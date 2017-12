La Google Home Max no es la primera bocina inteligente que ofrece la mejor calidad de audio, pero sí suena mejor que cualquiera de las que he probado. Y, considerando que cuesta el doble que mi bocina favorita, la Sonos One (US$199.00 en Amazon.com), no esperaría menos.

Al igual que la Google Home más económica (US$79.00, en Dell Home) o la Home Mini (US$49.00, en Dell Home), Max es compatible con Google Assistant, el asistente digital operado por voz creado por el gran consorcio global de búsquedas. Simplemente tienes que decir "Oye, Google", en voz alta y la magia se hace realidad. Max escucha muy bien, incluso cuando tienes tu música a todo volumen. Aún así, si eres de los que les gusta escuchar música de fondo o si crees que el Home o el Amazon Echo (US$175.00, en Overstock.com) suenan "bien", entonces la Max no es para ti. Esta es una bocina diseñada, desde sus fundamentos, para las personas que demandan un gran calidad de audio.

La verdadera competencia de la Max pueden ser bocinas de alta gama como la Sonos Play:5 o la Bose SoundTouch 30. De hecho, durante las pruebas comparativas que hice, la gran bocina de Google superó a la Bose fácilmente e igualó a la Sonos en muchas áreas, como en el poderoso y espacioso sonido que llena toda la sala. Pero para ser honesto ––sólo un poquito––, aún prefiero a la Sonos, pues suena menos estridente con algunos estilos de música, aunque ambas son excelentes en esta categoría de bocinas y les doy la misma calificación en términos calidad de audio.

Sarah Tew/CNET

Es probable que los audiófilos de corazón prefieran ignorar una bocina como la Max e inviertan en un sistema estéreo real, que les dará mejor dinámica y calidad. Y claro, ellos podrían adquirir dos bocinas Max y empatarlas, pero el precio sería muy alto y en nuestras pruebas no brindó una mejor experiencia. En cambio, si conectas dos bocinas Sonos One se coordinan muy bien y cuestan lo mismo que una bocina Max. Además, el próximo año Sonos también será compatible con Google Assistant (hoy sólo es compatible con Alexa). Si yo tuviera que elegir entre una bocina Max o un par de Sonos Ones en modo estéreo, definitivamente elegiría el duo Sonos por el gran sonido mejorado que brindan.

Por sí sola, la bocina inteligente Google Home Max es excelente, especialmente si ya invertiste en el sistema de hogar inteligente de Google y deseas tener una configuración multihabitaciones, tal vez con una o dos Home, una conexión Chromecast Audio o una bocina JBL Playlist (US$149.95, en B&H Photo-Video). Pero una Sonos One (o dos) sería una mejor opción para la mayoría de las personas que desean un sonido inteligente de alta calidad.

Google Home Max está disponible en Estados Unidos por US$399.

Vestida para trabajar, pero lista para armar la fiesta

Chris Monroe/CNET

De acuerdo con la estética minimalista de los productos como Google Home Mini y el Daydream View (US$70.00 en Amazon.com), la bocina Google Home Max demuestra que la textura de sarga es el 'nuevo negro'. Todo el frente del dispositivo está cubierto por esta tela (en colores gris claro o carbón) mientras que la parte posterior es de plástico liso y mate.

¡Sorpresa! La bocina Max es grande. De hecho hace ver enana a la Google Home y es casi del mismo tamaño que la Sonos Play:5, con 33 cms. de ancho, por 19 cms. de alto y 15 cms. de profundidad. Es pesada y se nota en la báscula con 5.3 kilos, aunque se notará más si la levantas verticalmente para pesar un par de bocinas. Me encanta la base de silicona magnética que mantiene fija a la bocina, ya sea en posición horizontal o vertical.

Otras características incluyen:

Seis micrófonos para el control de voz a larga distancia



Dos woofers de voz dual de alta incursión de 11.43 cms



Dos tweeters personalizados de 1.8 cms



Entrada USB-C



Entrada auxiliar de 3.5 mm



Chris Monroe/CNET

La parte superior de la bocina tiene controles táctiles. Sólo debes deslizar tu dedo hacia la izquierda o la derecha para controlar el volumen o hacer un ligero toque para pausar o reproducir. Parece que Google ha mejorado la sensibilidad de los controles táctiles después de los problemas que enfrentó con la Home Mini. Y, si bien al probarla tuve resultados mixtos con el ajuste del volumen, para reproducir/pausar me funcionó muy bien.

Sí, Max se conecta vía Bluetooth y el propio Chromecast de Google, pero la verdadera razón por la que este producto destaca entre el resto es por su asistente de voz incorporado. En lo que respecta a la funcionalidad, es casi igual al Google Home, pero suena mejor. Además de su capacidad para emparejar dos bocinas Max en modo estéreo, casi todo lo demás es idéntico ––no hay ninguna función adicional para el hogar inteligente, como lo que ofrece la nueva Echo Plus de Amazon, por ejemplo. Puedes hablar con la bocina, controlar tu iluminación, reproducir música de Spotify o alguna de las muchas otras cosas que haces con Google Home.