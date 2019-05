El celular Google Pixel 3A es una invitación a disfrutar una de las mejores cámaras que vas a encontrar en cualquier celular, pero a un precio razonable.

Juan Garzon / CNET

Con su precio de US$399, no hay un celular que logre ofrecer tan grandiosa cámara en el mercado y no es fácil encontrar un rival que ofrezca la experiencia general del Pixel 3A a ese precio.

Y es que el celular conserva muchas de las cosas que más nos gustaron de los Pixel 3 y Pixel 3 XL al tiempo que añade un conector de audífonos tradicional, elimina algunas pocas características y reduce su precio de manera considerable.

Sin embargo, el Pixel 3A e incluso su hermano, el Pixel 3A XL, se quedan atrás de varios competidores en el apartado de diseño, ya que celulares como el Moto G7 se ven y sienten más premium a pesar de costar US$100 menos.

En general, por su precio de US$399, el Pixel 3A es una excelente opción que logra un buen balance de especificaciones, experiencia y precio, al tiempo que recibes una de las mejores cámaras que vas a encontrar en un teléfono.

En comparación con el Pixel 3A XL, considero que el Pixel 3A es una mejor opción, porque tiene menos competencia y ofrece prácticamente la misma experiencia por US$80 menos.

Aún así, su desempeño se queda atrás de celulares como el Galaxy S10E o el OnePlus 6T.

Pixel 3A: Características y especificaciones

Pantalla: 5.6 pulgadas (OLED)



Resolución: 2,220x,1080 pixeles

Densidad de pixeles: 441 ppp

Sistema operativo: Android Pie



Procesador: Snapdragon 670 (2GHz + 1.7GHz) de 64 bits



RAM: 4GB



Almacenamiento: 64GB



Batería: 3,000mAh



Cámaras traseras: 12.2 megapixeles con apertura f/1.8 y estabilización de imagen óptica



Grabación de video en cámara lenta: 240fps HD, 120fps en Full HD,60fps en 4K

Cámara frontal: 8 megapixeles (regular de 84 grados con apertura de f/2.2

Otras características: Su cuerpo detecta la presión para poder activar Google Assistant, tiene función para que Google Assistant conteste tus llamadas, tiene eSIM para Project Fi.

Tamaño:151.3x70.1x8.2mm



Peso: 147 gramos

Disponibilidad y precio del Pixel 3A

El precio del Pixel 3A es de US$399 y está disponible no solo a través de la tienda de Google, sino que lo puedes encontrar en Verizon, T-Mobile, Sprint y U.S. Cellular. El Pixel 3A desbloqueado también es compatible con AT&T y posiblemente otros operadores GSM en Estados Unidos que no venden el celular directamente.

El Pixel 3A está disponible en color morado, blanco y negro, algunos de estos modelos tienen un botón de encendido de un color diferente, excepto el negro.

Pixel 3A vs. Pixel 3A XL: ¿Cuáles son las diferencias?

Más compacto: 5.6 pulgadas vs. 6 pulgadas

Mayor densidad de pixeles: 441ppp vs. 402ppp

Batería de menor capacidad: 3,000mAh vs. 3,700mAh

Más liviano: 147 gramos vs. 167 gramos

Más barato: US$399 vs. US$479

Los cambios frente al Pixel 3

Más barato: US$399 vs. US$599 (en el momento de este análisis)

Más grande: 5.6 pulgadas vs. 5.5 pulgadas

Menos potente: Procesador Snapdragon 670 vs. Snapdragon 845

Más batería: 3,000mAh vs. 2,915mAh

Tiene conector de audífonos tradicional

Una cámara frontal menos: Solo tiene una con pequeñas modificaciones (más campo visual que la principal y un apertura un poco inferior)

No es resistente al agua (solo a salpicaduras)

No se puede cargar inalámbricamente

Los biseles son más grandes, especialmente el bisel inferior

No tiene opción de almacenamiento de 128GB, solo de 64GB

No vienen con audífonos

Desde su lanzamiento se vende en más lugares

Las fotos y videos almacenadas en Google Fotos (en la nube) ya no es gratis si quieres calidad original, sino que es gratis si usas la "alta calidad", igual como ha ofrecido para toda clase de celulares Android y hasta iPhone.

