El Galaxy Z Fold 2, conocido también como Galaxy Fold 2, llega tras un refinamiento importante para convertirse en el teléfono más premium que fabrica Samsung. Y, aunque es muy caro, parece ser el teléfono plegable más avanzado que nos da un vistazo más claro al futuro de los celulares.

Precio y disponibilidad



El precio del Fold 2 es de US$1,999 y su preventa inicia el 2 de septiembre a las 12:01 a.m. hora del Este de Estados Unidos en . El celular Galaxy Z Fold 2 llegará a tiendas el 18 de septiembre.

Los interesados pueden comprar el Galaxy Z Fold 2 en color negro (Mystic Black) o bronce (Mystic Bronze), pero en la tienda online de Samsung se puede personalizar la bisagra con color plateado (Metallic Silver), dorado (Metallic Gold, rojo (Metallic Red) y azul (Metallic Blue).

Además, la empresa espera revelar las otras características y posiblemente nuevas funciones.

Galaxy Z Fold 2: Características y especificaciones

Pantalla externa: 6.2 pulgadas (60Hz)

Pantalla interna: 7.6 pulgadas con tasa de actualización de 120Hz y video UTG

Resolución: 2,260x816 y 2,208x1,768 pixeles

Procesador: Snapdragon 865 Plus

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256GB

Ranura microSD: No

Sistema operativo: Android 10

Cámaras principales: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4)

Cámara frontal cerrada y abierta: 10 megapixeles (f/2.2) + 10 megapixeles (f/2.2)

Batería: 4,500mAh (dividida en dos partes)

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2

Resistencia al agua: No

Carga inalámbrica: Sí y reversible

Lector de huellas: Sí, lateral integrado en el botón de encendido

Conector de audífonos: No y tampoco incluye adaptador o audífonos en Estados Unidos (Samsung ofrece audífonos gratis al contactar servicio al cliente)

Reconocimiento facial: Sí, básico

Bocinas: Dos bocinas acompañadas de placas que prometen mejorar el sonido

UWB: Sí

Color: Mystic Black y Mystic Bronze con personalización en la bisagra en Samsung.com

Tamaño: 128.2x159.2x6.9 (abierto) y 68x159.2x16.8mm (cerrado)

Peso: 282 gramos

Experiencia de uso hasta el momento

He logrado probar el Galaxy Z Fold 2 por aproximadamente una semana y el teléfono plegable se siente muy parecido a la generación anterior, pero también mucho más refinado.

Lo que más me ha gusta del Galaxy Z Fold 2 hasta el momento

Pantalla externa más grande: La pantalla de 6.2 pulgadas es mucho más útil que la pantalla de 4.6 pulgadas porque su tamaño permite usar el celular como si fuera más uno tradicional y sin duda que la he utilizado más que con el Galaxy Fold. Es cierto que su tamaño es muy alargado (alto), pero como es delgado permite que el celular se puede controlar con una mano más fácil de lo que uno se lo imaginaría.

La pantalla de 6.2 pulgadas es mucho más útil que la pantalla de 4.6 pulgadas porque su tamaño permite usar el celular como si fuera más uno tradicional y sin duda que la he utilizado más que con el Galaxy Fold. Es cierto que su tamaño es muy alargado (alto), pero como es delgado permite que el celular se puede controlar con una mano más fácil de lo que uno se lo imaginaría. Pantalla interna sin ceja y con más contenido: La pantalla interna no solo ofrece gran fluidez gracias a su tasa de actualización de 120Hz, además, su cámara frontal no ocupa tanto espacio y permite que todo el contenido sea más inmersivo. Asimismo, ahora puedes seleccionar si quieres tener más contenido en la pantalla o simplemente una experiencia de teléfono estándar. Además, esa pantalla tiene biseles más pequeños (el plástico grande del marco anterior ya no está presente), así que la experiencia es mejor.

La pantalla interna no solo ofrece gran fluidez gracias a su tasa de actualización de 120Hz, además, su cámara frontal no ocupa tanto espacio y permite que todo el contenido sea más inmersivo. Asimismo, ahora puedes seleccionar si quieres tener más contenido en la pantalla o simplemente una experiencia de teléfono estándar. Además, esa pantalla tiene biseles más pequeños (el plástico grande del marco anterior ya no está presente), así que la experiencia es mejor. Bisagra como la del Galaxy Z Flip (genial): Confieso que esta función era la que me tenía más emocionado de todas en el Galaxy Z Fold 2, porque la bisagra del Galaxy Z Flip me abrió los ojos a nuevas posibilidades que no habíamos pensado en los teléfonos plegables —como tener un trípode integrado en todo momento. Abrir y cerrar el Galaxy Z Fold se siente muy bien -- sólido.

