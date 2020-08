El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es un excelente celular que llega cumpliendo la función del Galaxy Note 20 Plus y Note 20 Ultra, pero también con muchas más diferencias que nunca en comparación con el Galaxy Note 20 más barato, su único hermano.

8.8 Galaxy Note 20 Ultra $1,300 en Amazon CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelentes cámaras cámaras

Hermosa pantalla de 120Hz

Excelente desempeño

El S Pen, stylus, hace mejor que nunca la escritura tradicional en un celular

Es resistente al agua (IP68)

Compatible con carga inalámbrica y ofrece carga inalámbrica reversible

Tiene ranura para tarjeta microSD Lo que no nos gusta Caro

Ubicación del S Pen requiere nueva costumbre

Es demasiado grande para algunos

Sin conector de audífonos, adaptador o audífonos incluidos en la caja

El lector de huellas no mejora

Modulo de cámaras grande con vidrio menos resistente

128GB de almacenamiento, menos que los Note 10

El Galaxy Note 20 Ultra 5G y el Note 20 5G desde distintos ángulos [fotos] Ver fotos +67 Más

Esto quiere decir que igual que el año pasado, hay dos versiones de los nuevos celulares Samsung de la serie Galaxy Note para 2020 y no tres como ocurrió con los Galaxy S20 a principios de año y como mucho esperaban. De esta manera, el Galaxy Note 20 Ultra cumple de una u otra forma la función de tanto el Note 20 Ultra como del que muchos esperaban iba a ser llamado Galaxy Note 20 Plus.

Creo que Samsung hizo más sacrificios que nunca en la versión regular del Galaxy Note 20 para impulsar a que la gente compre el Galaxy Note 20 Ultra porque ofrece muchas más cosas que el normal, diferente al año pasado que consideré que los sacrificios del Galaxy Note 10 frente al Note 10 Plus valían la pena y lo posicionaban como una mejor opción para más usuarios.

Comparamos las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra con el S20 Ultra [fotos] Ver fotos +46 Más

La cosa se pone más difícil en vista de que la empresa aún sigue vendiendo los Galaxy S20, que se mantienen como excelentes dispositivos, hasta superan en diferentes áreas al Note 20 y han estado en oferta múltiples veces. Y, si realmente necesitas un lápiz óptico, los Galaxy Note 10 pueden resultar suficientes para muchos usuarios.

Dicho esto, el Galaxy Note 20 Ultra no representa un cambio revolucionario, pero es sin duda el mejor celular de Samsung en la actualidad. ¿Significa que todos deberían considerar este celular primero que cualquiera de lata gama de Samsung en la actualidad? No lo creo. Considero que la mayoría de usuarios debería considerar primeros los Galaxy S20 (con excepción del Galaxy S20 Ultra) que han estado en promoción frecuentemente y ofrecen muchas cosas similares al Note 20 Ultra, menos su lápiz óptico.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra: Primeras impresiones

Además, muchos también pueden considerar los Galaxy Note 10 que siguen siendo excelentes celulares. Pero, si quieres lo mejor de lo mejor el Galaxy Note 20 Ultra vale la pena porque es un placer de usar y trae las mejoras cámaras de Samsung hasta el momento.

Nota del editor: Este análisis fue publicado originalmente el 18 de agosto.

Galaxy Note 20 Ultra: Características y especificaciones

Pantalla : 6.9 pulgadas, HDR+, 120Hz (variable/adaptativa), Dynamic AMOLED 2X



: 6.9 pulgadas, HDR+, 120Hz (variable/adaptativa), Dynamic AMOLED 2X Resolución : 3,088x1,440 pixeles



: 3,088x1,440 pixeles Procesador : Snapdragon 865 Plus / Exynos 990, dependiendo del mercado



: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990, dependiendo del mercado RAM : 12GB (8GB la versión 4G que tiene procesador Exynos)



: 12GB (8GB la versión 4G que tiene procesador Exynos) Almacenamiento : 128GB / 512GB (256GB iniciales en la versión con Exynos)



: 128GB / 512GB (256GB iniciales en la versión con Exynos) Ranura microSD : Sí (certificada hasta 1TB)



