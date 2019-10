El Google Pixel 4 (al igual que el Pixel 4 XL) es un celular que sobresale principalmente por sus excelentes cámaras, por ser uno de los primeros en recibir actualizaciones de Android y por tener un reconocimiento facial que funciona sin importar si sujetas el celular al revés.

Sin embargo, por su precio inicial de US$799 su almacenamiento inicial es de solo 64GB y el máximo es de 128GB (US$899) mientras que la mayoría de sus competidores Android ya ofrecen como mínimo 128GB y hasta 256GB de almacenamiento en el caso del Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Juan Garzon / CNET

Es verdad que los celulares de Apple ofrecen también un almacenamiento inicial de 64GB en el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pero si quieres un teléfono iOS, solo tienes esas opciones, mientras que en Android hay mucho de dónde elegir.

Asimismo, con los nuevos Pixel, Google ya no ofrece almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original en Google Fotos como sus predecesores, sino que ofrece exactamente lo mismo que otros celulares: almacenamiento ilimitado de "alta calidad" que comprime los archivos para ahorrar espacio, pero que también les quita un poco de calidad.

Otra gran debilidad del Pixel 4 es la duración de la batería, ya que está por debajo de lo promedio y aunque puede ofrecer todo un día laboral de uso, no es muy confiable.

En cuanto a diseño, el Pixel 4 no es tan feo como se pensaba inicialmente, pero está muy por detrás de lo que ofrecen fabricantes como Samsung y Huawei. Además, tiene un aspecto que lo hace lucir un poco más barato.

El reconocimiento facial del Pixel 4 es sin duda uno de los mejores que he probado en un teléfono. La tecnología Motion Sense es la mejor manera que he probado para controlar un celular sin necesidad de tocarlo (aunque esto se limita a unas cuantas funciones y no es perfecto) y aunque su desempeño es bueno, no es de los teléfonos más rápidos.

En general, el Pixel 4 es un muy buen celular, pero la principal razón para comprarlo son sus cámaras; la promesa de actualizarse rápidamente y la posibilidad de disfrutar funciones de Android antes de que lleguen a otros celulares. Para lo demás, puedes obtener un mejor valor con celulares como el Galaxy S10 o el OnePlus 7 Pro.

Precio y disponibilidad



El precio del Pixel 4 es de US$799 por la versión de 64GB de almacenamiento y de US$899 por la versión de 128GB de almacenamiento. Ya está disponible en preventa y estará disponible el 24 de octubre en color negro, blanco y naranja (las unidades en color naranja estarán limitadas, aunque no tenemos más detalles).

El Pixel 4 se venderá no solo a través de Google y Verizon, sino también en T-Mobile (como los Pixel 3a y Pixel 3a XL), Sprint y AT&T, en Estados Unidos.

En España, el Pixel 4 tiene un precio de 759 y 859 euros (con 64GB y 128GB de almacenamiento, respectivamente) y estará disponible en tiendas el 21 de octubre.

Pixel 4: Características y especificaciones

Pantalla: 5.7 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 90Hz

Resolución: 2,160x1,080 pixeles

Densidad de pixeles: 444ppp

Procesador: Snapdragon 855

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB (inicial) y hasta 128GB

Batería: 2,800mAh

Lector de huellas: No

Desbloqueo: Facial, patrón, PIN, contraseña

Cámaras traseras: Dos, 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7 con OIS y telefoto de 16 megapixeles con apertura de f/2.4 con OIS

Cámara frontal: 8 megapixeles (90 grados)

Carga inalámbrica: Sí

Ranura microSD: No

Conector de audífonos: No (necesitas adaptador y no está incluido en la caja)

Resistencia al agua: Sí, con la certificación IP68

Sistema de pagos móviles: Google Pay (puedes utilizar tu rostro como autenticación)

Tamaño: 147.1x68.6x8.2mm

Peso: 162 gramos

Diseño: Simple, suave en la mano y sin lector de huellas

Cuando Google reveló por primera vez parte del diseño del Pixel 4 en junio muchos nos emocionamos porque, por primera vez, un celular de Google tendría doble cámara trasera.