Confieso que esta función era la que me tenía más emocionado de todas en el Galaxy Z Fold 2, porque la bisagra del Galaxy Z Flip me abrió los ojos a nuevas posibilidades que no habíamos pensado en los teléfonos plegables —como tener un trípode integrado en todo momento. Abrir y cerrar el Galaxy Z Fold se siente muy bien -- sólido. Construcción más premium: No es solo a la vista, pero sostener y usar el Galaxy Z Fold 2 en la mano se siente como un celular más premium y refinado, no tanto como un experimento, que era como se sentía la primera generación. Inclusive, el borde de metal tiene una leve textura que da una sensación diferente.

No es solo a la vista, pero sostener y usar el Galaxy Z Fold 2 en la mano se siente como un celular más premium y refinado, no tanto como un experimento, que era como se sentía la primera generación. Inclusive, el borde de metal tiene una leve textura que da una sensación diferente. Multitarea: Parte del refinamiento trae mejoras también en la multitarea. El tamaño de las ventanas es más flexible, puedes intercambiar ventanas entre sí y puedes hasta crear atajos para abrir tres apps como te gustan.

Parte del refinamiento trae mejoras también en la multitarea. El tamaño de las ventanas es más flexible, puedes intercambiar ventanas entre sí y puedes hasta crear atajos para abrir tres apps como te gustan. De pantalla grande a chica, no solo de la chica a grande: El Galaxy Z Fold 2 ahora ofrece continuidad de apps desde la pantalla grande a la pequeña y no solo de lo contrario. De esta manera, si estoy utilizando un app en la pantalla interna y cierro el celular, el teléfono plegable coloca ese mismo app en la pantalla externa.

El Galaxy Z Fold 2 ahora ofrece continuidad de apps desde la pantalla grande a la pequeña y no solo de lo contrario. De esta manera, si estoy utilizando un app en la pantalla interna y cierro el celular, el teléfono plegable coloca ese mismo app en la pantalla externa. Cámaras: Es cierto que no tiene una cámara de 108 megapixeles o de 64 megapixeles, pero las fotos que capturan las tres cámaras de 12 megapixeles parecen ser muy similares a las de los Note 20 S20

Es cierto que no tiene una cámara de 108 megapixeles o de 64 megapixeles, pero las fotos que capturan las tres cámaras de 12 megapixeles parecen ser muy similares a las de los Lector de huellas: Como ahora el botón de encendido integra el lector de huellas, es mucho más fácil que antes desbloqueado.

Como ahora el botón de encendido integra el lector de huellas, es mucho más fácil que antes desbloqueado. Rendimiento: El Galaxy Z Fold 2 tiene un rendimiento muy parecido al del Galaxy Note 20 Ultra, así que no hay realmente quejas.

El Galaxy Z Fold 2 tiene un rendimiento muy parecido al del Galaxy Note 20 Ultra, así que no hay realmente quejas. Duración de batería: El Galaxy Z Fold 2 tiene una batería de 4,500mAh que es lo que mismo que tiene el Galaxy Note 20 Ultra y en el uso no ha sido demasiado diferente. En general, el celular ha logrado durar prácticamente todo el día, usando una combinación entre la pantalla externa e interna (más la interna que la externa).

Lo que menos me ha gustado del Galaxy Z Fold 2

Protector de la pantalla interna: El protector de pantalla en la anterior generación hacía más parte de la pantalla y así lo parecía. El nuevo protector no está tan integrado en la pantalla porque se ven sus extremos antes de finalizar la pantalla y encima de la pantalla está cortado y no perforado.

El protector de pantalla en la anterior generación hacía más parte de la pantalla y así lo parecía. El nuevo protector no está tan integrado en la pantalla porque se ven sus extremos antes de finalizar la pantalla y encima de la pantalla está cortado y no perforado. Pantalla externa: Aunque la pantalla externa es más grande, escribir en ella aún se siente un poco más difícil que de costumbre. Además, me parece que los gesto aveces no son tan bien detectados en algunas ocasiones.

