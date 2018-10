Google Home Hub es la pantalla inteligente (o smart display) de la empresa que es muy compacta, que llega para complementar a la Lenovo Smart Display (desde US$179) y otros dispositivos similares, ofreciendo novedades que llegarán a las otras pantallas inteligentes y en un tamaño que le permite ser apta para casi cualquier parte de tu casa.

Juan Garzon / CNET

Precio y disponibilidad

La Google Home Hub está disponible en color coral, menta (verde), gris y negro con un precio de US$149.

Google Home Hub (smart display): Características y especificaciones

Pantalla: 7 pulgadas (LCD) táctil

Botones/deslizadores: Silenciar micrófono, bloquear cámara y de volumen

Energía: Electricidad transmitida por un enchufe, no funciona a través de batería

Bluetooth: 5

Dimensiones: 178.5x118x67.3mm

Sonido en múltiples habitaciones: Sí, con otros dispositivos de pantallas inteligentes o bocinas inteligentes con Google Assistant

Micrófono: 2

Bocina: 80 dB SPL @ 1KHz, @ 1m

Wi-Fi: 802.11ac (2.4 y 5GHz)

Bluetooth: 5.0

Energía: Necesita estar conectada a un enchufe a través de su adaptador de 15 vatios.

Diseño: Pantalla pequeña, sonido pequeño

Google Home Hub es un dispositivo que es más pequeño de lo que uno se imaginaría y de cierta manera parece ser simplemente una tableta que se pegó a una Google Home Mini o un dispositivo similar con tela.

La parte frontal es blanca (sin importar el color que escojas en la parte trasera) y no tiene los biseles más pequeños que hemos visto. Además, allí se pueden ver con facilidad los dos micrófonos que integra y el sensor de luz y ambiente que permite que la función Ambient EQ cumpla con su propósito: ajustar el brillo y la iluminación a las condiciones actuales.

Esta pantalla parece flotar un poco, gracias a que la parte trasera la mantiene elevada y se ve relativamente bien.

La pantalla responde correctamente a mis gestos y es legible en la mayoría de condiciones que se pueden experimentar en una casa, tan solo me gustaría que con tu voz pudieras controlar mejor la navegación por pantallas o pares de una función especifica.

La parte trasera de tela es lo más atractivo de la Google Home Hub, ya que le da mucho más estilo y alegra un poco lo que podría ser un dispositivo aburrido. Toda la parte trasera de esta smart display de Google no es sólo tela, ya que la pantalla también conserva parte del cuerpo tradicional de una tableta para ofrecer los botones para controlar el volumen y para silenciar (mute, en inglés) el micrófono.

James Martin/CNET

En la parte trasera, la Google Home Hub también tiene silicona que le permite mantenerse en su lugar sin deslizarse de mesas.

En cuanto al sonido, la Google Home Hub no ofrece grandes cosas y es una de las pantallas inteligentes que ofrece la peor calidad de sonido. Sin embargo, considero que su calidad de sonido es superior a lo que ofrece la Google Home Mini y un poco por debajo de lo que ofrece Google Home.

En general, Google Home Hub dispositivo compacto y colorido que funciona bien y cumple con su función.

Un portarretratos digital inteligente

Al igual que la Lenovo Smart Display, Google Home Hub funciona como un portarretrato digital que te muestra las fotos o álbumes que tienes almacenados en Google Fotos.

Gracias a esto, las fotos se pueden actualizar de manera automática para que no siempre sean las mismas, a menos que así quieras.

Además, con esta pantalla inteligente Google lanzó la función llamada Live Albums, la cual permite establecer un álbum dinámico que se actualiza por sí solo cuando le tomas una foto a una persona, mascota o lugares. Esta función ya está llegando a la Lenovo Smart Display y pronto llegará a otras pantallas inteligentes como la JBL Link y LG WK9 ThinQ View.

Esta función identifica con mucha precisión a las personas (y supuestamente a las mascotas), pero aunque Google asegura que su inteligencia artificial selecciona las mejores fotos de ellas, en muchas ocasiones me mostró fotos borrosas y por eso terminé desactivando esta función.

La principal diferencia y beneficio que tiene la Google Home Hub en comparación con las otras pantallas inteligentes, o bocinas inteligentes con pantalla, es que integra la función Ambient EQ.

Ambient EQ analiza a través de sensores la luz y el entorno para adaptar el brillo y tonalidad de la pantalla y así ofrecer una mejor experiencia. Inclusive, esto funciona tan bien que muchas veces las fotos parecen que fueran impresas.

Las otras pantallas inteligentes tienen sensores de luz que adaptan el brillo de la pantalla al entorno, pero Google Home Hub da un paso más al ajustar también la tonalidad y hacer que la experiencia sea mejor.

