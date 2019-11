La Google Nest Hub Max lleva las pantallas inteligentes a otro nivel y es el primer dispositivo que llega bajo la nueva marca de domótica o smart home de la gigante de Internet llamada simplemente Google Nest.

Cámara de seguridad al estilo Nest Cam que también te mantiene enfocado en llamadas cuando te mueves

Ofrece información personalizada según la persona que la mira

Ofrece buena calidad de sonido Lo que no nos gusta No tiene compuerta para bloquear físicamente la cámara

No puedes activar la cámara con cuenta de Nest (solo de Google)

Podría sacarle más provecho a la pantalla ofreciendo más contenido

Videollamadas solo funcionan con Google Duo

Sin compatibilidad con Netflix ni Amazon Prime Video

A primera vista, la Google Nest Hub Max es simplemente una versión grande de la Google Home Hub (ahora llamada Google Nest Hub) que ofrece una pantalla con marcos blancos muy tradicionales (no tan pequeños) que parece estar flotando, mientras que la parte trasera y el soporte están cubiertos con una tela que ja hacen ver más elegante.

Sin embargo, la Google Nest Hub Max tiene una cámara que funciona prácticamente como una Nest Cam tradicional y tiene mejor calidad de sonido.

Además, gracias a esa cámara, la empresa ofrece diferentes trucos que la hacen más funcional, como la posibilidad de controlar la reproducción al solo subir la mano, recibir notificaciones cuando te ha identificado con reconocimiento facial y su cámara tiene la capacidad de hacer seguimiento para mantener a las personas siempre visibles en una videollamada, similar a lo que ha ofrecido Facebook Portal.

Juan Garzon / CNET

Aún así, sigues encontrando las mismas funciones y características importantes de Google Home Hub, como Ambient IQ para que automáticamente ajuste el brillo y tonos de colores al ambiente, toda la inteligencia de Google Assistant para contestarte por voz y visualmente toda clase de preguntas, como un portarretratos digital que se sincroniza con Google Photos, un televisor para ver contenido de YouTube (YouTube, YouTube TV, Hulu, Google Play Movies & TV, HBO Go/Now, Vimeo y SlingTV, entre otros), asistente de cocina (con recetas) y con la posibilidad de controlar diferentes dispositivos de la casa inteligente.

En general, la Nest Hub Max es una excelente pantalla inteligente que ofrece las mismas grandiosas cosas de la Google Home Hub (conocida ahora como Nest Hub), pero en un tamaño más grande y con más funciones.

A pesar de esto, integrar una cámara con reconocimiento facial puede ser preocupante para muchos usuarios porque son más datos para Google.

Más grande y con mejor sonido

Google Nest Hub Max tiene una pantalla de 10 pulgadas en vez de 7 pulgadas como su hermana pequeña, la Home Hub.

El diseño del hardware es prácticamente el mismo de la Home Hub, con excepción de su cámara frontal. Esto significa que de cierta manera parece una tableta elevada y pegada en un soporte de tela. La pantalla es totalmente táctil y en la parte trasera se encuentra una barra para controlar el volumen y un deslizador para desactivar el micrófono, al igual que la cámara.

Derek Poore/CNET

Lo malo es que a diferencia de la Lenovo Smart Display y hasta Facebook Portal, la Google Nest Hub Max no cuenta con una manera de bloquear físicamente la cámara. Por simple que parezca esto, este pequeño detalle hace sentirlo más inseguro por preocupaciones de privacidad.

Google promete que con el deslizador la cámara se desactiva y que nunca espía en nosotros, pero la mayor tranquilidad que podemos obtener en esta clase de dispositivos es con una compuerta física que bloquee la cámara.

Por otra parte, la Google Nest Hub Max tiene dos bocinas frontales que están acompañadas de un woofer para ofrecer mejor calidad de sonido.

La Google Hub Max tiene sin duda una mejor calidad de sonido que la versión pequeña, pero no te dejes engañar por el nombre "Max" porque esto no significa que ofrezca la misma calidad de sonido de la Google Home Max.

Juan Garzon / CNET

Cámara de seguridad Nest Cam con limitaciones

La Google Nest Hub Max tiene una cámara (frontal) de 127 grados que cumple con funciones similares a la cámara que tiene la Lenovo Smart Display, lo cual significa que funciona sobre todo para realizar videollamadas mediante Google Duo.

Sin embargo, la Hub Max también puede funcionar como cámara de seguridad para enviarte alertas cuando detecta movimiento (igual que otras cámaras de Nest). Inclusive, puedes suscribirte a Nest Aware para obtener almacenamiento en la nube y ver clips después de ser grabados.

No obstante, Google Nest Hub Max no reemplaza por completo a una Nest Cam porque, por ejemplo, no tiene visión nocturna y tampoco puedes ajustar el ángulo visual de la cámara, así que tiene limitaciones importantes si la comparas con una Nest Cam regular.

Asimismo, es necesario configurar la cámara por si sola después de configurar la Google Nest Hub Max y no se puede configurar con tu cuenta de Nest, sino estás obligado a utilizar tu cuenta de Google. Esto puede ser problemático porque si aún no has migrado tu cuenta de Nest a Google, no podrás utilizar esta cámara.