Aunque la pantalla externa es más grande, escribir en ella aún se siente un poco más difícil que de costumbre. Además, me parece que los gesto aveces no son tan bien detectados en algunas ocasiones. Peso y grosor: El Galaxy Z Fold 2 se siente bien en la mano, pero se siente muy diferente a otros celulares tradicionales de alta gama porque su grosor de 16.8mm cuando está cerrado lo hacen ser muy grueso. Además, su peso de 282 gramos también lo hacen ser uno de los más pesados en el mercado.

El Galaxy Z Fold 2 se siente bien en la mano, pero se siente muy diferente a otros celulares tradicionales de alta gama porque su grosor de 16.8mm cuando está cerrado lo hacen ser muy grueso. Además, su peso de 282 gramos también lo hacen ser uno de los más pesados en el mercado. Apertura: Abrir el Galaxy Z Fold 2 cuando esta doblado no es tan fácil como me imaginaba porque creo que hubiera sido mejor si tuviera una pestaña o similar. Muchas ocasione se me resbalan lo dedos o es necesario colocar más fuerza de lo que esperaba.

Abrir el Galaxy Z Fold 2 cuando esta doblado no es tan fácil como me imaginaba porque creo que hubiera sido mejor si tuviera una pestaña o similar. Muchas ocasione se me resbalan lo dedos o es necesario colocar más fuerza de lo que esperaba. Bisagra más grande: Aunque a primera vista uno no se da cuenta, la bisagra del Galaxy Z Fold 2 es más grande que la generación anterior, tanto en su grosor como en la penetración que tiene a sus dos paneles. Inclusive, esa bisagra se siente un poco extraña en la pantalla frontal porque le quita espacio y hace un poco extraño esta experiencia.

Aunque a primera vista uno no se da cuenta, la bisagra del Galaxy Z Fold 2 es más grande que la generación anterior, tanto en su grosor como en la penetración que tiene a sus dos paneles. Inclusive, esa bisagra se siente un poco extraña en la pantalla frontal porque le quita espacio y hace un poco extraño esta experiencia. Relación de aspecto y apps: La relación de aspecto del Galaxy Z Fold 2 hacen que al ver videos tengas barras grandes; algunos apps, como Instagram, también colocan barras laterales extrañas.

La relación de aspecto del Galaxy Z Fold 2 hacen que al ver videos tengas barras grandes; algunos apps, como Instagram, también colocan barras laterales extrañas. Lector de huellas: En ocasiones es necesario presionar el botón y luego colocar el dedo, así que no es totalmente práctico. Además, la ubicación es buena, pero también hace que cuando está abierto el celular y se sujeta con una mano sea fácil de presionar el botón para apagar la pantalla sin querer hacer eso.

En ocasiones es necesario presionar el botón y luego colocar el dedo, así que no es totalmente práctico. Además, la ubicación es buena, pero también hace que cuando está abierto el celular y se sujeta con una mano sea fácil de presionar el botón para apagar la pantalla sin querer hacer eso. Apps: No todos los apps son compatibles con al flexibilidad del Galaxy Z Fold. Entonces cuando se cambia de una pantalla a otra los apps en ocasiones quedan mal ajustados (más pequeños de lo normal) o es necesario volver a abrir el app porque no son compatibles con la continuidad de apps entre pantalla y pantalla. Igualmente, el modo flexible es compatible con poco apps, así que el potencial del celular aún no se ha alcanzado.





Diseño: Más teléfono y más tableta en uno solo

Primero, lo que entra por los ojos. El Galaxy Z Fold 2 corrige las principales quejas que tuvimos con el Galaxy Fold, más allá de su alto precio.

Por ejemplo, la pantalla externa ya no es una miniatura, sino que es una pantalla con un tamaño más tradicional que tiene más utilidad y permite utilizarlo como un teléfono tradicional.

Además, la pantalla interna ya no cuenta con la horrenda ceja, sino que tiene solo una cámara frontal integrada a través de un orificio que hace que todo sea más inmersivo.

Gracias a estos y otros cambios, las pantallas son más grandes que antes en un cuerpo que no crece demasiado. Inclusive, la pantalla interna ahora tiene el recubrimiento de vidrio y plástico similar al del Galaxy Z Flip y Galaxy Z Flip 5G que ofrece más resistencia y rigidez.