Más adelante, la empresa reveló que el Pixel 4 tendría reconocimiento facial y mostró incluso un diagrama de los sensores. Poco después filtraciones y rumores mostraron cómo sería el Pixel 4 en su totalidad, no solo la parte trasera, sino su parte frontal mostrando biseles más grandes que celulares como el Samsung Galaxy Note 10, el LG G8 ThinQ y el OnePlus 7 Pro, entre otros.

Es por ello que muchos estábamos decepcionados, pues parecía que Google quería competir por la corona del celular más feo del mercado. Pero no fue así y, en realidad, cuando lo ves en la vida real y lo sujetas en la mano esto cambia. No, no es el celular más feo que hemos visto y en realidad se siente bien en la mano.

Juan Garzon / CNET

Vale la pena dejar en claro que tampoco es un celular tan llamativo o bonito como el Galaxy note 10 Plus, pero su parte trasera de vidrio y marco de metal tipo mate lo hacen sentirse suave en la mano, mientras que no atrae las huellas de los dedos.

Este vidrio tipo mate es muy similar al que vimos en el Pixel 3 el año pasado (e incluso en los iPhone 11 de este año), pero en vez de cubrir tan solo una parte trasera del dispositivo la cubre en su totalidad, con excepción del módulo de las cámaras que sobresale un poco del cuerpo y tiene su propio vidrio.

Este terminado mate está presente en el Pixel 4 de color blanco o naranja, ya que el de color negro tiene una parte trasera de vidrio brillante que atrae las huellas de los dedos con gran facilidad y refleja mucho más la luz. Todos tienen un borde de metal negro tipo mate y, por lo general, se sienten muy suave en la mano. El módulo de las cámaras ubicado en la parte superior izquierda tiene un diseño cuadrado, protegido por el mismo vidrio brillante.

Google continúa con la tradición de colocar un botón de encendido de otro color, pero a diferencia de sus predecesores todos los colores y modelos de este año tienen esta característica que los hace más divertidos y les da un poco más de personalidad.

El Pixel 4 negro tienen el botón de encendido en blanco; el teléfono blanco, en naranja, y el teléfono naranja, en rosa.

Pruebas de rendimiento Google Pixel 4 3,457 10,027 77,049 Pixel 4 XL 3,025 9,959 73.111 OnePlus 7T 3,661 11,263 76,971 OnePlus 7 Pro 3,345 10.491 63,886 Galaxy S10E (Snapdragon 855) 3,520 11,088 64,705 Galaxy S10 (Snapdragon 855) 3,385 10,711 56,238 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon 855) 3,481 11,250 78,710 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 LG G8 ThinQ 3,504 11,085 66,978 Pixel 3 2,372 8,158 62,169 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Ese botón de encendido está ubicado en el borde lateral derecho del Pixel 4 y se encuentra en la parte de arriba de la barra para controlar el volumen. En el lado opuesto al botón de encendido encuentras el cajón para la tarjeta SIM (igual ofrece eSIM) y en el borde inferior hay un puerto USB-C y dos rejillas para la salida de la segunda bocina. En el borde superior tan solo está un micrófono.

En la parte frontal del Pixel 4 encuentras tan solo una cámara, el auricular, los otros sensores del reconocimiento facial. Su pantalla mide 5.7 pulgadas y tiene resolución FHD+ (la del Pixel 4 XL, por su parte, es de 6.3 pulgadas con resolución QHD+).

El bisel inferior del Google Pixel 4 es mucho más pequeño que el del Pixel 3 y eso es, en parte, porque ya no tiene doble bocina frontal. Pero no te desanimes: la doble bocina no ha desaparecido, sino que ahora la encuentras en el borde inferior del dispositivo.

El bisel superior, en cambio, es más grande y tiene un aspecto más tradicional; aún así, es más compacto que el de su predecesor. Sin embargo, en comparación con las pantallas de teléfonos como el Galaxy S10E (que integra la cámara en pequeños orificios); el OnePlus 7 Pro (que tiene un módulo mecánico para que salga la cámara aparte, solo cuando se necesita) o el LG G8X ThinQ (que tiene cejas compactas que integran la cámara), los teléfonos de Google se quedan un poco rezagados en este sentido.