Aunque suena simple la migración de tu cuenta de Nest a Google, debes estar consciente que una vez haces la migración, perderás la conexión con servicios de terceros (Works with Nest) que incrementan la función que obtienes con algunos de esos servicios y aunque ya hay desarrolladores trabajando en brindar esa conexión de Works with Nest a Works with Google Assistant, son pocos los que ya tienen hecha esa nueva conexión.

Además, Google Nest Hub Max trae algunos truquitos adicionales como es el reconocimiento facial, el seguimiento de personas en videollamadas y la posibilidad de controlar con gestos la reproducción.

Angela Lang/CNET

Alertas personalizadas útiles: reconocimiento facial

Cuando llegas a casa o simplemente al cuarto donde se encuentra Google Nest Hub Max y la miras, el dispositivo te mostrará automáticamente algunas alertas personalizadas pendientes que tenías, como una llamada, un mensaje, información de tráfico y noticias.

En la pantalla, Hub Max te indicará a través de un icono superior derecho con tu foto que te ha reconocido para ofrecerte esas alertas personalizadas.

Aunque esta función suena un poco simple, en la mañana me parece muy útil porque funciona como una clase de rutina automática que se reproduce de manera automática cuando estás enfrente de la pantalla.

Seguimiento del sujeto en videollamada, al estilo Facebook Portal

Las pantallas inteligentes de la red social, Facebook Portal, no han generado tanto interés como se esperaba, Sin embargo, la función para hacer seguimiento de personas en videollamadas ha sido el aspecto que más ha llamado la atención.

Ahora, esa característica no está reservada para el Portal. La Google Nest Hub Max integra una función que hace prácticamente lo mismo.

En videollamadas, Hub Max tiene la capacidad de mover el enfoque de la cámara a las personas que están frente a ella e inclusive puede hacer zoom si la persona está muy lejos.

Juan Garzon / CNET

Esto es algo muy útil, pero por el momento solo funciona con Google Duo mientras que Facebook Portal funciona con Messenger y Whatsapp que son mucho más populares.

Asimismo, la tecnología que emplean las dos empresas es diferente, ya que Facebook le da prioridad al hardware, mientras que Google le da prioridad al software en su funcionamiento.

Durante mis pruebas, creo que la implementación de Google es muy buena porque incluso reacciona o ajusta el enfoque un poco más rápido que Facebook Portal. Así, es más fácil moverse en una habitación mientras que Google Nest Hub Max te mantiene enfocado con mayor frecuencia.

Angela Lang/CNET

Controla con gestos la reproducción de contenido

Al estilo LG G8 ThinQ y de cierta manera hasta el Pixel 4, Google Nest Hub Max permite controlar la reproducción de contenido sin tocar su pantalla, a través de solo gestos en el aire.

Sin embargo, la función de Hub Max es menos avanzada, ya que necesitas mirar al dispositivo y subir la mano para pausar o reproducir contenido -- esto es todo lo que puedes hacer por el momento.

A pesar de esto, si escuchas mucha música utilizando una pantalla inteligente o una bocina inteligente, considero que esto te ayudará mucho porque funciona bien y es útil --especialmente si tienes la pantalla inteligente en la cocina.

Dicho esto, me pareció que la distancia fue un poco limitada, pero sí logra detectarte a un par de metros de distancia.

Precio Google Nest Hub Max

La Google Nest Hub Max está un precio de US$229 en color negro y gris.

Google Nest Hub Max: Características

Pantalla: 10 pulgadas

Resolución: 1,280x800 pixeles

Cámara: 6.5 megapixeles (campo visual de 127 grados)

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 5.0, compatibilidad de Google Cast (Chromecast) y compatibilidad del protocolo Thread (802.15.4 de 2.4GHz)

Conexión: Adaptador de 30 vatios

Sonido: Dos bocinas de 18mm de 10 vatios y un subwoofer de 75mm de 30 vatios

Otras características: Integración de Google Assistant, micrófonos de largo alcance, sensores de ultrasonido, tecnología de identificación de voz, sensor de luz Ambient EQ

Controles: Pantalla táctil, barra de volumen y deslizador para desactivar micrófonos y cámara

Conclusión

Google Nest Hub Max es una pantalla inteligente, una bocina inteligente y una cámara inteligente en un solo dispositivo.

De cierta manera, Google Nest Hub Max es simplemente una versión más grande que Google Nest Hub (conocido anteriormente como Google Home Hub) que trae todas sus funciones, pero que además añade nuevas funciones que son útiles.

Además, considero que esta pantalla inteligente tiene un precio razonable para todo lo que ofrece, pero algunas de esas novedades también pueden incrementar la preocupación de los usuarios. Por ejemplo, al integrar una cámara que además no se puede bloquear físicamente a través de una compuerta y tiene reconocimiento facial.

Google promete ofrecer gran seguridad y control de los datos que utiliza para que todo esto funcione de manera correcta, pero es algo que los usuarios también deben ahora tener en cuenta.

Considero que Google Nest Hub es un dispositivo que más usuarios podrán disfrutar porque ofrece prácticamente las mismas funciones principales a un menor precio y sin necesidad de preocuparte por una cámara, pero si quieres una pantalla grande que integra una cámara de seguridad, la Nest Hub Max es la correcta para ti.

