El Pixel 4 XL es un gran celular que comparte prácticamente todo con el Google Pixel 4 y tan solo se diferencia en tamaño, precio, resolución en la pantalla y una batería de mayor duración.

Juan Garzon / CNET

Con esto, el Pixel 4 XL tiene dos cámaras traseras con las que Google nos sigue sorprendiendo al ofrecer buenos resultados en toda clase de condiciones y ahora incluso puedes capturar las estrellas con mucha precisión. Además, trae uno de los mejores desbloqueos faciales que puedes encontrar en un celular y es el primer teléfono que integra la tecnología de Soli que permite controlarlo sin necesidad de tocarlo

Asimismo, el Pixel 4 XL estrena a Live Caption que ofrece transcripción en tiempo real de videos y funciona bien, aunque solo funciona en inglés al igual que novedades de Google Assistant y el app de grabación de audio.

Otra novedad importante es Motion Sense que te permite controlar el celular sin necesidad de tocarlo y funciona mejor que cualquier otra tecnología similar que he probado, pero sus funciones son limitadas.

Aunque esto suena bien, Google también descuidó otros aspectos que no lo hacen un celular totalmente ganador.

Primero, el Pixel 4 XL tan solo tiene 64GB de almacenamiento inicial y 128GB de almacenamiento máximo. Aunque considero que 64GB pueden ser suficientes para muchos usuarios, la mayoría de competidores ofrecen al menos 128GB de almacenamiento inicial o hasta 256GB en el caso del Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Además, esta es la primera vez que Google no ofrece almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original en Google Photos, sino que ofrece el mismo almacenamiento en "alta calidad" que comprime los archivos y reduce la calidad un poco, opción que puedes obtener con toda clase de celulares e incluso con el iPhone.

Es verdad que los celulares de Apple ofrecen también un almacenamiento inicial de 64GB en el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pero si quieres un teléfono iOS, solo tienes esas opciones, mientras que en Android hay mucho de dónde elegir.

Asimismo, muchos competidores ofrecen una ranura microSD para expandir el almacenamiento, tienen diseños más elegantes y aunque la mayoría no logra los mismos resultados de las cámaras del Pixel 4 XL, muchos ofrecen tres o cuatro cámaras que ofrecen más versatilidad para tomar fotos y que ya muchos usuarios esperan en celulares. Si bien su diseño no terminó siendo tan feo como se esperaba, no es tan elegante como algunos celulares de Samsung o Huawei.

En general, el Pixel 4 XL es un buen celular que ofrece grandes cosas, pero la principal razón para comprarlo son sus cámaras. Asimismo, tienen la ventaja de que serán de los primeros en recibir las próximas actualizaciones de Android y de poder disfrutar novedades de Android como Live Caption, mejoras en Google Assistant, Motion Sense y el propio app de Google para transcribir audio en tiempo real.

Dicho esto, hay otros celulares más completos que aunque no ofrecen necesariamente la misma calidad de fotos en la mayoría de casos y situaciones, por su precio ofrecen un mejor diseño, duración de batería, más cámaras (más perspectivas), más almacenamiento y, en algunos casos, un precio más bajo.

Precio y disponibilidad



El precio del Pixel 4 XL es de US$899 por la versión con 64GB de almacenamiento, mientras que la versión con 128GB de almacenamiento tiene un precio de US$999.

El Pixel 4 XL ya está en preventa y estará disponible el 24 de octubre en color negro, blanco y naranja (las unidades en color naranja estarán limitadas, aunque no tenemos más detalles).

Por primera vez, Google vende su celular no solo a través de su tienda digital y Verizon, sino también en T-Mobile (como los Pixel 3a y Pixel 3a XL), Sprint y AT&T, en Estados Unidos.

En España, el Pixel 4 XL tiene un precio de 899 y 999 euros (con 64GB y 128GB de almacenamiento, respectivamente) y estará disponible en tiendas el 21 de octubre.

