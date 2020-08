Samsung

La Galaxy Tab S7 y la Galaxy Tab S7 Plus llegan como las tabletas más avanzadas y versátiles de Samsung.

Las dos tabletas (o tablets) buscan ofrecer un balance entre computadora de escritorio y tableta tradicional, al ofrecer su propio teclado (Book Cover Keyboard se vende por separado). Apenas conectas el teclado, se modifica la interfaz para ofrecer una experiencia de computadora de escritorio a través de Samsung DeX. Una vez quitas el teclado la tableta cambia la interfaz para ofrecer una experiencia tradicional de Android con la interfaz personalizada One UI.

A diferencia de ese teclado que se vende por separado, en la caja encuentras un lápiz óptico con tecnología similar a la que tienen los Galaxy Note 20. Sin embargo, el lápiz no se guarda de la misma manera en el cuerpo del dispositivo, sino que se tiene que almacenar en la parte externa.

Las dos Galaxy Tab S7 son compatibles con redes 5G en Estados Unidos y son las primeras que lo hacen en este país, pero esto significa añadir una nueva línea o servicio a tu plan actual.

Algo sobresaliente es que las dos tabletas tienen unas hermosas pantallas Super AMOLED con una tasa de actualización de 120Hz que hace que todo se sienta más fluido.

La Galaxy Tab 7 tiene una pantalla de 11 pulgadas y la Tab S7 Plus tiene una pantalla de 12.4 pulgadas. Sin embargo, estas no son las únicas diferencias entre estas dos tabletas porque la Galaxy Tab S7 Plus no solo es más grande, pesada, con pantalla de mejor resolución y una batería de mayor tamaño, sino que también tiene un lector de huellas integrado en la pantalla en vez de un botón.

Por otra parte, las tabletas de Samsung tienen la capacidad de activar automáticamente la función de Internet móvil (Auto Hotspot) para compartir la red 5G con otros dispositivos Galaxy.

Samsung

Las Galaxy Tab S7 incluyen el nuevo procesador Snapdragon 865 Plus, el mismo que está en el Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra.

Además, tienen versiones de 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM con 256GB de almacenamiento. Sin importar qué modelo escojas también obtienes una ranura para tarjeta microSD.

Otras características incluyen dos cámaras traseras (una principal de 13 megapixeles y una gran angular de 5 megapixeles), mientras que en la parte frontal tienen una de 8 megapixeles.

Asimismo, las tabletas incluyen la nueva función de Android llamada Nearby Share, que permite compartir archivos con otras personas cerca de ti de manera más fácil y rápida.

La tableta tiene un diseño elegante que incluye biseles pequeños, marco de metal que ofrece resistencia y cuatro bocinas AKG que prometen buena calidad de sonido.

En general, las Galaxy Tab S7 se postulan como una fuerte competencia frente a los iPad Pro de 2020, ofreciendo un diseño con algunas similitudes, una modalidad de computadora de escritorio o laptop más avanzado y una hermosa pantalla acompañada de buena calidad de sonido.

Precio y disponibilidad

El precio de la Galaxy Tab S7 es de y la Galaxy Tab S7 Plus de US$849 para las versiones base. Los interesados podrán comprar las Galaxy Tab S7 desde el 21 de septiembre en color negro, blanco o bronce.

Galaxy Tab S7: Características y especificaciones

Tamaño: 253.8x165.3x6.3mm

Peso: 498 gramos

Tamaño del S Pen: 8.2x7.7x147mm

Peso del S Pen: 7.98 gramos)

Pantalla: 11 pulgadas de 120Hz

Resolución; 2,560x1,600 pixeles

Procesador: Snapdragon 865 Plus

RAM: 6GB y 8GB

Almacenamiento: 256GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: 13 megapixeles y gran angular de 5 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Sonido: Cuatro bocinas AKG con Dolby Atmos

Puerto: USB-C 3.2

Sensores: Acelerómetro, brújula, giroscopio, luz, sensor de pasillo

Lector de huellas: En botón

Batería: 8,000mAh con carga rápida de 45W

Conectividad: Opción de 5G y LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0

Colores: Mystic Black (negro), Mystic Silver (plateado) y Mystic Bronze (bronce)

Galaxy Tab S7 Plus : Característica diferentes

Tamaño: 285x185x5.7mm

Peso: 575 gramos

Pantalla: 12.4 pulgadas de 120Hz

Resolución: 2,800x1,752 pulgadas

Lector de huellas: En pantalla

Batería: 10,090mAh con carga rápida de 45W