: Sí (certificada hasta 1TB) Batería : 4,500mAh (no extraíble)



: 4,500mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (One UI)

: Android 10 (One UI) Carga inalámbrica : Sí, con PowerShare (carga reversible)

: Sí, con PowerShare (carga reversible) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 12MP (f/3.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + láser de enfoque automático -- cubiertas con Gorilla Glass 6

: Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 12MP (f/3.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + láser de enfoque automático -- cubiertas con Gorilla Glass 6 Zoom y grabación de video: Zoom óptico 5X, zoom digital 50X y video 8K



Zoom óptico 5X, zoom digital 50X y video 8K Cámara frontal : 10 megapixeles



: 10 megapixeles Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 5G Sub-6 y mmWave, o 4G LTE dependiendo de la versión y el mercado

: Hasta 5G Sub-6 y mmWave, o 4G LTE dependiendo de la versión y el mercado Conector de audífonos: No y no trae adaptador ni audífonos USB-C en la caja, aunque puedes contactar a Samsung para obtener unos audífonos gratis

No y no trae adaptador ni audífonos USB-C en la caja, aunque puedes contactar a Samsung para obtener unos audífonos gratis Tamaño : 164.8x77.2x8.1mm

: 164.8x77.2x8.1mm Peso: 208 gramos

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing del Galaxy Note 20 Ultra

Precio y cuándo se podrá comprar

El precio del Galaxy Note 20 Ultra es de de almacenamiento y se puede comprar en color negro o blanco y negro con vidrio brillante o bronce con un terminado mate. El Galaxy Note 20 Ultra de 512GB tiene un precio de US$1,449.

Los compradores del Galaxy Note 20 Ultra en preventa obtendrán en la tienda de Samsung o para el paquete Xbox Game Pass Ultimate Bundle que incluye el control Bluetooth optimizado para videojuegos de Xbox y 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate -- siempre y cuando lo compren en la tienda de Samsung.

El Galaxy Note 20 Ultra también se puede comprar en , , , y por US$1,299 y con planes de financiamiento.

Además, los interesados en comprar el Galaxy Note 20 Ultra también lo pueden hacer a través de y si eres cliente de AT&T puedes recibir una tarjeta de regalo de US$200.

Video Destacado El Huawei Mate 40 marca el fin de una era de celulares... El Huawei Mate 40 marca el fin de una era de celulares Huawei Lista de reproducción

El Xiaomi Mi 10 Ultra quiere que olvides el Galaxy... El Xiaomi Mi 10 Ultra quiere que olvides el Galaxy Note 20 Ultra 5:15

¿Son mejores los Galaxy Note 20 que los Galaxy S20? 6:22

El Galaxy Note 20 incrementa su precio 5:42

El Galaxy Z Flip 5G confirma características del... El Galaxy Z Flip 5G confirma características del Galaxy Note 20 6:37

Lo más sobresaliente del LG Velvet hasta el momento 6:02

El Galaxy Note 20 y Android 11 tienen fecha de lanzamiento 5:38

Android 11 vs. iOS 14: ¿Cuál es mejor? 8:58

El barato OnePlus Z filtrado y con fecha de estreno 3:54

El Galaxy Watch 3 traería lo mejor de los relojes... El Galaxy Watch 3 traería lo mejor de los relojes de Samsung 6:20

Android 11 beta: Cómo descargarlo y la lista de celulares... Android 11 beta: Cómo descargarlo y la lista de celulares compatibles 3:23

Galaxy Fold 2 y Galaxy Note 20: Últimos rumores 3:28

El Galaxy Note 20 en detalle y el próximo Galaxy... El Galaxy Note 20 en detalle y el próximo Galaxy Watch 6:00

El Galaxy A21S filtrado: Será barato y con gran batería 4:18

Xiaomi tiene un celular con cámara invisible 4:18

Precio del Note 20 Ultra en México

El precio del Note 20 Ultra en México es de .

Note 20 Ultra en España

El Galaxy Note 20 Ultra se puede comprar por .

Note 20 Ultra en Colombia

Los interesados en comprar el Galaxy Note 20 Ultra en Colombia tendrá que pagar .

