Glion Dolly: una patineta eléctrica plegable que se desliza como una maleta

Un carro se queda atorado en el tráfico. Autobuses y trenes no te llevan hasta el punto final de tu viaje. Caminar toma tiempo, y las bicicletas ocupan mucho espacio. Ante este dilema, ¿qué otra opción podrías probar? He encontrado algo que te puede llevar del punto A al B en un pispás: un patinete eléctrico que puede resultar muy cumplidor.

He estado probando patinetes eléctricos plegables por más de un año, y el Glion Dolly no está mal. Es el mejor para la gente que usa primordialmente el transporte público y que antes de llegar a su destino final aún tiene que recorrer una milla de pavimento liso y recto.

Esta patineta, que cuesta US$850, puede sentirse un poco corriente y tosca al manejarla, pero viene con dos características que no puedes conseguir en ningún otro modelo: una jaladera que te ayuda a llevarla como si fuera una maleta con ruedas, y la habilidad para sostenerse verticalmente por sí misma. La puedes comprar directamente en el sitio web de Glion si haces clic aquí.

¿Por qué habrías de comprar, o evitar, el Glion Dolly? Lee nuestro análisis a fondo.

Pros

El que toma menos tiempo en plegarse que he encontrado. Tiras dos veces del manubrio, giras una vez para liberar la palanca y pisas fuerte en el gran pedal plateado, y está listo para ser transportado. Cuando llega el momento de desplegarla de nuevo, el manubrio magnético se abrocha perfectamente en su sitio.

Se sostiene verticalmente por sí mismo. ¿Ves la fotos de abajo? ¡Muy ingenioso! Esta es la única patineta que he visto que hace eso. Es buenísima a la hora de guardarla o mientras estás esperando el tren. Es lo suficientemente pesada como para no ser derribada por el viento.

Jaladera retráctil y ruedas de maleta. De nuevo, esta es la única patineta que ofrece esto. La puedes arrastrar a todos lados como si fuera una pieza de equipaje. No obstante, las ruedas son diminutas. Si la jalas en curva, incluso aunque la curva no sea muy pronunciada, no siempre se mantendrá en pie.

Freno eléctrico trasero. Baja la velocidad de la patineta, independientemente del clima, sin correr mucho riesgo de patinarte. Pero no es muy rápida, ya que se trata de un freno trasero. (Mira la sección de "contras" aquí abajo.)

Brillante faro delantero y luz trasera incorporada. ¿Quieres montarla de noche? La Glion es una de las pocas patinetas que he probado que tiene un faro delantero que de verdad es útil. (Solamente tienes que apretar el botón rojo). No sé si la usaría en una calle completamente a oscuras, pero es más que suficiente para hacer que los coches te vean.

Atractivos y grandes guardafangos integrados. Las ruedas no levantarán mucha agua si lo manejas en la lluvia.

Caballete discreto. Es diminuto, funciona y no se te clava en la pierna al pasarlo.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Contras

Pesa 28 libras. No es la patineta eléctrica plegable más pesada en el mundo -- échale un ojo al Fuzion V-1000 de 36 libras -- y el peso se equilibra bastante bien de manera que no cuesta mucho trabajo levantarla. Aun así, es más voluminosa de lo que pensarías para su tamaño. El peso significa que toma algo de esfuerzo jalarla con esas ruedas diminutas.

Su velocidad máxima es baja. Glion dice que "es más rápida que un corredor a toda velocidad", lo cual tal vez sea cierto, pero su velocidad máxima de 15 mph definitivamente la convierte en una de las patinetas eléctricos plegables más lentas que he utilizado. Los ciclistas normalmente me rebasaban, a menos que estuvieran montando bicicletas de una sola velocidad.

Rango corto. Ten en cuenta que soy un tipo que pesa, y que más o menos la cuarta parte de mi recorrido transcurre en colinas ligeras, pero solamente obtuve en promedio un rendimiento de 7.2 millas. Y esa última milla era inconstante: la Glion pierde mucha velocidad y luego abruptamente deja de proveer energía.

No tiene suspensión. Si bien Glion asegura que las ruedas tipo panal de estilo militar son suficientes para suavizar el recorrido, con todo respecto estoy en desacuerdo. Está bien para las aceras, pero si paseas por cualquier camino que no esté pavimentado recientemente prepárate para castañetear los dientes.

El freno eléctrico trasero es un poco débil, y es el único. Casi choqué con alguien porque no pude frenar lo suficientemente rápido. Prefiero un freno eléctrico delantero (menos patinazos), además de un disco trasero o freno de fricción para emergencias.

Mandos incómodos y corrientes. No me encantan los manubrios de plástico corriente, sin nada de acojinamiento, y mucho menos el tieso mecanismo de aceleración cargado de resortes. No tiene control de crucero, así que tienes que ir bien agarrado y al mando para poder llegar a cualquier parte.

No es muy buena trepando subidas. La Glion baja bastante de velocidad en inclinaciones, tal vez debido a su motor de 250 watts. Para eso, prefiero el E-Twow/Uscooter Booster, que presume de 500 watts de potencia.

El indicador de vida de la batería es inmensamente impreciso. Me quedé sin potencia aún cuando tenía varias barras de batería, y la Glion me dejó tirado antes de que pudiera llegar a mi destino, ubicado a menos de dos millas de distancia.

Fácil de encender accidentalmente. El gran botón rojo de encendido puede golpearse con el almacén de la rueda cuando la patineta está plegada. Muchas veces saqué la Glion de la cajuela de mi carro y me di cuenta de que ya estaba encendida.

Concesiones

Los manubrios cortos hacen que sea fácil maniobrar entre peatones y carros, pero no tiene espacio para montar accesorios. Mi Glion de prueba de hecho vino con una campana, pero estorbaba a la hora de plegar la patineta, así que se la tuve que quitar.

Suave aceleración. Si bien muchas patinetas eléctricas pueden arrancar y parar a trompicones, la Glion se mantiene casi siempre bajo control. Pero eso supone que puede tomar algo de tiempo agarrar velocidad.

Tabla pequeña. Tiene suficiente espacio para dos pies, pero no para un pie enfrente del otro o con ambos pies laterales en paralelo ("Goofy-style"). Por el lado positivo, hace que sea una patineta más pequeña.

Diseño utilitario. No es bonito, pero se ve como si fuera sencillo desarmarlo. Tal vez ése sea tu estilo.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Conclusión

Como el Fuzion V-1000 (pero menos costoso), la Glion Dolly no es ni de lejos la patineta eléctrica perfecta, pero funciona bien para recorridos cortos. Además, es mucho más rápida de plegar y tiene un montón de funciones útiles para quienes viajan al trabajo, que no encontrarás en ningún otro modelo. Sólo no esperes un viaje suave o cómodo, ni un diseño impresionante. En mi caso, estaría dispuesto a pagar más por tener una suspensión decente.