Pixel 4 XL: Características y especificaciones

Pantalla: 6.3 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 90Hz y Gorilla Glass 5

Resolución: 3,040x1,440 pixeles

Densidad de pixeles: 537ppp

Procesador: Snapdragon 855

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB

Batería: 3,700mAh

Lector de huellas: No

Desbloqueo: Facial, patrón, PIN, contraseña

Cḿaras traseras: Dos, 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7 con OIS y telefoto de 16 megapixeles con apertura de f/2.4 con OIS

Cámara frontal: 8 megapixeles (90 grados)

Carga inalámbrica: Sí

Ranura microSD: No

Conector de audífonos: No (necesitas adaptador y no está incluido en la caja)

Resistencia al agua: Sí, con la certificación IP68

Sistema de pagos móviles: Google Pay (puedes utilizar tu rostro como autenticación)

Tamaño: 160.4x75.1x8.2mm

Peso: 193 gramos

Juan Garzon / CNET

Diseño: Minimalista, sin lector de huellas

Google reveló en junio por primera vez parte del diseño de los Pixel 4 y luego un diagrama en el cual reveló que tendría una bisel superior grande para integrar sensores de reconocimiento facial y la tecnología de Soli para detectar gestos en el aire.

Con esto, las filtraciones se incrementaron y revelaron con claridad el diseño del Pixel 4 y Pixel 4 XL, decepcionando a muchos porque mientras que la mayoría está intentando eliminar los biseles de la pantalla, Google se queda atrás y no trae mucho cambio. Además, el módulo cuadrado de las cámaras traseras es grande, notorio y no muy atractivo.

Sin embargo, una vez lo ves en persona, sujetas el Pixel 4 XL en la mano esto cambia y el celular de Google no necesariamente es el más feo que he visto y en realidad se siente bien. Vale la pena dejar en claro que esto no significa que sea un celular tan llamativo o bonito como el Galaxy note 10, pero su parte trasera de vidrio y marco de metal tipo mate lo hacen sentirse suave en la mano, mientras que no atrae las huellas de los dedos.

Este vidrio tipo mate es muy similar al que tenía el Pixel 3 XL el año pasado (y hasta los iPhone 11 de este año), pero en vez de cubrir tan solo una parte trasera y dejar lo que Google llamaba "ventana" para cubrir toda la parte trasera con ese vidrio, con excepción del módulo de las cámaras que sobresale un poco del cuerpo y tiene su propio vidrio.

Hay que tener en cuenta que este terminado mate está presente en solo en el Pixel 4 XL de color blanco o naranja, ya que el de color negro tiene una parte trasera de vidrio brillante que atrae las huellas de los dedos con gran facilidad y refleja mucho más la luz. Todos tienen un borde de metal negro tipo mate y se siente muy suave en la mano.

El módulo cuadrado de las cámaras ubicado en la parte superior izquierda está protegido del mismo vidrio brillante y, aunque es relativamente grande, me pareció más pequeño y menos llamativo que el de los iPhone 11 Pro y Pro Max.

Sarah Tew/CNET

Algo que me gusta mucho es que Google colocó un botón de encendido de otro color en todos los modelos.

Por ejemplo, el Pixel 4 XL de color negro tienen el botón de encendido en blanco; el teléfono blanco, lo tiene naranja, y el teléfono naranja, tiene el botón de encendido rosa.

Ese botón de encendido está ubicado en el borde lateral derecho del Pixel 4 y se encuentra en la parte de arriba de la barra para controlar el volumen. En el lado opuesto al botón de encendido encuentras el cajón para la tarjeta SIM (igual ofrece eSIM) y en el borde inferior hay un puerto USB-C y dos rejillas para la salida de la segunda bocina. En el borde superior tan solo está un micrófono. La calidad de sonido que producen las dos bocinas (inferior y el auricular) es bueno, con profundidad, bajo y buena potencia, pero no considero que sean necesariamente las mejores.

En la parte frontal del Pixel 4 XL encuentras tan solo una cámara, los sensores reconocimiento facial, el radar de Soli, el auricular y su pantalla de 6.3 pulgadas con resolución QHD+.

Algo bueno es que el Pixel 4 XL ya no tiene la horrible ceja que tenía el Pixel 3 XL, sino que es simplemente un bisel recto en la parte superior. Aunque ese bisel es más pequeño que el del Pixel 3, en comparación con las pantallas de teléfonos como el Galaxy S10E (que integra la cámara en pequeños orificios) o la del OnePlus 7 Pro (que tiene un módulo mecánico para que salga la cámara aparte, solo cuando se necesita) o la del LG G8X ThinQ (que tiene cejas compactas que integran la cámara), se mucho más grande.

El bisel inferior del Google Pixel 4 XL es mucho más pequeño que el del Pixel 3 XL y eso es, en parte, porque ya no tiene doble bocina frontal. Pero no te desanimes: la doble bocina no ha desaparecido, sino que ahora la encuentras en el borde inferior del dispositivo. Por otra parte, el Pixel 4 XL no tiene lector de huellas físico ni integrado en la pantalla, así que depende principalmente reconocimiento facial, si no quieres utilizar un PIN, contraseña o patrón.