El Pixel 4 no tiene lector de huellas, ya que la autenticación principal es mediante reconocimiento facial. Tampoco cuenta con una entrada tradicional para audífonos, ranura microSD y por primera vez tampoco ofrece almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original en Google Fotos, aunque sigue siendo resistente al agua con certificación IP68 y aún se puede cargar de manera inalámbrica.

Pantalla OLED con tasa de 90Hz y Ambient EQ

La pantalla de 5.7 pulgadas del Pixel 4 de Google es una de las principales novedades, ya que aunque sigue siendo OLED ahora tiene una tasa de actualización de 90Hz (en vez de 60Hz como antes) e incorpora la función Ambient EQ, que la empresa ha utilizado en Google Nest Hub Max y Google Nest Hub y que permite que la pantalla cambie de tono (no solo de brillo) para adaptarse mejor al ambiente que te rodea y hacer que tus ojos se cansen menos.

La pantalla del Pixel 4 tiene una tasa dinámica (cambia de 90Hz a 60Hz y de 60Hz a 90Hz de manera automática), lo que permite que la tasa de navegación se adapte a lo que estás haciendo. De esta manera, se logra ahorrar batería y se promete una mejor experiencia en general. En cualquier caso, puedes forzar 90Hz para todo el menú oculto de desarrolladores, aunque esto impactaría seguramente en la duración de la batería.

En el uso, esta pantalla es un gusto de usar porque ofrece gran fluidez, detalle y colores. En ocasiones siento que su pantalla debería más brillante, pero logra el suficiente brillo para poder ver con claridad lo que reproduce a plena luz solar.

Angela Lang/CNET

Rendimiento



El Google Pixel 4 llega con el procesador Snapdragon 855 que ha sido el más utilizado este año en teléfonos insignia durante todo el año. Esto es bueno porque de cierta manera garantiza que el desempeño va a ser bueno, pero ese procesador ha estado disponible desde marzo y Qualcomm ya lanzó una versión mejorada llamada Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+).

Aunque esto es un poco lamentable porque ya se está acabando el año y ya existen múltiples celulares con ese procesador Snapdragon 855 Plus, en realidad ese procesador trae mejoras principalmente para videojuegos (según Qualcomm, un 15 por ciento mejor desempeño en el procesamiento de gráficas).

En general, el Pixel 4 ofrece un buen desempeño, pues responde correctamente a mis gestos y abre los apps rápidamente. Sin embargo, el software del dispositivo me ha mostrado solo la mitad del visor de la cámara en un par de ocasiones, el disparador de la cámara se desactiva cuando tomas muchas fotos seguidas en modo de retrato y el cuadro flotante de YouTube algunas veces desaparecía. Estos problemas podrían ser corregidos a través de una actualización de software, pero vale la pena mencionarlos.

En nuestras pruebas de rendimiento, el Pixel 4 también cumplió al lograr resultados similares a otros celulares Android con ese procesador.

Duración de batería

El Pixel 4 tiene una batería de 2,800mAh que, al menos en papel, se queda corta frente a otros celulares que ya ofrecen baterías de más de 4,000mAh.

En el uso diario, el Pixel 4 ofrece una duración de batería que deja mucho que desear. Empecé a utilizar el celular cerca de las 7 de la mañana y, hacia las 5 de la tarde, ya tenía menos del 10 por ciento.

En nuestras pruebas de reproducción de video continuo, el Pixel 4 logró apenas 11 horas y 45 minutos, muy por debajo de otros celulares. Por ejemplo, el OnePlus 7 Pro logró 17 horas; el el Galaxy S10, 15 horas y 43 minutos y el Galaxy Note 10 Plus, 21 horas en la misma prueba. Incluso el Pixel 3 logró 14 horas y 40 minutos en esa misma prueba.