Por ejemplo, gracias a esto la pantalla parece verse mejor en toda clase de condiciones y esta es la razón, junto con su tamaño, para estar en tu habitación.

Juan Garzón / CNET

Considero que su pantalla táctil de 7 pulgadas es un tanto pequeña para ofrecer la mejor experiencia en la en la cocina y allí es donde la Lenovo Smart Display vence a la Google Home Hub. Si piensas usar a Google Assistant para que te ayude a cocinar o a mostrarte mucha información en la pantalla, la Home Hub no es la ideal, ya que con frecuencia me vi con la necesidad de acercarme más de lo normal a la pantalla para poder ver con detalle lo que me estaba mostrando.

Sin embargo, el ajuste de tonalidad le permite a Google Home Hub adaptarse mejor a tu cuarto para que no te moleste por la noche y que de día esté presente para asistirte. Su tamaño le permite caber en toda clase de mesas de noche.

Es cierto que la Amazon Echo Spot es otra buena opción para estar allí, pero esa tiene una cámara (algo que no tiene la Google Home Hub y que no todos queremos en nuestro cuarto), su pantalla es demasiado pequeña para que sea tan útil como la de la smart display de Google y no tiene una integración tan profunda a servicios tan buenos como los que ofrece Google. Además, pantalla de la Echo Show no tiene la capacidad de adaptarse tan bien como la de la Google Home Hub.

En realidad, Google Home Hub me ha llevado a emocionarme más por ver mis fotos, pero si no quieres ver tus fotos, el dispositivo también ofrece la posibilidad de utilizar imágenes genéricas de paisajes o arte.

Google Home Hub también puede colocar la hora en toda la pantalla y no molesta para nada en la noche cuando estoy durmiendo. Sin embargo, en ocasiones me gustaría que brillara un poquito más para poder ver la hora, ya que con el Ambient EQ activado (sí se puede desactivar) la iluminación es tan tenue que es difícil de ver.

Algo interesante es que Google Home Hub también incluye Digital Wellbeing o Bienestar Digital como lo que ofrece Android Pie en el Pixel 3 y Pixel 3 XL. Además, tiene controles parentales.

El Asistente de Google en tu casa

Google Assistant es el corazón de la Google Home Hub, para que este se emplee como una bocina inteligente tipo Google Home Mini, pero con una pantalla que ofrece más detalles y que te permite comunicarte con el asistente no solo a través de tu voz, sino también de tus manos.

Son muchas las cosas que Google Assistant o el asistente de Google puede hacer en esta smart display y a continuación nombro algunas de las funciones.

Funciones de Google Home Hub

Contesta preguntas que le haces con voz.

Te permite controlar dispositivos de la casa inteligente y ofrece una guía visual del estado del dispositivo y opciones para controlarlos.

Puedes obtener direcciones desde la Google Home Hub en tu celular Android o iPhone (si tienes el app de Google Assistant en iOS) de manera automática.

Tiene una ventana siempre disponible para permitirte controlar o saber el estado de tus dispositivos del hogar inteligente (Home View).

Te ofrece recetas de cocina con ingredientes e instrucciones paso a paso; te guía con voz y texto.

Puedes realizar compras a través de Google Express.

Puedes buscar restaurantes y te puede enviar la información a tu celular.

Tiene protector de pantalla en el que puedes colocar imágenes predeterminadas o también tus fotos de Google Fotos (se sincroniza automáticamente).

Tiene pantalla siempre encendida donde al menos te muestra la hora.

Permite hacer llamadas gratis en Estados Unidos y Canadá.

Puedes hacer videollamadas a personas que usan Google Duo, aunque no te van a poder ver.

Reproduce música (como Google Play Music y Spotify), noticias y videos (YouTube).

La pantalla principal te muestra el clima, al igual que otra información relacionada como tu calendario o videos de tu interés.

Programar alarmas y cuentas regresivas.

Crear listas de compra.

Jugar diferentes juegos.

Puedes realizar búsquedas con tu voz, como contenido que has capturado y almacenado en Google Fotos.

Puedes crear rutinas de Google Assistant para que hace más de una acción con un comando de voz o un toque en la pantalla.

Puedes utilizarlo para comunicar mensajes a través de otras Smart Display o Google Home en tu casa.

La cámara tiene función de privacidad que la bloquea para que no siempre pueda ver qué está enfrente de ella (con un mecanismo físico).

El micrófono también se puede silenciar a través de un botón.

Te permite recibir alertas de cuando alguien timbra en un timbre inteligente Nest Hello.

Algo extraño es que Google no implementó a Android Things como el sistema operativo de Home Hub. En realidad Google Home Hub tiene un sistema operativo basado en Cast, el mismo que encuentras en Chromecast.