El puerto de audífonos tradicional tampoco está presente y no tiene tampoco ranura microSD y por primera vez tampoco almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original en Google Photos (solo "alta calidad" como cualquier otro celular en el mercado); pero sigue siendo resistente al agua con certificación IP68 y aún se puede cargar de manera inalámbrica.

El diseño del Pixel 4 XL no es malo como se pensó inicialmente y en realidad me gusta cómo se siente en la mano y prefiero ese bisel superior a una ceja como la del Pixel 3 XL. Dicho esto, se siente un poco más barato de lo que esperaría por un celular a este precio y no llega al mismo nivel de diseño que Samsung, Huawei o LG.

Pantalla: OLED, 90Hz y con Ambient EQ

La pantalla OLED de 6.3 pulgadas del Pixel 4 XL ofrece más fluidez de lo que probablemente estás acostumbrado porque tiene una tasa de actualización de 90Hz, en vez de 60Hz como la mayoría de celulares en el mercado.

Celulares como el OnePlus 7 Pro y el OnePlus 7T han ofrecido esta tasa de actualización por ya un tiempo y aunque te puedo decir que navegar por la interfaz o videojuegos es mucho más fluido, la mejor manera para entender todo esto es probándolo.

Algo interesante es que Google no implementa 90Hz en todo lo del celular, sino que tiene una tasa dinámica que cambia entre 90Hz y 60Hz de manear automática para sacarle provecho a esa tasa de actualización cuando tenga sentido para mejorar la experiencia, mientras que con 60Hz se puede ahorrar batería. En cualquier caso, puedes forzar 90Hz para todo el menú oculto de desarrolladores, aunque esto impactaría seguramente en la duración de la batería.

Angela Lang/CNET

Por otra parte, la pantalla del Pixel 4 XL también incorpora la función Ambient EQ que la empresa ha utilizado en Google Nest Hub Max y Google Nest Hub. Ambient EQ permite que la pantalla cambie de tono (no solo de brillo) para adaptarse más al ambiente y hacer que tus ojos se cansen menos.

En el uso cotidiano, esta pantalla del Pixel 4 XL fue un placer usar porque ofrece gran fluidez, detalle y colores. En ocasiones me hubiera gustado que logrará ser más brillante, pero igual logra el suficiente brillo para poder entender y ver con claridad lo que reproduce en la pantalla a plena luz solar.

Rendimiento



El celular de Google Pixel 4 XL tiene el procesador Snapdragon 855 que ha sido el más utilizado este año en teléfonos insignia. Esto es bueno porque de cierta manera garantiza que el desempeño va a ser bueno, pero ese procesador ha estado disponible desde marzo y Qualcomm ya lanzó la siguiente generación de ese procesador y se llama Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+).

Aunque esto es un poco lamentable porque ya se está acabando el año y ya existen múltiples celulares con ese procesador Snapdragon 855 Plus, en realidad ese procesador trae mejoras principalmente para videojuegos (según Qualcomm, un 15 por ciento mejor desempeño en el procesamiento de gráficas). En general, el Pixel 4 XL ofreció un buen desempeño, respondiendo correctamente a mis gestos para navegar por la interfaz y abriendo rápidamente toda clase de apps.

Sin embargo, el software de los Pixel 4 me ha presentado algunos errores o problemas en algunas ocasiones y considero que vale la pena mencionarlo teniendo en cuenta que los celulares de Google tienden a presentar uno que otro problema de software más rápidamente que con muchos otros celulares.

Por ejemplo, me ha mostrado solo la mitad del visor de la cámara en un par de ocasiones, el disparador de la cámara se desactiva cuando se tomas muchas fotos seguidas en modo de retrato y el cuadro flotante de YouTube algunas veces se desaparece (vuelve transparente). Estos problemas podrían ser corregidos a través de una actualización de software, pero vale la pena mencionarlos.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Pixel 4 XL también cumplió al lograr resultados similares a otros celulares Android con ese procesador.

Duración de batería

El celular Google Pixel 4 XL tiene una batería de 3,700mAh que aunque está un poco por debajo de los 4,000mAh o más que ofrecen muchos de sus competidores, es una buena capacidad para ofrecer todo un día de uso.