Diseño: Un celular Google

Los celulares de Google no tienen los diseños más bonitos y el Pixel 3A no es la excepción.

Si bien la parte trasera se siente bien en la mano y luce relativamente atractiva, la parte frontal tiene unos biseles grandes y su sensación de plástico lo hacen quedarse atrás de celulares más baratos como el Moto G7 (que cuesta US$100 menos).

Inclusive, por alguna razón, me recuerda la sensación que ofrecían los celulares Nokia Lumia de baja gama, con una parte trasera de plástico que aparentaba ser una carcasa extraíble tradicional.

Juan Garzon / CNET

La parte trasera es prácticamente igual a la del Pixel 3 y Pixel 3 XL. Tiene esa ventana trasera que se encuentra en la parte superior para reflejar más que el resto del cuerpo. El resto del cuerpo es suave y no atrae tanto las huellas de los dedos. Allí también encuentras un lector de huellas y una sola cámara, exactamente la misma de los otros Pixel 3.

Sin embargo, esa parte trasera del Pixel 3A es de plástico y no de vidrio. Aunque la parte frontal está cubierta de vidrio y la pantalla logra ofrecer gran detalle y colores muy vibrantes, el celular se ve –y siente– inferior a otros celulares.

Inclusive, los biseles grandes del Pixel 3A no incluyen doble bocina frontal como vimos en el Pixel 2 XL y Pixel 2, sino que una bocina está en el borde inferior y el auricular funciona como la bocina secundaria. El sonido que reproduce es placentero a pesar de que no llega al nivel de los otros Pixel 3 o de celulares como el Galaxy S10 Plus.

En la parte superior, el Pixel 3A tiene un conector de audífonos tradicional, algo que no se encuentra en el modelo regular.

En el borde inferior el Pixel 3A tiene el puerto USB-C para ser cargado o conectado a otros dispositivos a través de un cable. El botón de encendido y la barra de volumen siguen presentes en el borde lateral derecho y el cajón para la tarjeta SIM (no tiene ranura para tarjeta microSD) se encuentra en el borde lateral izquierdo, a pesar de que también integra eSIM.

Algo a tener en cuenta es que el Pixel 3A no es resistente al agua y no ofrece compatibilidad con carga inalámbrica como los Pixel 3.

En general, el celular se siente bien en la mano y es muy liviano, pero Google sigue dando la impresión que se enfoca den trabajar más el trasero de los celulares que la parte frontal –la cual es la que vemos más y con la que realmente interactuamos.

Desempeño

El Pixel 3A ofrece un buen desempeño sin importar si solo navegas por la interfaz, abres múltiples apps rápidamente o juegas videojuegos.

Juan Garzon / CNET

Sin embargo, como no tiene el procesador Snapdragon 845 del Pixel 3, notamos que algunas animaciones se demoran un poco más y algunos apps necesitan de al menos un segundo más para cargar. Esto es aún más notable frente a celulares como el Galaxy S10 Plus que tiene el procesador Snapdragon 855.

Sí, es un poco más fluido que el Moto G7, pero aún se queda por debajo del OnePlus 6T e incluso del OnePlus 5T.

En general, el desempeño es agradable y confiable, pero como los teléfonos insignia de Google se han vuelto más lentos de lo normal con el tiempo, me preocupa cómo será el rendimiento del Pixel 3A a largo plazo.