Richard Peterson/CNET

Diferencias: Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy Note 20

Diferencias Galaxy Note 20 Series

Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Pantalla 6.9 pulgadas (curva) 6.7 pulgadas (plana) Resolución 3,088x1,440 pixeles 2,400x1,080 pixeles Tasa de actualización 120Hz (variable o adaptativa tan bajo como 10Hz) 60Hz Materiales Vidrio Gorilla Glass Victus atrás y adelante (Gorilla Glass 6 cámara) Plástico atrás y Gorilla Glass 5 adelante Tamaño 161.1x71.4x9.6mm 161.6x75.2x8.3mm Peso 203 gramos 194 gramos Ranura microSD Sí No Batería 4,300mAh 4,500mAh RAM 12GB (8GB versión LTE) 8GB Almacenamiento 128GB (256GB con procesador Exynos 990), 512GB 128GB (256GB con procesador Exynos 990) Cámaras Cámara principal de 108 megapixeles (12 megapixeles gran angular y 12 megapixeles telefoto) Cámara principal de 12 megapixeles, pero telefoto de 64 megapixeles (gran angular de 12 megapixeles) Láser de enfoque automático Sí No Zoom Zoom óptico 5X y zoom digital de hasta 50X Zoom híbrido 4X y zoom digital hasta de 30X Latencia de S Pen 9ms 26ms UWB Ultra wideband Sí No Precio Desde US$1,299 US$999 Otras características Perforación de cámara frontal más pequeña, biseles más pequeños, módulo de cámaras trasero sobresale más del cuerpo Perforación de cámara frontal más grande, biseles más grandes, módulo de cámaras traseras sobresale menos del cuerpo

Rendimiento: Tan bueno como esperarías

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra tiene una impresionante lista de especificaciones que cumplen con su propósito para ofrecer una excelente experiencia y rendimiento.

Abrir apps, navegador por diferentes pantallas o menús y hasta jugar videojuegos es todo un placer en este celular. Claro, la pantalla de 120Hz ayuda con esto, pero hasta configurado a 60Hz la experiencia es excelente.

Mi única queja con relación al desempeño ha llegado más en parte de software que cualquier cosa, porque al elegir un launcher de tercero, como es Nova Launcher o Lawnchair 2, aveces se traba el software en el proceso de cambiado entre apps recientes.

Claro, esto sucede principalmente al tener activos los gestos de navegación que introdujo Android 10, algo que en los Galaxy S20 y otros celulares de Samsung (y otras marcas que he probado) se desactivan porque oficialmente Android 10 no permitía esto con launchers de terceros.

Esta novedad llega gracias a One UI 2.5, la versión de su interfaz personalizada de Android que ya comenzó a llegar a los Galaxy S20 días después de que el Note 20 Ultra llegara a las tiendas.

Juan Garzon / CNET

Es interesante que esté disponible, pero en algunas ocasiones se me ha trabajo en alguna pantalla cuando cambio a un app reciente y cuando estoy en la pantalla de apps recientes no se puede ir a Inicio al deslizar hacia arriba, sino solo deslizando de los bordes laterales para regresar -- así hayas estado antes en cualquier app. No es el fin del mundo, pero vale la pena mencionarlo y puede ser importante si sobretodo usas launchers de terceros. Igual, puedes utilizar los otros gestos de navegación tradicionales de Samsung y esto funciona mucho mejor.

Vale la pena dejar en claro que nuestra unidad de prueba fue la que tiene el procesador Snapdragon 865 Plus con 12GB de RAM ya que es la versión 5G, la única versión Ultra que se vende actualmente en Estados Unidos.

En otros mercados, como son Europa y algunos países de América Latina (si no todos) tienen la versión del Galaxy Note 20 Ultra con el procesador Exynos 990 que es el mismo que tenían los Galaxy S20 en esos mismos mercados, mientras que la versión con Snapdragon 865 Plus si representó una versión frente al Snapdragon 865 que llegó en los S20.

Con esto la diferencia entre la versión con procesador Snapdragon es más superior a lo que ofrecería la versión del Note 20 Ultra con Exynos 990 porque hasta en los Galaxy S20 ya había un diferencia.