Prueba de duración de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Google Pixel 4 2,800mAh 11:45 Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 Galaxy Note 10 3,500mAh 18:15 Sony Xperia 1 3,330mAh 11:41 Galaxy Note 10 Plus 4,300mAh 21:00 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Huawei P30 Pro 4,2000mAh 20:20 Moto G7 Power 5,000mAh 23:10 Pixel 3 2,915mAh 14:40

En cuanto a la carga rápida, el Pixel 4 trae un cargador de carga rápida de 18 vatios. En 15 minutos el Pixel 4 se cargó de 0 a 22 por ciento y 80 por ciento en una hora, mientras que se demoró cerca de 1 hora y 50 minutos para cargarse por completo.

Cámaras: 2 traseras con astrofotografía

Google integra por primera vez dos cámaras traseras en el Pixel 4 y, en vez de mantener las dos cámaras frontales como en el Pixel 3, simplificó el proceso para colocar una sola cámara.

En la parte trasera, el Pixel 4 tiene una cámara principal de 12.2 megapixeles con apertura de f/1.7 y otra secundaria de 16 megapixeles con apertura de f/2.4, ambas con estabilización óptica de imagen. Su cámara frontal es de 8 megapixeles con campo visual de 90 grados.

Las cámaras de los nuevos Pixel siguen siendo lo más sobresaliente de estos celulares de Google, pues logran gran consistencia en toda clase de escenarios. A plena luz solar, muchos otros celulares ofrecen fotos igual de buenas, pero con objetos en movimiento el Pixel 4 logra capturar, con más frecuencia, más detalles que el Galaxy Note 10 Plus y el iPhone 11 Pro Max.

En la noche, el Pixel 4 también logra resultados sobresalientes, sobre todo gracias a su nuevo modo de astrofotografía. Las fotos de retrato ahora tienen mayor alcance de detección y un refinamiento en la detección de sujetos y el efecto del fondo borroso.

En cuanto al zoom, el Pixel 4 trae mejoras en comparación con sus predecesores, pero no llega al mismo nivel que el zoom óptico 5X que vemos en el Huawei P30 Pro, por ejemplo.

La cámara frontal también me parece que ofrece un buen resultado. En comparación con la del iPhone 11 Pro Max, me parece que la del Pixel 4 suaviza menos el rostro y captura mejor el fondo con luz para que no salga tan sobreexpuesto. Algo bueno (y malo a la vez), es que también hace que tu rostro tenga más detalle y se vea más natural, así que cualquier imperfección puede ser más visible que en un iPhone.

En video, Google no trajo grandes mejoras y, aunque la calidad no es mala, no es el mejor celular para capturar video.

Considero que la carencia más grande aquí es que no hay una lente gran angular, algo que ya se ha vuelto más común y hace de la fotografía algo más divertido. Sería interesante ver qué puede hacer Google con esa clase de lente teniendo en cuenta el buen trabajo que ha hecho con una cámara regular y ahora un telefoto.

Puedes ver algunas de fotos que he tomado con el Pixel 4 en la siguiente galería:

Telefoto: Zoom, zoom y mejores fotos retrato

Google nos dijo que tomó la decisión de integrar un telefoto como cámara secundaria porque según sus estudios las personas utilizan más el zoom que la cámara gran angular.

La nueva cámara del Pixel 4 permite hacer zoom óptico 2X (1.8X exactamente), pero el resto del zoom es híbrido.

Según Google, sin importar cuánto uses el zoom, un zoom híbrido proporcionará un mejor resultado que si solo usas el zoom digital, aunque claramente mientras más utilizas el acercamiento, la foto tendrá menor calidad. En mis pruebas me pareció que el zoom del Pixel 4 es mejor que el zoom digital (High Res Zoom) del Pixel 3, pero aún no llega al nivel que ofrece el P30 Pro de Huawei, cuyo zoom óptico es de 5X.

Algo que me pareció raro es que el Pixel 4 no ofrece atajos para pasar de la cámara principal al zoom 2X, como la mayoría de los celulares con esta característica, sino que es necesario deslizar tu dedo para lograrlo y no es tan fácil de hacerlo. Esto me ha animado menos a hacer zoom.