En el uso diario, el Pixel 4 XL ofrece una duración de batería adecuada, pero no sobresaliente. En general, logré que el Pixel 4 XL me durará todo el día laboral, comenzando a utilizarlo cerca de las 7 de la mañana y teniendo carga a las 6 o 7 de la tarde.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo el Pixel 4 XL tuvo un resultado un poco inferior a las expectativas: 14 horas y 40 minutos, lo cual es prácticamente dos horas menos que el Pixel 3 XL, pero cerca de tres horas más que el Pixel 4.

En comparación, el OnePlus 7 Pro logró 17 horas, el el Galaxy S10 Plus 21 horas y 30 minutos y el Galaxy Note 10 Plus duró 21 horas en la misma prueba.

Prueba de duración de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 Google Pixel 4 2,800mAh 11:45 Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 Galaxy Note 10 3,500mAh 18:15 Sony Xperia 1 3,330mAh 11:41 Galaxy Note 10 Plus 4,300mAh 21:00 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Huawei P30 Pro 4,2000mAh 20:20 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39

En cuanto a la carga rápida, el Pixel 4 XL trae un cargador de carga rápida de 18 vatios que permite cargarlo en un poco más de dos horas.

Dos cámaras con modo de noche más avanzado

Por primera vez, Google integra dos cámaras traseras en sus celulares, mientras que simplificó la parte frontal para solo tener una de ellas.

En la parte trasera, el Pixel 4 XL tiene una cámara principal de 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7 y otra secundaria de 16 megapixeles con apertura de f/2.4, las dos con estabilización óptica de imagen. En tanto, en la parte frontal tiene una cámara de 8 megapixeles con campo visual de 90 grados.

Sarah Tew/CNET

En general, las cámaras del Pixel 4 XL (y del Pixel 4) siguen siendo lo más sobresaliente de los celulares de Google, pues logran gran consistencia en toda clase de escenarios.

A plena luz solar, muchos celulares logran ofrecer fotos de tan alta calidad, pero con objetos en movimiento el Pixel 4 XL logra muchas veces capturar más detalle que lo que por ejemplo pueden lograr el Galaxy Note 10 Plus y el iPhone 11 Pro Max.

Asimismo, en la noche el Pixel 4 XL logra resultados sobresalientes, especialmente con el nuevo modo de astrofotografía que a veces logra resultados que son difíciles de creer.

Las fotos de retrato o con con fondo borroso tienen también mayor alcance de detección que sus predecesores y traen un refinamiento en la detección de sujetos y el efecto del fondo borroso.

En cuanto al zoom, el Pixel 4 XL trae mejoras para ofrecer más detalle de las cosas que capturas a distancia, pero no llega al mismo nivel que el zoom óptico 5X que ofrece el Huawei P30 Pro, por ejemplo.

La cámara frontal también me parece que ofrece buenos resultados. En comparación con la del iPhone 11 Pro Max, me pareció que la del Pixel 4 XL suaviza menos el rostro y sobreexpone menos los fondos. Algo bueno (y malo a la vez), es que también hace que tu rostro tenga más detalle y se vea más natural, así que cualquier imperfección puede ser más visible que en un iPhone.

En video, Google no trajo grandes mejoras y lo más sobresaliente es la estabilización que tiene y aunque la calidad no es mala, no es necesariamente el mejor celular para capturar video.

Considero que la carencia más grande es sin duda el no tener un lente gran angular, ya que se ha vuelto más común que años atrás y muchos usuarios ya están esperando esto en cualquier celular. El lente gran angular es divertido y sería muy interesante ver qué puede hacer Google con esa clase de lente teniendo en cuenta el buen trabajo que han hecho con una cámara regular y ahora un telefoto, pero este año no sucedió.

Puedes ver algunas de fotos que he tomado con el Pixel 4 en la siguiente galería:

Telefoto: Zoom, zoom y mejores fotos retrato

Google dijo a CNET en Español que tomó la decisión de integrar un telefoto como cámara secundaria porque según sus estudios las personas utilizan más el zoom que la cámara gran angular.

Esta nueva cámara del Pixel 4 XL permite hacer zoom óptico 2X (1.8X exactamente), mientras el resto del zoom es híbrido -- ofrece máximo 8X de zoom.

Según Google, sin importar cuánto uses el zoom, un zoom híbrido proporcionará un mejor resultado que si solo usas el zoom digital, aunque claramente mientras más utilizas el acercamiento, la foto tendrá menor calidad. En mis pruebas me pareció que el zoom del Pixel 4 es mejor que el zoom digital (High Res Zoom) del Pixel 3, pero aún no llega al nivel que ofrece el P30 Pro de Huawei, cuyo zoom óptico es de 5X.

