Lo bueno El Pixel 3 XL tiene una única y excelente cámara trasera; es resistente al agua; se puede cargar de manera inalámbrica; ofrece un buen desempeño y Google Assistant puede contestar llamadas por ti. Además, su doble cámara frontal es muy útil y recibes almacenamiento ilimitado gratis de la calidad original de las fotos y videos que hagas con el celular.

Lo malo La ceja o 'notch' del Pixel 3 XL es más grande que la de otros; no tiene ranura para tarjeta microSD ni entrada para audífonos. La útil función de Google Assistant para contestar llamadas no funciona en español, al menos no todavía.

Conclusión El Google Pixel 3 XL no es uno de los teléfonos más bonitos en el mercado, pero gracias a su excelente cámara, la promesa de recibir actualizaciones de Android rápidamente y su buen desempeño, le permiten sobresalir y ser uno de los mejores celulares en el mercado.