Por otra parte, el telefoto también ayuda a mejorar las fotos de retrato al reconocer mejor el contorno de sujetos difíciles como el cabello de las personas o el pelo de una mascota. Gracias a ese telefoto, el Pixel 4 puede hacer fotos retrato o con fondo borroso a más distancia y ahora ese fondo borroso es mejor y ofrece un poco más de naturalidad.

Night Sight con función para capturar cielos estrellados

El modo de noche o Night Mode (Visión Nocturna) que Google introdujo con el Pixel 3 sigue presente en el Pixel 4, pero mejora levemente para ofrecer más detalle y colores en situaciones de poca luz.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, la principal novedad de este modo de noche es la integración de una modalidad de "astrofotografía" que permite capturar cielos con estrellas, planetas e incluso galaxias.

En mis pruebas, el Pixel 4 logró hacer cosas increíbles en estos escenarios y aunque considero que esta función no va a ser tan usada como Night Sight o el modo retrato, es genial cuando la puedes utilizar.

Juan Garzon / CNET

Cabe aclarar que este modo de astrofotografía está integrado directamente en Night Sight y se activa automáticamente. Además, no es necesario estar apuntando al cielo para que funcione, sino que el celular lo activa automáticamente si detecta las condiciones necesarias para hacerlo.

Una vez que el Pixel 4 detecta que es necesario activar el modo de astrofotografía, aparece una leyenda que dice "Astrofotografía activada" (Astrophotography On). Ese mensaje tiene que quedarse en la pantalla hasta que presionas el disparador, pero para lograr esto será necesario utilizar un trípode, o simplemente tenerlo muy estable sobre un libro o una superficie de soporte. Si lo mueves levemente, se desactivará este modo y es necesario esperar o simplemente cambiar a otro modo y regresar.

Juan Garzon / CNET

Otra cosa a tener en cuenta es que dependiendo de las condiciones de luz, este modo de astrofotografía puede demorar hasta más de 4 minutos tomando una foto, por lo que se requiere de mucha estabilidad. Además, para lograr mejores resultados en esa modalidad es necesario estar en un lugar muy oscuro y alejado, ya que si tienes fuentes de luz cercanas impactan de manera importante la manera como capturar el cielo estrellado. Puedes mirar cómo usar el modo de astrofotografía del Pixel 4 y Pixel 4 XL, aquí.

Live HDR+: Una vista más real antes de tomar fotos

Otro cambio importante que llega en el app de la cámara del Pixel 4 es que el visor te permite ver, en tiempo real y de mejor manera, cómo quedaría una foto, evitando que el resultado final sea muy distinto a la vista inicial. Durante el tiempo que lo probé, me pareció que sí mejoró frente al Pixel 3 para ofrecer una visión más real de lo que estás capturando, pero aún sigue habiendo una diferencia importante en la imagen final en comparación con lo que ves.

Doble exposición en el app de la cámara

El app de la cámara del Pixel 4 también tiene otra novedad interesante: ahora ofrece control de doble exposición para ayudarte a ser más creativo y obtener mejores resultados. Los dos controles que ofrece el app cuando seleccionas el punto que quieres capturar o enfocar son brillo y sombras para ofrecer mejores resultados que simplemente intentar ajustar esto después de tomar la foto.

Reconocimiento facial efectivo, pero...

Los nuevos Pixel 4 no tienen lector de huellas (ni siquiera uno integrado en la pantalla como el Galaxy S10 Plus) así que Google está apostando por el desbloqueo mediante reconocimiento facial, uno que la empresa asegura es tan seguro que puede ser utilizado incluso para hacer transacciones bancarias. Para lograr esto, Google ha implementado nuevo software, al igual que dos cámaras infrarrojas y un proyector de lo cual es el motivo por el que el bisel superior de la pantalla es más grande —ahí están ubicados los sensores (más el auricular, cámara frontal y Soli).

Google dice que el desbloqueo facial logra también este buen desempeño gracias en gran parte al nuevo chip que viene en el Pixel 4: el Pixel Neural Core, un chip que se encarga, además, de las funciones de Motion Sense (más sobre esto abajo) y de Google Assistant.