Aún así, no considero que sea el fin del mundo porque las dos versiones igual ofrecen una muy buen experiencia. Lo interesante es que en mercados donde se vende con procesador Exynos Samsung está compensando con más almacenamiento, ofreciendo 256GB de almacenamiento base en vez de 128GB. ¿Preferiría más almacenamiento a un mejor procesador? Claro que no, pero al menos algo es mejor que nada.

Igual, para Estados Unidos es un poco lamentable que traiga 128GB en vez de 256GB como la generación anterior. 128GB no está mal considerando que los iPhone todavía los venden con 64GB iniciales, pero representa un paso atrás.

Dicho esto, el excelente desempeño general del Galaxy Note 20 Ultra también lo demostró en nuestras pruebas de rendimiento.

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited Galaxy Note 20 Ultra 9,933 OnePlus 8 Pro 9,765 OnePlus 8 10,016 Galaxy S20 Plus 9,530 Galaxy S20 9,522 LG V60 ThinQ 10,013 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 7,913 Galaxy Fold 7,719 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de rendimiento Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon865 Plus) 4,463 12,386 111,730 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Huawei P40 Pro Plus (Kirin 990 5G) 3,923 12,468 88,345 Huawei P40 Pro (Kirin 990 5G) 3,887 12,584 88,137 Pixel 4 XL 3,025 9,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Comparamos los resultados de los benchmarks

Duración de batería del Note 20 Ultra

El Galaxy Note 20 Ultra tiene una batería de 4,500mAh que es confiable, pero a la vez tiene un desempeño un poco diferente a la de muchos otros celulares y hace que la duración pueda variar aún más entre toda clase de usuarios.

Digo esto porque debido a que su pantalla ofrece una tasa de actualización variable avanzada o adaptativa todo dependerá aún más de lo que cada quien haga en el celular.

Celulares como el OnePlus 8 Pro tienen una tasa de actualización adaptativa, pero solo varía entre 120Hz y 60Hz generalmente. El Galaxy Note 20 Ultra no solo hace eso, sino además baja la tasa de actualización tan baja como a 10Hz (cambia entre 10Hz, 30Hz, 60Hz, 90Hz y 120Hz) dependiendo de lo que haces, según explicó Samsung.

Esto significa que hay muchas variables presentes para considerar la duración de la batería en comparación a otros celulares y por eso habían días que me sorprendía del alto porcentaje de batería que tenía, al igual de otros por el bajo porcentaje.

Sin embargo, una vez lo utilicé con más frecuencia noté mayor estabilidad y con frecuencia me duró todo el día, iniciando a las 8 de la mañana y teniendo al menos 15 por ciento a las 7 de la noche, manteniendo la configuración de 120Hz con Full HD+. Si tenías la duda, el Galaxy Note 20 Ultra no se puede configurar a 120Hz en WQHD+, pero no creo que sea una necesidad o el fin del mundo.

En nuestras pruebas de duración de batería, el Galaxy Note 20 Ultra logró una muy buena duración configurado a 60Hz y una no tan buena configurado a 120Hz. En 60Hz, el Galaxy Note 20 Ultra logró durar 21 horas con 23 minutos, mientras que a 120Hz duró 14 horas con 35 minutos.

Vale la pena dejar en claro que esta tasa de actualización adaptativa o variable solo es para 120Hz, ya que en 60Hz forza todo a la misma tasa. Por eso es que considero que en el uso diario la duración es una combinación entre las dos pruebas realizadas para poder concluir que la duración es promedio.

En comparación con otros celulares, el OnePlus 8 Pro logró durar 22 horas y 20 minutos (prueba en 60Hz), el LG V60 ThinQ duró 30 horas (celular solo tiene 60Hz) y el iPhone 11 Pro que duró 18 horas y 18 minutos (celular solo tiene 60Hz).

Por su parte, el Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus lograron los mismos resultados de 21 horas configurados en 60Hz y 16 horas configurados a 120Hz. Con esto, puedo decir que mi experiencia con el Galaxy Note 20 Ultra fue similar al del S20 Plus y Ultra, basado en mi uso general que consta de redes sociales, email, navegación web, un par de horas de reproducción de música, múltiples fotos tomadas y mensajería durante el día.

