.9x74x8.2mm Peso: 168 gramos (171 gramos mmWave)

Novedades importantes del Pixel 4A 5G

Cámara gran angular de 16 megapixeles que acompaña la principal de 12 megapixeles

Estabilización de video cinematográfica, activa y bloqueada

Night Sight en modo retrato

Portrait Light permite ajustar la iluminación del sujeto hasta después de tomar las fotos

Editor de fotos más profesional

Hold for me permite que Google Assistant este en la llamada mientras te atiende una persona

Modo de ahorro de batería extremo

Google Duo Family HD es un modo que permite entretener a niños con herramientas

Pixel 5 vs Pixel 4A 5G vs Galaxy S20 FE vs Pixel 4A

Pixel 5 Pixel 4A 5G Galaxy S20 FE Pixel 4A Pantalla 6 pulgadas, OLED, 90Hz 6.2 pulgadas OLED 6.5 pulgadas (120Hz) 5.8 pulgadas Resolución 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles 2,400x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles Densidad de pixeles 432ppp 413ppp 405ppp 443ppp Sistema operativo Android 11 Android 11 Android 10 One UI 2.5 Android 10 Procesador Snapdragon 765G Snapdragon 765G 2.7GHz Snapdragon 865 (versión 5G a nivel mundial)/ Exynos 990 (versión 4G) Snapdragon 730G Almacenamiento 128GB 128GB 128GB 128GB Expansión de almacenamiento No No Sí No Cámaras principales Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom óptico 3X, zoom digital 30X 12.2 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica de imagen Cámara frontal 8 megapixeles, f/2.0 8 megapixeles, f/2.0 32 megapixeles 8 megapioxeles RAM 8GB 6GB 6GB 6GB Batería 4,080mAh 3,885mAh 4,500mAh 3,140mAh Duración de batería (horas y minutos) Por definir Por definir Por confirmar 19 Conectividad 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 5G Sub-6 y mmWave, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 No IP68 No Lector de huellas Sí, trasero Sí, trasero Sí, en la pantalla (óptico) Sí, atrás Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible No Sí y carga reversible No Conector de audífonos No Sí No Sí Características importantes Cámara doble con modo nocturno y software de Google; Android 11 y 5G, cuerpo de aluminio reciclado y será de los primeros en actualiizar Android a las próximas generaciones, resistente al agua, compatible con carga inalámbrica y reversible, pantalla de 90Hz. Puerto de audífonos, muy parecido al Pixel 5, será de los primeros en actualizar Android a las próximas versiones. 5G y Android 11 Pantalla de 120Hz, carga inalámbrica, carga reversible, IP68, Samsung Pay con NFC y MST, microSD, Samsung DeX Cámara de primera categoría a un bajo precio, novedades que Google coloca en Pixel como detecciión de accidentes, grabación con transcripción en tiempo real y sería uno de los primeros en recibir actualizaciones de Android. Tamaño 144.7x70.4x8mm 169.2x72.6x8.2 159.8x74.5x8.4mm 144x69.4x8.2mm Peso 151 gramos 168 gramos 190 gramos 143 gramos Precio US$699 US$499 US$699 (Sub-6) y US$749 (mmWave) US$349