Regresando un poco a las pantallas, la pantalla externa tiene una tasa de actualización de 60Hz como la del Galaxy Note 20, mientras que la pantalla interna sí tiene una tasa de actualización de 120Hz como la del Galaxy Note 20 Ultra. Esto significa que esa tasa de actualización es adaptativa para cambiar según lo que estás haciendo. Samsung dice que esa tasa de actualización varía de 11Hz hasta 120Hz para extender la duración de la batería y ofrecer la mejor experiencia.

Vale la penar tener en cuenta que esta tasa de actualización de 120Hz (adaptativa) se puede colocar solo con resolución Full HD+ y que si seleccionas 60Hz la tasa no estará cambiando según lo que haces.

Resistencia

Con el primer Galaxy Fold, Samsung tuvo múltiples problemas y luego corrigió los más importantes para finalmente venderlo al consumidor.

Luego, el Galaxy Z Flip llegó con otras mejoras, y esas mejoras más un refinamiento de la primera generación del Fold están presentes en el Galaxy Z Fold 2.

Por ejemplo, el espacio medio cuando está doblado es menor, el celular es más delgado y su bisagra ahora permite ajustar el celular en diferentes ángulos, tal como lo permitía el Galaxy Z Flip. Samsung dice que esa bisagra permite ajustar el celular en un rango de 75 a 115 grados de apertura.

La bisagra incluye un sistema para bloquear las partículas externas que pueden ingresar y perjudicar el teléfono, el cual fue inspirado en aspiradoras.

Aún así, Samsung promete que el Galaxy Z Fold 2 debe resistir al menos 200,000 dobleces.

Vale la pena dejar en claro que aún no hemos realizado nuestras pruebas, pero después de utilizar el Galaxy Fold y el Galaxy Z Flip por meses, los celulares no han presentado problemas de durabilidad, más allá de que la pantalla o capa superior se puede rayar con cierta facilidad.

Flexibilidad: Flex Mode, multitarea

Con el modo flexible o Flex Mode que Samsung introdujo en el Galaxy Z Flip, el Galaxy Z Fold 2 se convierte en un teléfono plegable que le saca más provecho a su flexibilidad.

De esta manera, cuando doblas el celular, la interfaz tiene la capacidad de adaptarse en apps como la galería, YouTube, reproductor de video, Samsung Browser, Google Duo, cámara y calendario.

Este modo flexible permite que al reproducir un video, el video se ubique en la parte superior, mientras que en la parte inferior pueden haber controles de reproducción u otros videos que puedes ver.

Además, en la cámara puedes ver en un lado el visor y en el otro la foto recién tomada o la galería.

En videollamadas, puede tener los participantes en la parte superior y en la parte inferior muestra los controles de la videollamada.

En la pantalla grande, el Galaxy Z Fold no solo permite dividir la pantalla con tres apps (más cinco apps flotantes), sino que permite arrastrar contenido entre ciertos apps -- como son Chrome, Gmail, Outlook y apps nativos de Samsung.

Además, la función de App Pair o pares de apps permite guardar hasta la pantalla dividida con tres apps para que con solo un toque puedas volver a abrir esos tres apps de la manera como te gusta (en la ubicación o tamaño deseado).

Asimismo, ahora encuentras un menú emergente en el cual puedes rotal la ubicación de los apps que tienes abiertos en esa pantalla dividida y al realizar una captura de pantalla puedes seleccionar qué cuadrante quieres compartir, sin necesidad de compartir toda tu pantalla dividida. Además, tienes la posibilidad de arrastrar hasta la captura que deseas del menú que aparece después de realidad la captura para colocarlo en otro app (compatible).

Por otra parte, el Fold 2 ofrece compatibilidad con Samsung DeX inalámbrico, igual que lo que ofrecen los Galaxy Note 20 y ahora los Galaxy S20 con la actualización de One UI 2.5.

Además, el Galaxy Z Fold 2 es el segundo celular de Samsung en integrar la tecnología UWB que promete grandes cosas en un futuro, como que el celular sirve como llave de tu casa y carro, más la posibilidad de controlar otros dispositivos cuando estás cerca, pero menos cerca de lo que requiere NFC.

Galaxy Z Premier Service: Un beneficio adicional

Es claro que el Galaxy Z Fold 2 es un celular caro, pero Samsung quiere también sustentar ese precio no solo con un celular que tiene un diseño innovador, sino también con servicios "VIP" adicionales.