Lo bueno es que este reconocimiento facial funciona muy bien; es rápido, confiable y a diferencia de otros reconocimientos faciales que he probado en otros celulares (incluyendo el iPhone) funciona desde cualquier ángulo. Es decir, no importa cómo sostengas el celular, este logrará detectar de manera efectiva tu rostro. Además, no es necesario deslizar una pantalla para poder ir a la pantalla de Inicio (tienes la opción de hacerlo si quieres), sino que apenas lo ves ya puedes comenzar a utilizarlo con normalidad.

Sin embargo, existen algunas preocupaciones relacionadas con ese desbloqueo facial. Para empezar, es posible desbloquear el celular con los ojos cerrados o cuando estás durmiendo. Le preguntamos a Google y un portavoz dijo simplemente que "el desbloqueo facial cumple con los requisitos de seguridad como un biométrico fuerte, y puede usarse para pagos y autenticación de aplicaciones, incluidas las aplicaciones bancarias. Es resistente a los intentos de desbloqueo por otros medios, como con las máscaras". Sin embargo, días después la empresa dijo que habilitará una actualización con detección de ojos en los próximos meses.

Lo cierto es que probando fotos, videos y otros aspectos similares no pude engañarlo.

Otra preocupación es que el reconocimiento facial no es compatible en este momento con muchos apps bancarios y de hecho con ninguna institución o app de finanzas que utilizo. Un portavoz de Google dijo que la empresa está trabajando con diferentes desarrolladores para permitir que el reconocimiento facial del Pixel 4 funcione como método de autenticación y que por el momento algunos de los apps compatibles son Dashlane, Keeper, Password Safe y 1Password, entre otros.

Aunque es normal que algo nuevo no tenga tanto soporte, me hubiera gustado que con el énfasis que Google el otorgó a esta función que al menos las principales instituciones financiaras funcionaran con esto desde el principio. Es posible que sea cuestión de tiempo, pero por ahora tendrás que ingresar a tus cuentas usando la contraseña de cada una de ellas, a menos de que utilices un administrador de contraseñas que sea compatible con el reconocimiento facial del Pixel 4.

Google ha demostrado que su reconocimiento facial tiene un gran potencial, pero si no se puede utilizar en muchos apps, sigue siendo una limitación importante.

Juan Garzon / CNET

Motion Sense (Soli): Controla tu celular sin tocarlo

Esta es la primera vez que Google comercializa la tecnología de Project Soli —un proyecto presentado al público hace más de cuatro años que se encarga de construir radares miniatura. Soli es la otra razón por la que el bisel superior es más grande, ya que está en medio de las cámaras y de los sensores del reconocimiento facial.

Aunque el radar integrado se llama Soli, Google llama a las funciones relacionadas con este Motion Sense. La función permite deslizar tu mano para controlar diferentes funciones del celular sin tocarlo, aunque por el momento está destinado principalmente a pasar o retroceder canciones, posponer alarmas y silenciar llamadas. Google dice que esto es apenas el comienzo y que hay más funciones por venir.

A diferencia del LG G8, que ofrecía una función similar para controlar la reproducción de contenido y otras cosas en el celular sin necesidad de tocarlo, la tecnología del Pixel 4 funciona más rápidamente y no es necesario colocar primero tu mano frente al celular para después hacer el gesto.

Motion Sense no solo funciona con Google Play Music y YouTube Music, sino también con Spotify y otras apps que usan el API de control de contenido (Media Control API). Además, Motion Sense funciona incluso cuando no estás usando el app específico, si el celular está bloqueado o si la pantalla está apagada. Cuando tienes el celular sobre una mesa, te puede percibir al acercarte a mirarlo y te muestra al menos la hora y otra información básica. Google dice que la detección de Soli es de aproximadamente un metro.

Durante el tiempo que lo probé, me pareció que esta es la mejor solución para controlar el celular sin tocarlo, especialmente cuando estás manejando o cocinando, por ejemplo. Lo malo es que, por alguna razón, no siempre parece ofrecer la misma precisión.