Pruebas de desempeño Pixel 3A 1,615 5,181 27,172 Pixel 3A XL 1,637 5,152 27,103 Moto G7 1,228 4,537 14,732 Moto G7 Plus 1,330 4,590 19,423 Pocophone F1 2,411 8,989 64,934 Honor 8X 1,608 5,648 20,613 Xiaomi Mi A2 1,615 4,643 20,413 Honor 10 Lite 1,530 5,302 16,502 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Pixel 3 2,372 8,158 62,169 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (<span class="scribe-editor-marker" style="display: none;"></span>ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

Duración de batería

El Pixel 3A duró, sin muchos problemas, todo un día laboral de uso con una sola carga e incluso la experiencia fue mejor que la que tuve con el Pixel 3.

En nuestras pruebas de batería –que constan de la reproducción de un video 720p de manera continua y en Wi-Fi– el Pixel 3A duró 16 horas y 15 minutos. En comparación, el Pixel 3 duró 14 horas y 40 minutos, mientras que el Pixel 3A XL logró 19 horas. El OnePlus 6T logró un poco más de 17 horas y el Moto G7 un poco más de 19 horas.

Prueba de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Pixel 3A 3,000mAh 16:15 Pixel 3A XL 3,700mAh 19:00 Galaxy S10E 3,100mAh 17:26 OnePlus 6T 3,700mAh 17:10 Moto G7 3,000mAh 19:02 Xiaomi MI A2 3,010mAh 15:25 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 Pixel 3 2,915mAh 14:40 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39

Pixel 3A: Cámaras para admirar

El Pixel 3A tiene exactamente la misma cámara del Pixel 3 y Pixel 3 XL, así que es normal esperar una de las mejores cámaras en el mercado.

Juan Garzon/CNET

En mis pruebas, el Pixel 3A cumplió con lo esperado al capturar fotos de manera muy rápida, sin casi salir borrosas a pesar de capturar objetos con un poco de movimiento y con gran detalle y buenos colores.

El Pixel 3A integra incluso el modo Night Sight, que permite obtener fotos sorprendentes en situaciones con poca luz. La única diferencia que noté es que para tomar fotos con fondo borroso (en modo de retrato) el visor está mucho más cerca que lo que ofrecen los otros Pixel 3, haciendo que con frecuencia sea necesario moverme unos pasos más atrás que de costumbre para tomar fotos.

En ocasiones, me pareció que esto hace que el fondo borroso sea menos natural que con el Pixel 3 o con otros celulares como el Galaxy S10 Plus, porque se divide mucho más el fondo que el sujeto.

Una de las novedades de las cámaras es el modo de lapso de tiempo, el cual también llega a través de una actualización a los otros Pixel.

La función permite grabar video en diferentes intervalos (por ejemplo, condensando 50 segundos de grabación en 10 segundos de reproducción). Me gustó mucho que hay una indicación clara de esos intervalos que estás grabando y tienes la posibilidad de modificar la duración.

En general, los videos tuvieron una buena estabilización, buen detalle y colores adecuados.

Funciones de las cámaras:

Fotos regulares

Retrato: Fotos con fondo borroso

Panorama

Video

Night Sight: Visión nocturna para tomar mejores fotos en situaciones con poca luz

Photo Sphere: Capturar fotos en 180 o hasta 360 grados.

Photobooth: Captura automáticamente fotos cuando detecta que sonríes, o hasta cuando detecta que dos personas se están besando.

Cámara lenta

Lapso de tiempo

Playground: Efectos de realidad aumentada

Google Lens: Identificaciones de lugares e imágenes con la inteligentes de Google

Top Shot: La inteligencia artificial de Google escoge la que considera que fue la mejor foto

Super Res Zoom: La inteligencia artificial intenta mejorar las fotos con zoom digital

Android Pie y Google Maps AR

El Pixel 3A ejecuta Android Pie con la misma interfaz que vemos en los Pixel anteriores, pero Google promete que este será uno de los primeros celulares que se actualizaran a Android Q en el tercer trimestre de este año.