Por ejemplo, los compradores tendrían acceso exclusivo a expertos para ayudarles a conocer el celular o para modificar cosas.

Además, los compradores tienen un año de suscripción de Founders Card, acceso a comidas preparadas de los restaurantes con calificación Michelin, acceso a clubs de golf en Estados Unidos del programa Elite Fairway Gold and Country Club y otros beneficios. Vale la pena dejar en claro que tanto los que compren el Galaxy Z Fold 2 como los que ya compraron un Galaxy Z Flip o Fold obtienen estos beneficios.

Por otra parte, los compradores tendrán la posibilidad de cambiar una vez la pantalla del Galaxy Z Fold 2 por US$149, un costo reducido en comparación a lo que costaría cambiarla.

Para conocer todos los beneficios del Galaxy Z Premier Service visita www.samsung.com/us/smartphones/galaxy-z-premier/.

Cámaras del Galaxy Z Fold 2: Note 20 Ultra le lleva la delantera

El Galaxy Z Fold tiene en total cinco cámaras, una menos que la generación anterior pero no creo que realmente importe mucho.

En la parte encuentras tres cámaras de 12 megapixeles con diferentes aperturas y que ofrecen diferentes perspectivas: una regular, una gran angular y un telefoto.

Este teléfono plegable de Samsung tiene también dos cámaras frontales (una cuando está cerrado y otra cuando esté abierto) de 10 megapixeles.

Con esto, el Galaxy Z Fold 2 no integra una cámara principal de 108 megapixeles como el Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy S20 Ultra o una telefoto de 64 megapixeles como el Galaxy Note 20, el Galaxy S20 y Galaxy S20 Ultra.

Debido a esto, el Galaxy Z Fold 2 no puede grabar video 8K como todos esos celulares y lo colocan un poco por debajo. No creo que sea el fin del mundo porque aunque 8K se postula como el futuro, la estabilización que ofrece actualmente no es la mejor y generalmente se obtienen mejores resultados con 4K o Full HD.

Aparte de esto, muchas de las otras funciones están presentes en el app de la cámara, incluyendo el modo de noche, Pro mode y Single Take.

La gran novedad está en la función llamada "Auto framing" o Encuadre automático que permite colocar el celular doblado en alguna superficie (como si usaras un trípode) y utilizando inteligencia artificial puede hacer zoom o mover la cámara para enfocar lo que sucede frente de ella. Esta función utiliza principalmente la cámara principal y la gran angular para detectar a la o las personas en la escena, mientras que usa detección de rostro para hacer ese seguimiento.

Batería

Otra mejora que trae el Galaxy Z Fold 2 en comparación con su predecesor están el a batería, ya que ofrece una capacidad de 4,500mAh que está dividida en dos partes de 2,155mAh y 2,345mAh.

En comparación, el Galaxy Fold tenía una batería de 4,380mAh, pero la duda está en que el Galaxy Z Fold 2 tiene pantallas más grandes (que generalmente consumen más batería) y tiene una pantalla que ofrece hasta 120Hz (que también usa más batería).

La batería del Galaxy Z Fold 2 es en realidad la misma capacidad del Galaxy Note 20 Ultra, pero como el teléfono plegable tiene una pantalla más grande debería ofrecer una duración de batería inferior. El Note 20 Ultra tuvo una duración de batería buena en el rango promedio, así que en el mejor de los casos es posible que la batería del Galaxy Z Fold 2 sea simplemente adecuada en el mejor de los casos. Claro, falta hacer nuestras pruebas para poder decir algo con certeza.

Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition

Por si te interesa, Samsung también trae una versión de lujo en asociación con Thom Browne y modifica la parte externa y el software para ofrecer colores de esa marca.

Además, al comprar el Galaxy Z fold 2 Thom Browne Edition obtienes el Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live con un diseño muy similar.

El precio del Galaxy Z fold 2 Thom Browne Edition es de nada más y nada menos que US$3,300.

Primera impresión

El Galaxy Z Fold 2 es un celular fascinante, especialmente después de la buena experiencia que tuve con el Galaxy Z Flip y la primera experiencia que tuve al probar el Galaxy Fold por unos meses.

