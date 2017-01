Garmin

Garmin anunció el miércoles la próxima versión en su línea Fenix de relojes deportivos de gama alta. La compañía dio a conocer el Fenix 5 y el Fenix 5X, así como el Fenix 5S, el primer reloj Garmin de gama alta diseñado específicamente para las mujeres.

Los tres relojes incluyen GPS y GLONASS para medir el ritmo, la distancia, la velocidad y otras métricas al correr, andar en bicicleta y realizar una variedad de otras actividades. Los relojes también cuentan con un sensor óptico de ritmo cardíaco, un seguimiento de la aptitud durante todo el día (pasos, calorías quemadas, minutos activos y sueño) y la capacidad de mostrar notificaciones desde un teléfono iPhone o Android.

La línea Fenix es conocida por su duración de la batería y su diseño robusto. Los relojes son impermeables hasta 100 metros (10ATM) y cuentan con un bisel durable de acero inoxidable. Los tres modelos también durarán más de una semana con el uso normal.

Otras características incluyen una brújula de tres ejes, giroscopio, altímetro barométrico, junto con una amplia variedad de perfiles deportivos, incluyendo correr, andar en bicicleta, nadar, senderismo, triatlones, escalada, esquí, remo y canotaje. Estos son también los primeros relojes Garmin que apoyan el nuevo sistema QuickFit de la compañía, que permite a los usuarios cambiar rápidamente las bandas de reloj sin necesidad de una herramienta especial.

Fenix 5S

El Fenix 5S es una versión más pequeña del reloj diseñado para mujeres y pequeñas muñecas, pero entrega el mismo rendimiento de gama alta de Fenix. El reloj mide 42 mm de diámetro y tiene una cara más suave que otros modelos Fenix. Durará hasta 8 días con el uso normal, o hasta 13 horas con seguimiento de la frecuencia cardíaca y una señal GPS activa.

El Fenix 5S estará disponible en marzo por US$600. El reloj viene en plata con una banda de silicona blanca, turquesa o negra y una pantalla de cristal mineral. También hay un segundo modelo que añade Wi-Fi y reemplaza la pantalla de vidrio mineral con un zafiro resistente a rasguños. El Fenix 5S Sapphire estará disponible por US$700 y viene con una banda QuickFit de silicona extra.

Fenix 5

El Fenix 5 mide 47mm de diámetro y tiene un diseño más compacto que el Fenix 3 HR. El reloj también puede durar hasta dos semanas con uso normal, o hasta 20 horas con seguimiento de la frecuencia cardiaca y una señal GPS activa, que es una mejora de 4 horas respecto al modelo del año pasado.

El Fenix 5 estará disponible en marzo por US$600. Al igual que el Fenix 5S, habrá un segundo modelo que añade Wi-Fi y reemplaza la pantalla de vidrio mineral con un zafiro duradero. El Fenix 5 Sapphire estará disponible por US$700 y también viene con una banda de QuickFit de silicona extra.

Fenix 5X

Además de un tamaño más grande (51 mm de diámetro), el Fenix 5X incluye características que no se encuentran en los otros modelos. Viene precargado con mapas topográficos de Estados Unidos, mapas de ciclismo para habilitar la navegación paso a paso y otras características como Round Trip Run y Round Trip Ride, que pueden sugerir rutas basadas en lo lejos que le gustaría correr o montar. Otra característica, llamada Around Me, permite a los usuarios ver diferentes puntos de interés y otros objetos de mapa dentro de su rango.

Garmin ha dicho que el Fenix 5X durará hasta 12 días con uso normal, o hasta 20 horas con seguimiento de la frecuencia cardiaca y una señal GPS activa. El reloj también viene con Wi-Fi y un estándar de lente de zafiro resistente a los arañazos.

El Fenix 5X estará disponible en marzo a un precio de US$700.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.