Algo extraño (y hasta un poco molesto) es que el Pixel 4 XL no ofrece atajos para pasar de la cámara principal al zoom 2X, como la mayoría de celulares con esta característica, sino que es necesario deslizar tu dedo para lograrlo y es difícil. Por otra parte, el telefoto también tiene ayuda a tomar mejores fotos de retrato al reconocer mejor el contorno de los sujetos difíciles, como puede ser el pelo de las personas, pelo de un perro o algo de esa naturaleza.

Además, ese telefoto en el Pixel 4 XL también permite tomar fotos de retrato o con fondo borroso a más distancia. De manera similar, ese fondo borroso ha sido mejorado para ofrecer un poco más de naturalidad.

Night Sight mejora y permite tomar fotos de las estrellas

El modo de noche o Night Mode (llamado en español Visión Nocturna) que la empresa introdujo con los Pixel 3 sigue presente en el Pixel 4 XL, pero mejora levemente para ofrecer más detalle y mejores colores en situaciones muy difíciles, mientras que el procesamiento se agiliza un poco.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, la principal novedad de este modo de noche es la integración de una modalidad de "astrofotografía" que permite capturar cielos con estrellas, planetas y hasta galaxias, como Google señalo cuando lo presentó.

En mis pruebas, fue verdaderamente sorprendente lo que puede hacer el Pixel 4 XL en estos escenarios, pero aunque considero que esta función no va a ser tan usada como simplemente Night Sight o el modo retrato, es genial cuando lo puedes utilizar.

Hay que aclarar que este modo de astrofotografía está integrado directamente en Night Sight y se activa automáticamente. Además, no es necesario estar apuntando al cielo para que funcione, sino que el celular lo activa automáticamente si detecta las condiciones necesarias para hacerlo.

Juan Garzon / CNET

Si seleccionas el modo de noche, cada vez el Pixel 4 XL detecta que es necesario activar el modo de astrofotografía, aparece una leyenda que dice "Astrofotografía activada" (Astrophotography On). Ese mensaje tiene que quedarse en la pantalla hasta que presionas el disparador, pero para lograr esto será necesario utilizar un trípode, o simplemente tenerlo muy estable sobre un libro o una superficie de soporte. Si lo mueves levemente, se desactivará este modo y es necesario esperar o simplemente cambiar a otro modo y regresar.

Lo otro que hay que tener en cuenta es que dependiendo de las condiciones de luz este modo de astrofotografía puede demorar hasta más de 4 minutos tomando una foto y en gran parte por eso necesita esa estabilidad.

Asimismo, para lograr mejores resultados es necesario estar en un lugar muy oscuro y alejado, ya que si tienes fuentes de luz cercanas impactan de manera importante la manera como capturar el cielo con las estrellas.

Por estas razones, no creo que esta función sea más utilizada que el modo de retrato o el modo de noche estándar, pero es genial tenerlo porque permite obtener resultados impresionantes y te permite ser más creativo. Puedes mirar cómo usar el modo de astrofotografía del Pixel 4 y Pixel 4 XL, aquí.

Juan Garzon / CNET

HDR+ en vivo hace que el visor muestra mejor cómo tomaría la foto

El app de la cámara del Pixel 4 XL se actualiza con algunos cambios en el diseño, pero lo más importante es que ahora el visor te permite ver, en tiempo real y de mejor manera cómo quedaría la foto sin esperar al procesamiento.

Durante el tiempo que lo probé me pareció que sí mejoró frente al Pixel 3 para ofrecer una visión más real de lo que estás capturando, pero aún sigue habiendo una diferencia importante en la imagen final en comparación con lo que ves.

Controles de doble exposición

El app de la cámara del Pixel 4 también tiene otra novedad interesante: ahora, ofrece control de doble exposición para ayudarte a ser más creativo y obtener mejores resultados. Los dos controles que ofrece el app cuando seleccionas el punto que quieres capturar o enfocar son brillo y sombras para ofrecer mejores resultados que simplemente intentar ajustar esto después de tomar la foto.

Reconocimiento facial instantáneo y en cualquier ángulo

Como ya lo mencionamos antes, el Pixel 4 XL no tiene lector de huellas, ni siquiera uno integrado en la pantalla como el Galaxy S10 Plus. La propuesta de Google está enfocada en el desbloqueo mediante reconocimiento facial.