En cuanto a la carga rápida, el Galaxy Note 20 Ultra es compatible con una carga de 25W (no es compatible con 45W) lo cual permite cargar el celular en un poco más de una hora. Aunque no es la carga más rápida, muchas veces me sorprendió lo rápido que cargaba la primera mitad y debería ser suficiente para la mayoría de usuarios.

Igual, la carga de 45W que han tenido los celulares de Samsung han demostrado que esto ha ayudado principalmente a cargar más rápidamente el primer 40 al 60 por ciento de la capacidad de la batería, mientras que el resto ofrece una velocidad similar para lograr un carga que realmente no es tan rápida como uno se imaginaría.

Cámaras del Note 20 Ultra: Mejores que las del Galaxy S20 Ultra

Juan Garzón / CNET

Samsung parece aprender de los errores que tuvo con el Galaxy S20 Ultra y logra implementar mejoras puntuales en las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra.

Primero, el Galaxy Note 20 Ultra sigue integrando la cámara de 108 megapixeles (de manera predeterminada captura fotos a 12 megapixeles), pero ahora está acompañada de un láser de enfoque automático para mejorar el enfoque.

Además, la cámara telefoto o periscopio del Galaxy Note 20 Ultra ofrece zoom óptico 5X en vez de 4X, así que obtendrías mejor detalle a la distancia. Sin embargo, en vez de tener 100X de zoom digital tienes 50X.

En el uso, es claro que las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra son superiores a las del Galaxy S20 Ultra.

Comparamos las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra con el S20 Ultra [fotos] Ver fotos +46 Más

A plena luz solar la diferencia no es tan grande porque los dos celulares capturan excelentes fotos, pero me parece que las cámaras del Galaxy Note 20 intenta balancear mejor el HDR y balance de blancos para ofrecer un mejor contraste y sobre exponer menos algunos objetos cuando el sol está muy radiante.

Esto con todos los lentes, tanto con el regular, como con el gran angular y el telefoto.

Aunque sea difícil de crear la mayor diferencia llega en fotos con zoom. No solo con utilizando zoom óptico 5X (el S20 Ultra tiene zoom óptico 4X y 5X ya es híbrido o digital), sino también con zoom digital 50X, el Galaxy Note 20 Ultra logra constantemente mejor detalle y es más fácil de enfocar porque hay menos movimiento en el visor -- asumo que la estabilización de imagen óptica también ha sido refinada y optimizada en esta generación.

En situaciones con poca luz también hay mejoras, pero el cambio no es tan drástico. La principal diferencia está en el balance de blancos que permite que las fotos en esas situaciones o la noche salgan con menos tono amarillento. En ocasiones sí logra fotos muy similares, pero en otras las fotos son más realistas, placenteras y aveces con más detalle.

En cuanto al modo retrato, no note mayores cambios aquí y la calidad sigue impactándose mucho cuando las personas o los sujetos no están totalmente quietos, algo que no ocurre tanto en los Pixel 4.

Por otra parte, el láser de enfoque automático permite enfocar mejor objetos en primer plano o macro, logrando presentar menos problemas y un mejor desempeño que en el Galaxy S20 Ultra tanto en su lanzamiento como en la actualidad. Aún así, su sensor de 108 megapixeles es tan grande que en fotos macro el enfoque está dirigido a una área específica y no a un objeto, así que los bordes y partes de los objetos salen borrosos con facilidad.

Hicimos una comparación de las cámaras entre el Galaxy Note 20 Ultra y el Galaxy S20 Ultra para conocer las diferencias. A continuación puedes ver algunas de esas comparaciones.

Zoom 50X: Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra

Foto con la cámara de 108 megapixeles

Foto con el modo de noche

Cámara gran angular

Foto macro

Selfie

En cuanto a la cámara frontal, la cámara de 10 megapixeles del Note 20 Ultra no note diferencias importantes y los resultados son prácticamente los mismos.

Por otra parte, la grabación de video ofrece una mejor estabilización y en ocasiones enfoque, pero la grabación cinematográfica trae las principales mejoras y está ubicada bajo el modo "Pro" de la cámara, un modo que no es tan común de utilizar y muchos le tienen miedo por tantas opciones que tienes presentes. Me hubiera gustado que esa grabación cinematográfica de 21:9 hubiera llegada en el modo principal de video.

