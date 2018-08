Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

A primera vista, el nuevo Garmin Vivosmart 4 de US$130 se parece a un monitor básico de actividad física. Pero hay mucho más que eso.

El Vivosmart 4 tiene resistencia al agua, el rediseñado sistema Elevate de medición de frecuencia cardíaca de Garmin, y ahora suma alertas cuando considera que hay ritmo de frecuencia cardíaca anormal, medición de VO2 max, seguimiento de estrés y otras características básicas como monitorización de actividades como caminar, correr, entrenamiento de fuerza, natación en piscina, yoga y más. Esta nueva versión agrega un sensor de oxígeno a través de la muñeca.

Garmin dice que el sensor mide los niveles de saturación de oxígeno en la sangre por la noche para ayudarlo a comprender mejor la calidad de su sueño. El nuevo monitor de sueño avanzado calcula las etapas de sueño ligero, profundo y REM, junto con el movimiento durante toda la noche. Esto permite que puedas revisar tus estadísticas de sueño en la aplicación Garmin Connect Mobile.

Hay otra característica que es nueva: Un monitor de energía corporal, que calcula las reservas de energía de tu cuerpo, permitiéndote saber el momento óptimo para la actividad y el descanso.

Agrandar Imagen Garmin

"Usando una combinación de datos recopilados del estrés, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad, mediante una media más alta indica que el momento es óptimo para estar activo, mientras que un número menor sugiere que el descanso debe ser la prioridad", dice Garmin. "La opción Body Battery ayuda a los usuarios a dar sentido a los patrones, y demuestra cómo los comportamientos y actividades de los últimos días influyen en cómo uno se siente en un momento dado".

He estado utilizando una unidad de prueba durante 36 horas y me gusta lo delgada que es. Probé el anterior Vivosmart 3 ( ) y este modelo es aún más delgado que ese. Su pantalla táctil monocromática es más fácil de leer, es un poco más brillante y nítida, y le he encontrado más receptivo a mis golpes y deslizamientos.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Al igual que el Vivosmart 3, este nuevo modelo ofrece una excelente duración de la batería, hasta siete días sin recargar, y aparte del diseño liviano y delgado, la duración de la batería es una de las razones para considerar este tipo de monitor de actividad. También vale la pena señalar que, al igual que los relojes inteligentes, recibe notificaciones de su teléfono (con alertas de vibración), ofrece informes meteorológicos básicos y se puede utilizar como control remoto para controlar la reproducción de música en su teléfono. Los usuarios de Android pueden incluso responder a mensajes de texto con mensajes preestablecidos.

También me gusta el Vivosport de Garmin, que se puede encontrar por menos de US$150 e incluso menos si elige un modelo restaurado. Ese modelo tiene GPS, mientras que este no.

El Vivosmart 3 cuesta US$20 menos que el próximo Cargo 3 de Fitbit y tan pronto como obtengamos una muestra de revisión de ese rastreador de actividad, podré comparar los dos modelos y quizás te diga cuál es mejor.

Garmin también anunció que Vivomove HR y Vivoactive 3 ( ) estarán disponibles en nuevas opciones de color.

Especificaciones Garmin Vivosmart 4

Diseño ultradelgado.

Disponible en varias opciones de color y con carcasa metálica, dorada y rosa.

Puedes utilizarlo en la ducha y la piscina.

Posee un nuevo sensor de oxígeno para medir la calidad del sueño.