Google dice que este reconocimiento facial es muy seguro y puede ser utilizado hasta con instituciones bancarias. Para lograr esto, Google ha implementado diferente software, al igual que dos cámaras infrarrojas y un proyector de puntos, lo cual es el motivo por el que el bisel superior de la pantalla es más grande —ahí están ubicados los sensores (más el auricular, cámara frontal y Soli).

La empresa dice que "el desbloqueo facial cumple con los requisitos de seguridad como un biométrico fuerte, y puede usarse para pagos y autenticación de aplicaciones, incluidas las aplicaciones bancarias. Es resistente a los intentos de desbloqueo por otros medios, como con las máscaras".

Google también dice que el desbloqueo facial logra también este buen rendimiento gracias en gran parte al nuevo chip que viene en el Pixel 4: el Pixel Neural Core, un chip que se encarga, además, de las funciones de Motion Sense (más sobre esto abajo) y de Google Assistant.

Lo bueno es que este reconocimiento facial funciona muy bien -- es rápido, confiable y a diferencia de otros reconocimientos faciales que he probado en cualquier otro celular (incluyendo el iPhone) funciona en cualquier ángulo. Esto quiere decir que horizontal y hasta el celular al revés logra reconocer de manera efectiva el rostro.

Asimismo, no es necesario deslizar una pantalla para poder ir a la pantalla de Inicio (tienes la opción de hacerlo si quieres), sino que apenas lo vez ya puedes comenzar a utilizarlo con total normalidad. Sin embargo, existen algunas preocupaciones relacionadas a ese desbloqueo facial.

Angela Lang/CNET

Primero, es posible desbloquear el celular con los ojos cerrados o cuando estás durmiendo, pero la empresa le confirmó a CNET en Español que están trabajando en una actualización que llegará en los próximos meses para requerir tener los ojos abiertos para que funcione.

Otra preocupación es que el reconocimiento facial no es compatible en este momento con muchos apps bancarios y de hecho con ninguna institución o app de finanzas que utilizo. Un portavoz de Google dijo que la empresa está trabajando con diferentes desarrolladores para permitir que el reconocimiento facial del Pixel 4 funcione como método de autenticación y que por el momento algunos de los apps compatibles son Dashlane, Keeper, Password Safe y 1Password, entre otros.

Aunque es normal que algo nuevo no tenga tanto soporte, me hubiera gustado que con el énfasis que Google el otorgó a esto que al menos las principales instituciones financiaras, o al menos algunas de ellas, deberían funcionar con esto. Es muy posible que todo sea cuestión de tiempo, pero por ahora te tocará ingresar a muchas de tus cuentas con contraseñas, a menos de que utilices un administrador de contraseñas que sea compatible con el reconocimiento facial del Pixel 4 porque no tiene lector de huellas.

Con esto, Google demostró que su reconocimiento facial tiene gran potencial, pero si no se puede utilizar en muchos apps es una limitación muy grande.

Motion Sense (Soli): Gestos para controlar el celular sin tocarlo

Esta es la primera vez que un dispositivo integra la tecnología de Project Soli —un proyecto presentado al público hace más de cuatro años que se encarga de construir radares miniatura. Soli es la otra razón por la que el bisel superior es más grande, ya que está en medio de las cámaras y de los sensores del reconocimiento facial.

Aunque el radar integrado se llama Soli, Google llama a las funciones relacionadas con este Motion Sense. La función permite deslizar tu mano para controlar diferentes funciones del Pixel 4 XL sin tocarlo, aunque por el momento está destinado principalmente a pasar o retroceder canciones, posponer alarmas y silenciar llamadas.

Google asegura que con el tiempo espera extender el funcionamiento de Motion Sense del Pixel 4 XL para poder controlar muchas más funciones del celular.

A diferencia del LG G8 ThinQ, que ofrecía una función similar para controlar la reproducción de contenido y otras cosas en el celular sin necesidad de tocarlo, la tecnología del Pixel 4 XL funciona mucho más rápida y no es necesario colocar primero tu mano frente al celular para ser detectada para después hacer el gesto.

Algo positivo es que Motion Sense no solo funciona con Google Play Music y YouTube Music, sino también con Spotify y otras apps que usan el API de control de contenido (Media Control API).

Algo positivo de la implementación de Motion Sense en el Pixel 4 XL puede funcionar incluso cuando no estás usando el app específico, si el celular está bloqueado o si la pantalla está apagada.