En general, las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra son sin duda unas de las mejores que puedes encontrar en un celular, pero aún sigo extrañando lo rápido que captura las fotos el Pixel 4 porque el Note 20 Ultra se demora un segundo en capturar la foto después de presionar el disparador y el modo retrato que se impacta menos con el movimiento de objetos.

Diseño: Elegante, pantalla curva y estrenando nuevo vidrio Gorilla Glass Victus

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es el primer celular que utiliza el vidrio Gorilla Glass Victus tanto en la parte trasera como en la parte frontal, un vidrio que promete ser el doble de resistente a caídas y rayones que el vidrio Gorilla Glass 6 que tienen los Galaxy S20.

Juan Garzón / CNET

Además de esto, el Galaxy Note 20 Ultra también trae cambios presentes en los S20, como un borde de metal que se vuelve un poco más ancho en el área de los botones, biseles más pequeños y el módulo de las cámaras es rectangular.

Sin embargo, ese módulo de cámaras rectangular se ve y siente más refinado al ser un poco más compacto y al tener más detalles. Lo extraño que ese módulo de las cámaras está protegido por Gorilla Glass 6 y no por el mismo vidrio Victus de la pantalla y la parte trasera, así que es más frágil. Inclusive, ese módulo ya se me rompió en una unidad.

Dicho esto, el Galaxy Note 20 Ultra aún se sigue sintiendo como un celular grande, un poco grueso, denso y pesado.

El Galaxy Note 20 Ultra no tiene tampoco un conector de audífonos tradicional, el S Pen ahora no está ubicado hacia la derecha del borde inferior, sino que está hacia el lado izquierdo.

Además, estamos acostumbrados a recibir audífonos en la caja de celulares tan caros como este, pero en esta ocasión cuando compras un Galaxy Note 20 no recibes un adaptador de audífonos ni unos audífonos USB-C.

Samsung

Samsung dice que es para ayudar al planeta y que los que quieran los pueden solicitar a servicio al cliente totalmente gratis. Vale la pena tener en cuenta que esto es en Estados Unidos, pero espera extenderse a otros mercados en futuros dispositivos.

A diferencia de los Note 20, el Galaxy Note 20 Plus trae por primera vez vidrio esmerilado o tipo mate, que solo está disponible en el nuevo color bronce (Mystic Bronze), mientras que el color negro y blanco de este celular tiene un vidrio tradicional.

Por otra parte, este celular Samsung sigue siendo resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente, puede cargar otros dispositivos de la misma manera y tiene hasta un cajón para una tarjeta microSD, algo que el Note 20 no tiene.

S Pen

El stylus S Pen en el Galaxy Note 20 Ultra trae algunas mejoras interesantes que prometen mejorar la experiencia a la vez que extiende las funciones del celular. Sin embargo, no es un cambio drástico.

Primero, el S Pen extiende sus funciones de gestos en el aire que te permiten controlar diferentes funciones del celular para integrar cinco nuevas, incluyendo regresar, abrir apps recientes, ir a Inicio, selección inteligente y captura de pantalla.

Por otra parte, Samsung Notes se actualiza para resaltar y escribir en PDF con mayor facilidad. Además, no solo puedes realizar anotaciones tradicionales, sino también notas de voz que se sincronizan con las escritas para buscar exactamente el lugar donde hiciste las dos cosas.

De manera similar, Samsung Notes ahora guarda automáticamente tu trabajo y se sincroniza para accederlo de manera instantánea desde toda clase de dispositivos.

CNET

Integración con Windows 10 (computadoras)

Con una integración actualizada con Windows 10, podrás acceder más fácilmente tus apps móviles desde tu computadora con Windows 10, crear atajos para que sea más fácil acceder tu galería o apps de redes sociales y más adelante en el año podrás ejecutar múltiples apps uno al lado del otro en Windows 10.

Además, las notas de Samsung Notes se podrán sincronizar con Microsoft OneNote y Outlook, mientras que tus recordatorios se sincronizan también con Outlook y To Do con Microsoft Teams.

