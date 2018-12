Cinco años. Eso es lo que le tomó a Santa Monica Studio y Sony hacer una nueva entrega mitológica de su franquicia God of War después de God of War: Ascension en 2013. La espera ha sido dura y ha sido larga, pero por fin tenemos una entrega que es digna y apta para saciar todas esas ansias.

El nuevo juego, una gloriosa exclusiva más de PlayStation, llegó a la consola el 20 de abril, pero en CNET en Español hemos podido pasar varios días jugando el esperadísimo juego en una PS4 Pro antes de su lanzamiento. Las sesiones han sido largas, de noches de desvelo y llenas de sudor en las manos por la desesperación, pero han sido gratificantes.

Debo ser sincero y decir que actualmente la industria me tiene un poco cansado con la misma tendencia de videojuegos. Entre FarCry 5 que es mejor jugarlo en línea, o Fortnite y PUBG que son forzosamente en línea, era un buen momento para que llegara una saga que se disfruta en el calor y soledad de la sala donde sólo existe el jugador frente al televisor.

La nueva entrega de God of War es exactamente eso. Un título que te hará pasar horas (más de 40 horas de juego, eso seguro) de entretenimiento y jugando a Kratos, uno de los personajes más conocidos en la era moderna de los videojuegos.

The Game Awards 2018

La gala de premiación The Game Awards coronó a God of War, un juego desarrollado por Santa Mónica Studios en exclusiva para la PlayStation 4, como el mejor juego de 2018, un premio que arrebató de otros contendientes como Red Dead Redemption 2 y Fortnite.

God of War también ganó el premio de mejor juego de aventura y mejor dirección. Puedes ver el resto de ganadores y los anuncios durante The Game Awards 2018 en este enlace.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

La edad nos pasa factura a todos. Incluso a los semidioses como Kratos que dejó atrás el cuerpo esbelto y los músculos marcados. Kratos luce con barba que le agrega bastantes años a su cuerpo agrietado que se puede notar con los magníficos gráficos.

El envejecido cuerpo de Kratos no es la única novedad para nuestro semidios. Atrás ha quedado la época en que combatimos con las Espadas del Exilio y ahora peleamos con el Hacha de Leviatán, una poderosa arma que se irá mejorando a lo largo del juego — y que tiene un especial significado para Kratos.

Creo que me gusta más combatir con las Espadas del Exilio, porque por la edad de Kratos y que tiene que usar el hacha con las dos manos, el movimiento se siente un poco lento y pesado. Pero no me entiendan mal, usar el hacha es fantástico porque se puede aventar a los enemigos a larga distancia, y con sólo apretar un botón el hacha vuelve a la mano de Kratos — muy al estilo de Thor.

La historia también es nueva en esta entrega. En el pasado ha quedado la mitología griega —base de todas las entregas pasadas— para dar paso a la mitología nórdica que gobierna en este God of War con una mezcolanza con enanos, gigantes, brujas y elfos.

El modo de juego también ha cambiado. Ahora ya no tenemos la cámara fija encima de Kratos (en tercera persona) sino que parece una cámara que se puede mover. Está ubicada en tercera persona pero a nivel del hombro. Esto, junto con la nueva ambientación en la mitología nórdica, no será un cambio notable para los nuevos jugadores. Pero para los experimentados en Kratos y sus aventuras, estos cambios son bienvenidos.

Por último, el cambio más importante: Kratos no viaja solo.

La historia y modo de juego

Sin caer en los spoilers, Kratos tiene como misión liderar a su hijo Atreus a la cima de una montaña en una misión que se les ha impuesto. A lo largo del camino, el pequeño Atreus armado con un arco que al igual que el hacha de su padre se puede mejorar, irá madurando su forma de percibir el mundo que los rodea, entenderá el pasado de su padre y aprenderá de las enseñanzas que Kratos le irá dando en temas de la vida y de la guerra.

Durante todo el camino la relación padre e hijo se irá fortaleciendo al mismo tiempo que nosotros aprendemos a controlar a Kratos, mejorar sus armas y las de Atreus e ir encontrado camino en un juego que es de modo historia pero que también te permite tomar ciertos desvíos para expandir la duración del juego. Es muy importante tomar este juego con pausas y sin prisas, ya que puedes encontrar una caja, una vasija o un cofre que esconde tesoros en su interior que te ayudarán a mejorar tus armas y armadura — todo sirve.

La historia es muy bella, muy entretenida y el equipo de Santa Monica Studios se tomó el tiempo suficiente (cinco años, qué más) para hacerla visualmente colorida y completa. Los gráficos son una verdadera maravilla con un realismo que me encanta ver cada vez más en la industria porque agrega mayor realismo. Se juega y se siente como si se tratara de una película o una leyenda nórdica muy, muy sangrienta.

Impresiones

God of War es un juego increíble que llevaba muchísimos años esperando y ha valido cada segundo de la angustiosa antelación por la entrega.

El juego se disfruta en todo momento. En ningún momento me ha parecido complicado (estoy en la dificultad 3 de 5) y tampoco aburrido, aunque de vez en cuando entra la desesperación por no encontrar los objetos necesarios para avanzar, eso es parte de estos juegos. El ligero tinte de mundo abierto también me ha gustado para agregarle variaciones con las desviaciones que se pueden tomar para extender la duración del juego.

Kratos es un personaje que, a pesar de estar en su octava entrega, no se siente repetitivo, que sigue siendo uno de mis personajes favoritos y que Santa Mónica Studios ha sabido revolucionar para hacerlo sentir fresco. Es como un juego completamente nuevo que no cae en las exageraciones.

La nueva historia me parece fantástica, la relación entre Kratos y Atreus le da una sensación de buen rollo y el jugador será testigo de una complicada relación padre e hijo pero que va mejorando con el tiempo. La historia, la acción, el desarrollo de los sucesos a lo largo de mundos coloridos y los increíbles enemigos está acompañado de gráficos que deleitan en escenarios como oscuras y tenebrosas cuevas, minas abandonadas, montañas congeladas y paisajes sacados de la película Avatar.

A falta de conocer el final del título y que algo muy malo pase pudiendo arruinar la experiencia de juego, God of War tiene todo y no le falta nada como para estar entre los contendientes a juego del año. Es un título que me parece tan completo hasta ahora, que tiene la aspiración de ser una versión madura y sangrienta de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Y ya sabemos lo aclamado que fue el juego de Nintendo.