El Galaxy Z Fold 2 es la combinación de esos dos mundos y así lo postulan como el teléfono plegable más completo. De cierta manera, este teléfono plegable nos acerca a esa visión del futuro en el que tiene sentido que un dispositivo sirva no solo como celular sino también como tableta. El anterior Galaxy Fold sirvió primero que todo como una tableta plegable y el Galaxy Z Flip sirvió más que todo como un teléfono plegable.

Solo falta ver si la durabilidad ofrece más confianza al consumidor, si el software sigue evolucionando para sacarle provecho a la flexibilidad y qué tan bien se comporta en el uso diario su duración de batería y otros aspectos de rendimiento que esperamos probar para realizar el análisis completo del Galaxy Z Fold 2.

Características: Galaxy Z Fold 2 vs. Fold vs. Galaxy Z Flip vs. Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2 Galaxy Fold Galaxy Z Flip 5G Galaxy Note 20 Ultra Pantalla Dos: 6.2 pulgadas de 60Hz (externa) + 7.6 pulgadas de 120Hz (interna) Dos: 4.6 pulgadas en el exterior (externa) + 7.3 pulgadas flexible (interna) de 60Hz 6.7 pulgadas (OLED con vidrio plegable UTG) + 1.1 pulgadas (60Hz) 6.9 pulgadas (AMOLED), 120Hz Resolución 2,260x816 y 2,208x1,768 pixeles 2,152x1,536 pixeles y 1,950x840 pixeles 2,636x1,080 pixeles + 300x112 pixeles 3,088x1,440 pixeles Densidad de pixeles 386ppp + 373ppp 402ppp / 320ppp 425ppp + 303ppp 496ppp Sistema operativo Android 10 Android Pie (One UI) Android 10 (One UI) Android 10 Procesador Snapdragon 865 Plus Snapdragon 855 Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 Almacenamiento 256GB 512GB 256GB 128GB, 512GB (256GB inicial en mercados con procesador Exynos) Expansión de almacenamiento No No No Sí Cámaras principales Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) Tres: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Dos: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) Tres: 108 megapixeles f/1.8, gran angular de 12 megapixeles f/2.2; 12 megapixeles telefoto, f/3.0; sensor láser, Zoom óptico 5X, Space Zoom 50X Cámara frontal Dos: 10 megapixeles (f/2.2) + 10 megapixeles (f/2.2) Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) + una frontal de 10 megapixeles (f/2.2) 10 megapixeles 10 megapixeles, f/2.2 RAM 12GB 12GB 8GB 12GB (8GB versión LTE) Batería 4,500mAh (2,155mAh + 2,345mAh) 4,380mAh 3,300mAh 4,500mAh Duración de batería (horas y minutos) Por definir 12:15 minutos (pantalla principal) 16 21:23 (60Hz) y 14:35 (120Hz) Conectividad 5G Sub6, mmWve; 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G y 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, Golnass, BeiDou 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (versión 5G principalmente para Corea del Sur) 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2.4, 5GHz) 5G Sub6, mmWve; 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G y 5GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, Golnass, BeiDou NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua No No No Sí, IP68 Lector de huellas Sí, lateral en botón de encendido Lateral separado del botón de encendido Sí, lateral Sí, en pantalla Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No No No Características importantes Cinco cámaras, pantalla grande de 120Hz, más funciones de multitarea y su bisagra permite traer el modo flexible que no solo permite usar al celular como trípode, sino que la interfaz se adapta cuando lo doblas Tiene seis cámaras (incluyendo cámaras frontales) que son como las de los Galaxy S10, se puede cargar inalámbricamente y puede cargar otros dispositivos de la misma forma, estará disponible en cuatro colores. Celular flexible, su carga reversible solo funciona con la parte media de abajo, interfaz cambiar con ciertos apps cuando se dobla, la bisagra permite ajustar el ángulo en múltiples posiciones, pantalla externa pequeña para notificaciones, acciones rápidas y selfies. Pantalla curva de 120Hz, vidrio Gorilla Glass Victus atras y adelante, latencia del S Pen de 9ms, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico Tamaño 128.2x159.2x6.9 (abierto) y 68x159.2x16.8mm (cerrado) 160.9x62.8x15.7-17.1mm (teléfono) 160.9x117.9x7.6mm (tableta) 167.3x73.6x7.2 mm (cerrado) y 87.4x73.6x17.3mm (abierto) 164.8x77.2x8.1mm Peso 282 gramos 276 gramos 183 gramos 208 gramos Precio US$1,999 US$1,979 US$1,449 US$1,299