Juegos de Xbox en tu celular Android

Desde el 15 de septiembre, los usuarios con un Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra podrán acceder más de 100 videojuegos de Xbox directamente desde la nube utilizando Xbox Game Pass Ultimate.

Esto permite tener acceso a juegos como Minecraft Dungeons y Gears 5 desde tu celular. Además, el Galaxy Note 20 Ultra tiene un sistema de inteligencia artificial que mejora la latencia a 240Hz para ofrecer mayor fluidez en videojuegos.

Richard Peterson/CNET

Samsung DeX inalámbrico

Atrás quedaron los cables y adaptadores de Samsung DeX porque ahora podrás de manera inalámbrica convertir un Galaxy Note 20 Ultra en una especie de computadora de escritorio con solo un monitor o televisor, al igual que teclado y mouse.

Esto es compatible principalmente con televisores que son compatiibles con Miracast, pero los modelos televisores de Samsung más recientes son los más optimizados. Otros pueden ofrecer más retraso de lo normal, aunque igual es bueno para poder realizar algunas tareas.

UWB y Android Nearby Share

El Galaxy Note 20 Ultra (y Note 20) es el primer celular de la empresa que integra la tecnología UWB o comunicación de banda ultra-ancha (Ultra Wideband) que permite compartir más fácilmente archivos con otras personas vía la función Nearby Share.

Con el Note 20 Ultra puedes apuntar a otro celular con UWB para que aparezca en lo más alto de la lista de Nearby Share y con esa tecnología debería transferir archivos entre usuarios más rápidamente.

Samsung espera que en el futuro, la tecnología UWB permitiría traer nuevas experiencias de realidad aumentada y hasta como una llave digital para desbloquear tu casa y otros lugares con solo acercarse pero sin estar tan cerca como lo requiere NFC.

Por el momento, esto es muy limitado porque los Note 20 Ultra son los únicos en tener esta tecnología y aunque Samsung actualizó su app SmartThings para traer compatibilidad de UWB, aún falta ver qué utilidad puede brindar.

Conclusión

El Galaxy Note 20 Ultra es un excelente celular que he disfrutado mucho durante casi dos semanas. Claro, no significa un cambio revolucionario y me parece que su principal características, el S Pen, no trae tantas novedades y beneficios como en generaciones anteriores.

Además, es la primera vez en los últimos años que a nivel mundial se vende una versión con un procesador de una generación anterior (Exynos 990), mientras que en Estados Unidos y otros pocos mercados sí llegan con el nuevo procesador Snapdragon 865 Plus.

Para compensar esto, Samsung ofrece el doble de almacenamiento, pero creo que la mayoría nos gustaría tener un mejor procesador en vez de más almacenamiento.

Dicho esto, considero que en los mercados donde se vende el Galaxy Note 20 Ultra con procesador Exynos, los usuarios deberían considerar los Galaxy S20 con más peso, ya que se pueden comprar con frecuencia a un menor precio y tienen el mismo procesador.

En Estados Unidos, considero que los fanáticos de la serie Note estarán felices con el Galaxy Note 20 Ultra, pero si no necesitas o quieres un S Pen, es mejor considerar primero los Galaxy S20 que siguen siendo excelentes celulares.

Además, si tienes un Galaxy Note 10 Plus, no considero que sea necesario actualizarte. Es cierto que trae mejoras, pero su alto costo no justifica el cambio, ni intercambio de celular.

Si tienes un celular de hace dos años o más, el Galaxy Note 20 Ultra es una excelente opción si quieres lo mejor de lo mejor.

Asimismo, considero que en este momento es mejor opción comprar el Galaxy Note 20 Ultra en vez del Galaxy Note 20, ya que por lo que tiene ese celular es difícil de justificar su existencia cuando tenemos a este Note y tenemos a los Galaxy S20 que ofrecen hasta más cosas.

En general, el Galaxy Note 20 Ultra es sin duda el mejor celular de Samsung, pero no significa que todos tengamos que comprarlo para disfrutar de una excelente experiencia de esta empresa porque existen los Galaxy S20 que ofrecen muchas de estas características por menos (excepto el Galaxy S20 Ultra que tiene un precio sugerido hasta más alto).